Nem fantasztikus film, ez a valóság: hamarosan így termesztik a növényeket Magyarországon?

A hidropónia talaj nélküli növénytermesztési módszer, amely tápanyagokkal dúsított vízoldatot használ, így hely- és víztakarékos megoldás lehet városi növénytermesztésre, vagy olyan helyeken is alkalmazhatjuk, ahol nem megfelelőek a körülmények a hagyományos mezőgazdasági termelésre. A termesztési formának többféle típusa létezik, amelyek mind a növények optimális víz-, tápanyag- és oxigénellátására épülnek. Bár nem minden növény termesztésére alkalmas, a hidropónia gyorsabb növekedést, magasabb hozamot és vegyszermentes termést kínál, de emellett energiát és folyamatos felügyeletet igényel - írta meg az Agrárszektor.

A hidroponika vagy hidropónia olyan növénytermesztési technológia, amelyben a növények nem talajból, hanem tápanyagokkal dúsított vízoldatból veszik fel a szükséges anyagokat. Bár ez a módszer nem új, hiszen hasonló elveken alapulnak például a babiloni függőkertek és a kínai úszókertek is, az igazi áttörés napjainkban következett be. Sokan úgy tekintenek a hidroponikus termesztésre, mint a jövő egyik kulcsfontosságú megoldására, amely hozzájárulhat a folyamatosan növekvő élelmiszerigény kielégítéséhez.

A hidropóniás termesztés kiváló választás lehet kis terekbe, erkélyekre vagy teraszokra, ahol a hely korlátozott. Több növény termesztését teszi lehetővé 1 négyzetméteren, így ideális megoldás a városi kertészkedés szerelmeseinek.

Ahogy korábban az Agrárszektor megírta, növények a fotoszintézis révén tartják fent magukat. Felveszik a napfényt, a bennük található klorofill segítségével a fény energiáját pedig a vízmolekulák felvevésére használják fel. A hidrogénmolekulák szén-dioxiddal egyesülve szénhidrátokat alkotnak, ezek adják a növények tápanyagait. A folyamat során oxigén kerül a légkörbe, mely elengedhetetlen a földi élethez. A fotoszintézis folyamatához a növényeknek azonban nincs szükségük a talajra. A szükséges tápanyagok vízben oldódnak, a hidrokultúrás innovációk pedig bebizonyították, hogy a megfelelő tápanyagokat tartalmazó vízzel való öntözés, vagy vízben való termesztés hatékonyabb és sokoldalúbb növekedési módszer, mint a hagyományos növénytermesztés.

Miért jó így növényt termeszteni?

A hidroponikus termesztés számos előnyt kínál: akár 70-90 százalékkal kevesebb vizet igényel, és kevesebb helyet foglal, különösen, ha vertikális növénytermesztéssel kombinálják. Mivel a növények ebben a rendszerben a tápanyagokat közvetlenül kapják, energiájukat nem a gyökérzet, hanem a lombozat növesztésére fordítják, ami gyorsabb növekedést és magasabb hozamokat eredményez. Zárt térben, például üvegházakban vagy mesterséges megvilágítás mellett is alkalmazható módszer lehetővé teszi a termesztést olyan helyeken is, ahol a hagyományos mezőgazdaság kivitelezhetetlen. A talajhiány miatt pedig kevesebb kártevő jelenik meg, ami vegyszermentes termesztést tesz lehetővé.

Az efféle növénytermesztésnek azonban vannak hátrányai is. Nem minden növény alkalmas erre a módszerre; például a gabonafélék, gyökérzöldségek és a tökfélék termesztésére nem megfelelőek ezek a rendszerek. A hidropóniás termesztés folyamatos ellenőrzést igényel, mivel a kis hibák azonnal megmutatkoznak a növények állapotán, bár ezek gyorsabban korrigálhatók, mint a hagyományos termesztésben. Az energiaigény is jelentős, különösen a levegőztető és áramoltató rendszerek miatt, ami azt is jelenti, hogy egy áramszünet akár súlyos károkat okozhat a termésben.

