Ez lenne az új remény?! A kínai autógyár húzhatja ki Szegedet az elbocsátások és a recesszió okozta sokkból

Kemény recessziós időszak vette kezdetét még tavaly Szegeden, ami egyfajta „csendes elbocsátási hullámot” generált. Az addig feszített, lokális munkaerőpiacon hirtelen ezrek kerestek munkát. Nem csoda hát, hogy 2024-ben az országos átlag alatt maradtak a bérek. Holott jelentős tudományos központtal bír, egyeteme számos innovatív kutatóintézetnek ad helyet, gazdasága mindig is kiemelkedő szerepet játszott. Mégis mi történik Csongrád-Csanád megyében, és az ország egyik legszebb és legélhetőbb nagyvárosával? A HelloVidék kérdéseire Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója, valamint a Profession.hu szakembere válaszolt:

HelloVidék: Hazai viszonylatban hogyan teljesít Szeged, mekkora a munkanélküliség, hogyan alakult ez az elmúlt évben a gazdasági helyzete?

Nógrádi József: A vármegye munkanélküliségi indexe sokáig kiváló volt az elmúlt években. Sokáig szinte versenyben állt Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék nagyon kedvező adataival. Tavaly azonban egy recessziós időszak vette kezdetét, ami egyfajta „csendes elbocsátási hullámot” generált, és ez meg is látszik a munkanélküliségi adatokban. Az addig feszített, lokális munkaerőpiacon hirtelen ezrek kezdtek megjelenni, mint felszabaduló munkaerő.

Az elmúlt évtizedben kevés beruházás érkezett a megyébe. A Vestfrost bővülése (2020: 100fő), a Benepack (2023: 120fő) alumínium italdoboz gyár volt a kevés érezhető mértékű kivétel, és ezt követően robbant be a BYD (2024: 9.000fő) beruházása, ami jelentősen felrázta a várost. Szüksége is lesz ilyen és hasonló fejlesztésekre, mert a covid óta nem tapasztalt magasságokba pattant fel a munkanélküliség a régióban.

Profession.hu: 2024 első 9 hónapját vizsgálva Csongrád-Csanád vármegye országos viszonylatban a középmezőnyben helyezkedik el a meghirdetett álláslehetőségek mennyisége szempontjából. Az idei és a tavalyi év első 9 hónapját összehasonlítva ez idő alatt közel 6%-os csökkenés figyelhető meg átlagosan országos szinten az álláslehetőségek számában, Csongrád-Csanád vármegye esetében viszont közel 1%-os növekedés történt.

HelloVidék: Milyen nagyobb foglalkoztatók, gyárakat találunk, ez hogyan változott az elmúlt években? Van-e feljövőben új iparág- ipari szereplő - foglalkoztató (vagy épp fordítva....)

Profession.hu: A legnagyobb növekedés 2023 és 2024 első 9 hónapját összehasonlítva a bank, biztosítás, bróker kategóriában (206%), a szállítás beszerzés logisztika (138%), a vendéglátás, hotel, idegenforgalom (127%), az egészségügy, gyógyszeripar (124%), és az egészségügy, gyógyszeripar (124%) területén figyelhető meg.

Nógrádi József: A helyi nagy foglalkoztatók szinte évtizedek óta jelen vannak a megye és Szeged életében is. A Pick Szeged (élelemiszergyártás), a ContiTech Fluid (autóipari gumitömlőgyár), ContiTech Rubber Industry (egyéb gumitermékek gyártása), a Hungerit Zrt (baromfifeldolgozó), a Sole-Mizo (tejtermék gyártás), az MVM Démász (áramszolgáltató), illetve a Givaudan Hungary (egyéb élelmiszergyártás). A legtöbben a feldolgozóiparban és kereskedelemben dolgoznak a régióban, jellemzően közepes méretű vállalkozásokban (50-250fő közötti létszám)

HelloVidék: Hogyan alakult a bérezés, többi nagyvároshoz megyékhez viszonyítva a megyében - és a megyeszékhelyen?

Nógrádi József: A fizikai bérek tekintetében átlagosan 9 százalékos béremelést érzékeltünk az elmúlt évben. Így az általunk mért bruttó átlagbérek fizikai oldalon 360 eFt/hó (betanított munkás), illetve 470eFt (szakmunkás) voltak.

