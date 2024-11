A klímaváltozás jelentős nehézségeket okozott az agráriumnak: de mi lesz ezután?

Agrárszektor 2024.11.06. 10:01 Megosztom

Kettévált az az inputanyagok piaca Európában: egészen más a helyzet az északi és a déli országokban, de a kontinens középső és keleti részeiben is markáns különbségek figyelhetők meg ezen a téren. Erről Hajnal Gábor, a BASF Magyarország Agrodivíziójának vezetője beszélt az Agrárszektornak, aki azt is elmondta, hogy az idei évben ugyan csökkent a növényvédő szerek forgalma Magyarországon, de egy normálisabb időjárású következő év során ez ismét fellendülhet. A szakember beszélt arról is, mire kell fókuszálnia a gyártóknak a következő időszakban, milyen hatása van a hatóanyagok uniós kivonásának az innovációra, de azt is kifejtette, hogy a BASF nemrég bejelentett szerkezeti átalakítása kapcsán mire számíthat az agrárium.

Az inputanyagok piaca most nagyon változatos képet mutat Európában: idén óriási különbségek figyelhetők meg az északi és a déli országok között. Általában a déli országok, Olaszország, Spanyolország és Görögország szoktak nehéz helyzetben lenni, de 2024-ben épp, hogy ezeknek az országoknak mentek nagyon erőset a piacai, mivel azokon a területeken egészen csapadékos volt a tavasz - mondta el az Agrárszektor kérdésére Hajnal Gábor. A BASF Magyarország Agrodivíziójának vezetője szerint ezzel szemben Anglia és Franciaország esetében viszont egy egészen drámai évről lehet beszélni, mivel ezekben az országokban annyira csapadékos volt az ősz és a tavasz, hogy a termelők rengeteg munkát nem is tudtak elvégezni. Emiatt viszont egy óriási piaccsökkenés volt megfigyelhető ezeken a területeken. Európa középső részére, Németországra, Lengyelországra és Csehországra ugyanakkor a stabilitás jellemző, itt a termelők normál körülmények között tudtak és tudnak dolgozni, míg Magyarország, Románia és Bulgária azok az országok, amelyeket az aszály az idei szezonban nagyobb mértékben érintett, így ezeknél is egy jelentős piaccsökkenésről lehet beszélni - ismertette Hajnal Gábor. 2024-ben csökkent a növényvédő szerek piaca Magyarországon Hajnal Gábor beszélt arról is, hogy idén csökkent a növényvédő szerek piaca itthon. Ennek részben a készletek felhasználása az oka, részben pedig az árak csökkenése. A szakember ugyanakkor rámutatott, hogy azok a termelők, akik intenzíven és minőséget akarnak előállítani, ők továbbra is kitartanak az innovatív termékek mellett. A klímaváltozás okozta jelentős nehézségek kapcsán a BASF divízióvezetője elmondta, hogy az inputanyag gyártóknak elsősorban a tanácsadásra kell hangsúlyt fektetniük. Segítenünk kell a termelőknek abban, hogy egy aszályosabb időszak beállta esetén, illetve az aktuális piaci kihívások mellett milyen technológiákkal lehet eredményesen gazdálkodni - mutatott rá Hajnal Gábor. A hatóanyagok kivonása innovációra ösztönzi a gyártókat A szakember kérdésünkre elmondta, hogy az Európai Unióban a növényvédő szerek hatóanyagainak folyamatosan zajló kivonása ugyan kihívás, de ők ezt lehetőségként élik meg, és még nagyobb fókuszt helyeznek az innovációra és a kutatás-fejlesztésre. Hajnal Gábor közölte, hogy nagyon biztató, innovációs folyamat áll előttük, ami azt jelenti, hogy mind gyomirtó, mind pedig a rovar- és gombaölő szereknél sorra hozzák az újításokat. Ezért ami az egyik oldalon egy kihívás, az a másik oldalon - az innovációra fókuszálva - egy lehetőség is lehet, mind a termelőnek, mind pedig a gyártóknak. A BASF divízióvezetője elárulta, hogy a következő időszakban kifejezetten nagy hangsúlyt fognak fektetni a minőségi búzatermesztésre, és az ahhoz szükséges technológiákra, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan a következő időszakban a fenntarthatóság és a klímavédelem jegyében a nitrifikációs inhibitorok jelentősége fog megnőni. A BASF évente közel egymilliárd eurót költ a kutatás-fejlesztésre, ami egy kiugróan magas érték ezen a téren. Az a tervünk, hogy 2030-ig 30 új termék jöjjön ki ebből az innovációs műhelyből - ismertette Hajnal Gábor. Alapvetően jók a kilátások a következő időszakra A szakember a következő évet illetően alapvetően bizakodó volt, ugyanis - mint fogalmazott - egy nagyon nehéz 2024 után nagyon jelentősen lecsökkentek a termelői és a kereskedői készletek, és ha egy normálisabb időjárási helyzet lenne, akkor a gazdák jobban tudnak majd számolni és gazdálkodni. A szakember hozzátette, hogy most azért a terményárak is lényegesen jobb képet mutatnak, mint egy évvel ezelőtt. Mint ismeretes, a BASF nemrég jelentette be, hogy jelentős átalakítások zajlanak a cégcsoportnál, amelynek részeként önálló vállalattá fog válni a mezőgazdasági részlegük. Ennek kapcsán Hajnal Gábor elmondta, hogy a változással az a céljuk, hogy még inkább a termelő kerüljön a működésük középpontjába, és még nagyobb hangsúlyt kapjon a termelői igények gyors kielégítése, és a kereskedői oldal is, ezért is vezetnek be saját, önálló SAP rendszert. Hajnal Gábor beszélt arról is, hogy a következő két év során létre fognak jönni az önálló jogi egységek, és 2027 után lehet szó az önálló tőzsdére lépésről is. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!