Micsoda fejlesztések vártnak Egerre! Kipofozzák a várat, de újjáépítik az M3-as autópályát is

Több fejlesztést is bejelentett Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön Egerben, miután munkaértekezleten tárgyalt a város új polgármesterével, Vágner Ákossal – írja az MTI. A tárcavezető a megbeszélést követő sajtótájékoztatón beszélt az M3-as autópálya megújításáról, az egri vár felújításának folytatásáról és vasúti pályaszakaszok korszerűsítéséről is.

Lázár János azt mondta, ezt a régiót a lehetőségek térségének tekintik, „minden együtt áll ahhoz, hogy együttműködés alakuljon ki a kormánnyal”. “Fontos választási eredmény született, hiszen Salgótarjánban, Miskolcon és Egerben a Fidesz jelöltjeit támogatták a választópolgárok, így minden együtt áll ahhoz, hogy háborúskodás helyett együttműködés alakuljon ki a kormánnyal” – fogalmazott a miniszter.

Lázár számos olyan kormányzati intézkedésről beszélt, amely a régió felzárkóztatását szolgálja. A célok között említette, hogy meg kell könnyíteni a fővárosi és az észak-magyarországi régió közötti közlekedést.

Kijelentette, az északkelet-magyarországi régió számára egy nagy volumenű útfelújítási programot indítanak: az M3-as autópálya újjáépítését.

A miniszter elmondta: az autópályát az elkövetkező években a kormány – a kezelőjével konzorciumban – teljes egészében újjáépítteti. A jelenleg is folyó felújítások elsődleges célja a balesetveszély elhárítása, hiszen az M3-as rendkívül rossz állapotban van. A sztráda 2025. augusztus 31-ig százmilliárd forint értékben újul meg.

Az M3-ast a 31-es csomóponttól Gyöngyös városáig, mintegy 420 milliárd forintból hatsávossá építik – ismertette, jelezve, a beruházás a következő időszakban kezdődik meg és hosszú ideig tart majd.

Lázár János kitért arra is, hogy Eger a magyarországi turizmus egyik legfontosabb célpontja, a város mégis az iparűzésiadó-bevételből él, amely zömmel az ottani autóipari vállalatoktól érkezik. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a turizmus is hozzájáruljon az egriek jobb megélhetéséhez – hangoztatta. Az idegenforgalom fejlesztését szolgálja az egri vár felújítása is, amely az előző vezetés idején abbamaradt – folytatta.

A miniszter bejelentette a vasúti pálya korszerűsítését is: 135 milliárd forintba kerül a Füzesabony és Eger, illetve a Hatvan és Füzesabony közötti szakasz felújítása, ami körülbelül 20 perc menetidő-csökkenést jelent majd az Eger-Budapest relációban. „Egy olyan turisztikai célpont, mint Eger, megérdemli azt, hogy ha megépül a megfelelő kapacitású pálya, akkor legyen Budapest-Eger direkt vasúti összeköttetés. Ehhez természetesen a vasúti korszerűsítés elvégzésére van szükség” – fogalmazott.

Végezetül kitért arra is, hogy a helyi és a helyközi közlekedésben is komoly változásokat terveznek, mert a Volán 10 évre megkapja a közúti autóbuszos szolgáltatás lehetőségét, és ez az egész autóbuszos park felújítását is biztosítja majd.

