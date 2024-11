Elrajtolt a 28 milliárd forintos vidéki pályázat: itt vannak a részletek, mely településeket érinti

Több mint száz helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években a kormány ma induló pályázatának köszönhetően. Az Energiaügyi Minisztérium az új lehetőséggel megduplázza az elektromobilitás térnyerését ösztönző állami támogatásokat, ezzel is gyorsítva az energiaátmenetet és a közlekedés zöldítését. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást a korszerű e-töltőállomások telepítését tervező üzemeltetők. A hazai elektromos töltőhálózat fehér foltjainak felszámolása egyszerre segíti a természet védelmét, a klímavállalások teljesítését, a gazdaság élénkítését és az energiaszuverenitás megerősítését.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint 2023 végén több mint 2500 nyilvános töltőállomást használhattak az elektromos autókat üzemeltetők Magyarországon. A legtöbb berendezés, a teljes állomány közel fele Budapesten és Pest megyében működik. A fővárostól távolabbiak is jellemzően a hazai autópályák mentén és a népesebb nagyvárosokban találhatók meg.

A most induló pályázat a kibocsátásmentes közlekedéshez szükséges infrastruktúra kiépítését ösztönzi, célzottan a vidéki hálózat fehér foltjaiban. A kiíráson elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások kaphatnak minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forint többletforrást tervezett fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű, kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10 százalékát kitevő önrész is szükséges. A nagyvállalatok az elszámolható költségek 35, a középvállalkozások 55, a mikro- és kisvállalkozások pedig 65 százalékát kaphatják meg állami hozzájárulásként. Vissza nem térítendő támogatás például az energiatárolóval és/vagy megújuló áramtermelő egységgel felszerelt töltőállomások létesítésére adható. Az új vagy bővített állomások minden töltőpontjának képesnek kell lennie intelligens töltésre, ahogy kötelező biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét is.

A részletes felhívás a pályázati honlapon érhető el, a kölcsönkérelmeket 2025. május 30-ig lehet benyújtani személyesen az MFB Zrt. ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, Nádor utca 31.). A kölcsönszerződéseket legkésőbb 2025 végéig meg kell kötni, a projektek fizikai befejezésének fő szabály szerinti határideje a szerződéskötéstől számított három év.

A támogatást igénylőknek legalább egy e-töltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járásokban. Az elmúlt hetekben két körben lebonyolított technikai felhívás szolgált arra, hogy a lehetséges résztvevők különböző településeken tegyenek eleget e kötelezettségüknek. A programba jelentkező 35 vállalkozás többnyire az észak-keleti országrészt és a Dél-Dunántúlt választotta. A települések között vármegyeszékhelyek és ezresnél kisebb lélekszámú községek egyaránt megtalálhatók. A cégek pályázatuk támogatása esetén a kötelező vállalást teljesítve

Albertirsán, Aparhanton, Baján, Balmazújvárosban, Bátonyterenyén, Bonyhádon, Cegléden, Csongrádon, Fehérgyarmaton, Hernádkakon, Héhalomban, Kaposvárott, Karcagon, Kiskunhalason, Kiskunmajsán, Kisvárdán, Kónyon, Mélykúton, Miskolcon, Nagykőrösön, Nyíradonyban, Nyírbátorban, Ózdon, Sirokon, Somogyjádon, Sopronban, Sümegen, Szegeden, Szekszárdon, Szilban, Tarcalon, Tiszalúcon, Tokajban, Újszilváson és Villányban létesíthetnek korszerű elektromos töltőállomásokat.

A támogatott beruházások közelebb visznek az országos lefedettség eléréséhez. Az összesen mintegy száz új töltőállomás kényelmesebben használhatóvá és még kelendőbbé teszi a tiszta és csendes zöldautókat.

A jövő a zöldenergiáé. Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. Az energiaügyi tárca az új programmal megduplázza a közúti közlekedés környezetterhelésének csökkentését előmozdító pályázati forrásokat. A vállalkozások február eleje óta igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást tisztán elektromos személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A 30 milliárd forintos keretösszeg egy jármű megvásárlásának költségeiből az akkumulátor kapacitásának függvényében akár 4 millió forintot is fedezhet. Mostanáig több mint 4800 gépkocsi beszerzéséhez igényeltek a cégek összesen 18,6 milliárd forintot. A teljes forrásmennyiség több mint felére már megkötötték a támogatási szerződéséket, több mint tizedét pedig ki is fizették a nyerteseknek. A kormány a futó programokban összesen 260 milliárd forinttal segíti a magyar családokat és vállalkozásokat a zöldenergia fokozott hasznosításában.

