Mégis mi történik Szombathelyen? Ezek a beruházások fenekestől felforgatják a várost

Az utóbbi időben Szombathelyen számos tulajdonváltási és ingatlanhasznosítási ügy borzolta a kedélyeket, amelyek berobbantak a hírek közé, majd szinte teljesen eltűntek onnan. A nyugat.hu bejárta a várost, hogy meggyőződjön arról, hol tart a város öt, korábban nagy port kavaró építőipari projektje.

Homok utcai lakópark

A Homok utca, Síp utca és Jégpince utca közötti terület három évvel ezelőtt került a figyelem középpontjába, amikor 800 millió forintos ingatlancsomag részeként a Vasi Megyei Ingatlanfejlesztő Zrt. vette meg. A befektetők hamar elkezdték kivágni a fákat, azonban azóta nem látszik nagy változás a méretes területen. A tervek szerint 16 lakóház épül majd itt, egy lakóházban hat darab lakás lesz, összesen 96. Lakóházanként három-három garázst is kialakítanak, a lakások mérete 52 négyzetmétertől 84 négyzetméterig terjed majd.

Brenner-villa

Tavaly ősszel derült ki , hogy a Szombathelyi Egyházmegye 100 millió forintért vásárolta meg a városnak ezt az ikonikus épületét, amely 25 évig üresen állt. A Brenner-villa le van kerítve, a falak mentén sűrű állványerdő, az épületből kihallatszik a bontási munkálatok zaja. Nemcsak a tetőt, de a födémet is elbontották, sőt úgy tűnik, a belső teherhordó falak sem maradtak. Mindez azt jelenti, az épület alapjaiban változik majd meg, nem annyira felújítás, mint komplett újjáépítés történik itt. A tervek szerint a villában helyet kap majd egy Brenner-emlékhely és egy nagy rendezvénytér is, amit esküvő- és konferenciahelyszínként is lehet használni.

Társasház a Markusovszky-kórházzal szemben

A beruházáshoz heves viták, kapcsolódtak, ez volt a belváros egyik utolsó, beépítetlen zöld helyszínéről volt szó, amelyben érthetően nagy lehetőséget látott a befektető, azóta neki is álltak a munkának. Az üzlethelyiségekkel kiegészített 20 lakásos társasház igen látványosan épül a körforgalom mellett, a falak mellett már a második emelet koszorúi is elkészültek.

Lakópark a huszárlaktanyában

A terület közel két évvel ezelőtt került a várostól a Vasi Inter Opus Kft. tulajdonába, amely 863 millió forintot fizetett azért, hogy lakóparkot építsen ide. A terület ugyan a jelek szerint kézben van tartva, hiszen a gaz és a bokrok uralma korlátozott, de más láthatóan nem történt. Még a területrendezési munkák sem indultak el, és a kerítésen kívülről azt sem látni, hogy elkezdődött-e az épületek bontása, nincs mozgás.

Az egykori SZTK épülete

Nyár közepén derült ki , hogy orvosi rendelők, lakások lesznek a volt szombathelyi SZTK épületében. Ezek után nem sokkal felállványozták az épületet és megkezdődtek a munkák, amelyek most is lendületesen folynak. A lap információi szerint a Gyöngyös-patakra néző hátsó részen néhány ablakot eltávolítottak (valószínűleg az anyagmozgatást segítendő), közben a külső falakról leverték a vakolatot. A nagy munka az épület belső átalakítása lesz, ahol szinte mindenhez (válaszfalak, nyílászárók, épületgépészet stb.) hozzá kell nyúlni, ráadásul nem is kicsit, merthogy lakások és orvosi rendelők lesznek itt.

Címlapkép: Getty Images