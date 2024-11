Busás támogatás ütheti ezeknek a termelőknek a markát: még nem késő belevágni

Az EU 2030-ra célul tűzte ki, hogy mezőgazdasági területeinek 25 százaléka ökológiai művelés alá kerüljön. Magyarország 2027-re 10 százalékos arányt határozott meg, míg 2030-ra a biodiverzitási stratégia 15 százalékot irányoz elő. Ahogy az Agrárszektor írja, jelenleg a hazai ökológiai területek nagy része legelő és szántóföld, ahol főként exportra termelnek, bár a gyümölcsök feldolgozása hazai szintén történik. Az ökológiai gazdálkodásban a szintetikus anyagok kerülése és a vetésforgó elősegíti a fenntarthatóságot, és segít a klímaváltozás elleni küzdelemben is.

2030-ig az EU azt tűzte maga elé, hogy a mezőgazdasági területeinek 25 százaléka ökológiai művelés alatt fog állni, ez a KAP-ba is belekerült, nemcsak a Green Deal vagy a Farm to Fork stratégia tartalmazza. Ezáltal válik kötelezővé a tagállamok számára, hogy a saját KAP stratégiai tervükben is kitűzzenek ilyen jellegű célt

fogalmazott az Agrárszektornak Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) ügyvezetője, aki a 2024-es Agrárszektor Konferencia egyik résztvevője is. Magyarország a 10 százalékos ökológiai területarány elérését tűzte ki 2027-ig a mostani KAP stratégiában, és ez a 10 százalék szerepel a hazai ökogazdálkodási akciótervben is. Jelenleg 6,3 százaléknál, körülbelül 320 000 hektárnál tartunk. Létezik egy biodiverzitás stratégia is, az pedig 15 százalékot említ már 2030-ra, ami megint egy rövid idő alatti nagy ugrást feltételez.

Most megéri bekapcsolódni

Ahogy korábban a portál megírta, a napokban megjelent az "Ökológiai gazdálkodás támogatása" (ÖKO) című pályázati felhívás, amely a következő öt évre tervezett területalapú támogatást kínál azok számára, akik földjeiket ökológiai gazdálkodásba vonják, illetve azoknak is, akik már ökológiai műveléssel, termeléssel foglalkoznak.

A 64 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatást kínáló ÖKO program 2025. január 1-jétől 2029. december 31-ig segíti a jelenlegi és leendő ökológiai gazdálkodókat. A pályázatokat 2024. november 25. és december 23. között lehet benyújtani.

A végleges felhívás szerint a legnagyobb összegű, hektáronként évi 1801 eurós (kb. 730 ezer forint) támogatás az átállás alatti, intenzív gyümölcsültetvényekre jár, míg más kategóriákban szintén több száz eurós összeget biztosítanak.

Az érdeklődőknek érdemes most bekapcsolódni, azaz megkezdeni az átállást ökológiai termelésre, mert az átállási támogatás jóval magasabb, mint a fenntartási és ez kompenzálja azt a rizikót, amit a termelő ez első években vállal, amíg elsajátítja az ökológiai technológiákat, illetve azt az időt, amíg bioként tudja eladni a termékét

- mondta el a lapnak az ÖMKI ügyvezetője. Hozzátette:

várható még promóciós támogatás is az ágazatban.

