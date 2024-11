Tombol a lakhatási válság: egyre több magyar számára álom az ingatlanvásárlás – ez lenne a kiút?"

Mostanra hivatalossá vált: lakhatási válság van Magyarországon, elsősorban a fővárosban, ami ma már nem csak a legalsó, de a középréteget is sújtja, de vidéken sem sokkal jobb a helyzet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter október 14-én jelentette be, hogy moratórium és adóemelés jön a rövidtávú lakáskiadásokra vonatkozóan. Ingatlanpiaci szakemberek viszont arra figyelmeztetnek, hogy ez hosszú távon nem fogja megoldani a válságot. DE mit gondolnak a szakemberek? A Pénzcentrum a témában Szatmári Andreát, önkéntes utcajogászt kérdezte.

Az ingatlanok tulajdonosának megvannak az Alaptörvény, illetve a Ptk. szerint is a jogai: a rendelkezés, a használat, a hasznosítás és a birtoklás joga - mondta az el a Pénzcentrumnak adott interjúban Szatmári Andrea, önkéntes utcajogász. Szerinte a magyar rendszer hiányosságai kiszolgáltatott helyzetbe hozzák mind a tulajdonosokat, mind a bérlőket, és elsősorban ez az, amiért rövid távú kiadásban gondolkodnak az emberek, a hosszú táv helyett. A beszélgetés során arról is kérdezte a lap az Utcajogász Egyesület szakemberét, szélesedik-e az a réteg Magyarországon, akik hozzájuk fordulnak, mert lakhatási válságba kerültek, és kiderült, hogy hogy ma már más társadalmi rétegből kikerülő ügyfelek is megkeresik őket, akiket egy boldogabb országban középrétegnek neveznénk: közalkalmazottak, nyugdíjasok.

Az interjúból többek között arról is szó volt, mi a helyzet Magyarországon az önkormányzati lakásokkal, azoknak mennyivel drágult a bérleti díja.

Jellemzően nem, de persze vannak önkormányzatok, ahol próbálkoznak. Van egy ügyfelünk például, aki önkormányzati lakásban lakik, ám több lépcsőben közel tízszeresésre emelték a díjat. Ahogy a szakembere elmondta:

Jellemzően nem, de persze vannak önkormányzatok, ahol próbálkoznak. Van egy ügyfelünk például, aki önkormányzati lakásban lakik, ám több lépcsőben közel tízszeresésre emelték a díjat. De kikötötték, hogy csak azon bérlő k esetében hajlandó az önkormányzat az egyébként jövedelemfüggő szociális támogatott lakbért alkalmazni, aki átköti a szerződését határozatlan idejűről határozott idejűre - ami egyértelműen törvénybe ütközik. Tehát nagyon sokféle eset van. Meglátásunk szerint, az jó megoldás lenne, ha nem helyfüggő lenne a szabályozás, értem ezalatt, hogy a lakástörvény több konkrét szabályozást tartalmazna, és kevesebbet hagyna az önkormányzatokra.