Profession.hu: A hirdetésekben megjelölt bérezés alapján Csongrád-Csanád vármegye az országos átlag alatt helyezkedik el a fizetések tekintetében. A vármegyében 300 120 forint az átlagos nettó fizetési igény, ez az érték Budapesten a legmagasabb, ahol 362 470, a legalacsonyabb pedig Nógrád vármegyében, ahol 286 960 Ft.

HelloVidék: A megyében, a déli határszélen milyen munkaerőt keresnek a legjobban, mik a legjobban fizető állások? Mennyire számít Románia közelsége - munkaerőpiaci szempontból van átjárás?

Nógrádi József: Az aktuálisan hirdetett álláshelyek mindig nagyban függenek a munkaerőpiac helyzetétől. A létszámadatokat elnézve alig van olyan cég, ahol pozitív változás történt volna, sokkal inkább volt jellemző a létszámcsökkenés az elmúlt időszakban. Összehasonlítva más vármegyékkel, Csongrád-Csanád az egyik sereghajtó az elérhető, üres állások tekintetében (legalábbis az állam felé lejelentett állásokat tekintve). Amennyiben azonban versenypiaci hirdetéseket vetjük össze egymással, már árnyaltabb a kép, mert ott a középmezőnyben helyezkedik el a régió, látszik az aktivitás a piacon.

Az elérhető állások tekintetében rendkívül színes a kép. Szinte minden terület képviselteti magát. Természetesen a szakmunkák vezetnek a gyártással (gépkezelők, betanított operátorok) és a kereskedelmi állásokkal (bolti eladó, területi képviselő, raktáros) együtt, de magas a pénzügyi tevékenységre vagy banki-biztosítási állásra vonatkozó hirdetésszám, ahogy az SSC-be történő toborzás is.

Románia felzárkózott hozzánk, és vannak olyan negyedévek, amikor már megelőz bennünket az átlagbérek szintjén.

Az igazán erős beruházások ott is jellemzően az autóiparhoz köthetők, emiatt a recesszió ott is érzékelhető most, így olyan mértékű elszívó erő vagy a verseny nem érzékelhető, mint amilyen az osztrák határ környékén van. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy Romániában dupla akkora a betöltetlen álláshelyek száma, mint Magyarországon és ez egy fellendülés esetén még lehet majd kockázat ránk nézve: nem csupán a most itt dolgozó román állampolgárok térnének haza, hanem itthoni munkaerőt is képesek lehetnek elszívni adott helyzetekben.

Profession.hu: A hirdetésekben megjelölt bérezések átlaga alapján Csongrád-Csanád vármegyében a legmagasabb fizetést a mérnöki területeken kaphatják a munkavállaók (nettó 515 880 Ft),ezt a mezőgazdaság, környezet kategória követi (nettó 402 550 Ft), majd az IT, programozás, fejlesztés (381 090 Ft). Ugyancsak a hirdetésekben megjelölt bérezések átlaga alapján a konkrét szakmákat vizsgálva az értékesítési, kereskedelmi vezető (nettó 457 240 Ft), a programozó, fejlesztő (nettó 394 730 Ft). A tavalyi és az idei év első 9 hónapját összehasonlítva a legnagyobb emelkedés az álláshirdetések számában a szakmunka (26,1%), a fizikai segéd és betanított munka (12,6%), valamint az értékesítés, kereskedelem (9,8%) kategóriákban mutatkozott.

HelloVidék: Lehet tudni, hány vendégmunkás dolgozik Szegeden és környékén, jellemzően hol és milyen munkakörökbe toboroznak. Átlagosan mennyit keresnek?

Nógrádi József: A 2023-decemberében közzétett információk szerint a kiadott engedélyek száma: 844 fő. Ezzel az érvényes engedélyek száma elérte az 1378 db-ot. Mivel az országos adatok az idei évben töredékét mutatják a tavalyi évnek, ezért adatok nélkül is bátran merjük azt állítani, hogy ez a szám itt is visszaesett azóta. A munkakörök egyrészt a gyártást fedik le, illetve a régió erősen érdekelt a mezőgazdaságban, és itt az egyik legmagasabb az idénymunkások aránya is. A vendégmunkások keresete az adott munkakörökben nem térhet el a hazaiakétól.