Maximális hatékonyság

A hidropónikus rendszerek rendkívül hatékonyak, mivel lehetővé teszik a környezeti feltételek, például a hőmérséklet és a pH-szint precíz szabályozását, és biztosítják a maximális tápanyag- és vízellátást. A hidropónia egyik lényege, hogy pontosan azt nyújtja a növényeknek, amire éppen szükségük van, és pontosan akkor, amikor szükségük van rá. Ez a módszer a növény igényeihez szabott tápoldatok használatával működik, miközben lehetővé teszi a fény mennyiségének és időtartamának szabályozását, valamint a pH-szint ellenőrzését és beállítását. Az ilyen szigorúan ellenőrzött környezet felgyorsítja a növekedést, miközben csökkenti a növényekre leselkedő kockázati tényezőket. A szabadföldi termesztés bizonytalansága – mint a mikroorganizmusok, vadon élő állatok vagy sáskák támadása – elkerülhető, így a növényvédő szerek használata feleslegessé válik, ami egészségesebb, jobb minőségű termést eredményez.

Renegeteg növény hatékonyan termelhető hidropónia segítségével, ilyenek például a káposztafélék, a mángold, a zeller, a cukkini, a paradicsom, a paprika és még sorolhatnánk. Gyümölcsökből a kissebb bogyós gyümölcsök és többféle gyógy- és fűszernövény számára is megfelelő lehet ez a termesztési mód.

A hidrokultúrás rendszerek alapvető elemei

Termesztőközeg: A hidroponikus növények növekedését gyakran egy semleges, inert közeg biztosítja, amely a talaj helyettesítésére szolgál, fő feladata a növények rögzítése. Nem biztosít tápanyagokat, nem befolyásolja a tápoldat összetételét és ezek a közegek általában pH-semlegesek. Az adott növény igényeihez igazodva többféle táptalaj is választható, amelyek megfelelően támogatják a növekedésüket.

Levegőztető rendszerek: A megfelelő oxigénellátás érdekében a víz levegőztetésére van szükség, hogy a gyökerek ne fulladjanak meg. Ezt szolgálják az úgynevezett "légkövek," amelyek apró oxigénbuborékokat hoznak létre a tápoldatban, így biztosítva a tápanyagok egyenletes eloszlását. A légkövek külső légszivattyúval működnek, önmagukban nem képesek oxigént termelni.

Edények: A rácsos vagy hálós edények lehetőséget adnak arra, hogy a gyökerek az edény falain és alján keresztül ''kinyúljanak'', ezzel több oxigénhez és tápanyaghoz jutva. Ezzel a megoldással, a hagyományos edényekkel szemben a jobb vízelvezetés is biztosított.

Víz: A hidrokultúrás rendszerekhez a legtisztább víz – például a fordított ozmózissal kezelt víz – ideális, mivel ez mentes a szennyeződésektől, sóktól és egyéb káros anyagoktól. A városi vízforrások klórozása miatt fontos a víz tisztaságára odafigyelni. A fordított ozmózis (RO) technológia segítségével a víz szinte minden szennyeződéstől, így például nehézfémektől, baktériumoktól és oldott sóktól megtisztítható, biztosítva az optimális vízminőséget a termesztéshez.

A hidropóniás rendszereknek többféle típusa is létezik

Mélyvízi termesztési rendszerek: a mélyvízi hidrokultúra egy egyszerű módszer, ahol a növények oxigéndús tápoldatba merítik gyökereiket. Ez a rendszer folyamatosan biztosítja a víz, a tápanyag és az oxigén ellátást, így a növények optimálisan fejlődhetnek.

Kanócos termesztési rendszer: a kanócos rendszerek a legegyszerűbb hidroponikus megoldások, ahol a kanócok a tápoldatot a termesztőközegbe juttatják. Ez a passzív rendszer ideális áram nélküli helyeken, mivel nem igényel mechanikus alkatrészeket.

Tápanyag áramoltató termesztési rendszer: ezen technika alkalmazása esetén a növényeket egy folyamatosan áramló tápoldat fölé függesztik, amely átmossa a növény gyökérzetének végeit. A növényeket tartó csatornák meg vannak döntve, így a víz végigfolyik a termesztőtálca hosszán, mielőtt az alatta lévő tartályba visszafolyna. A szivattyú és légkő segítségével biztosított oxigéndús oldat folyamatos táplálást ad a növényeknek.

Apály és árhullám termesztési rendszerek: ezek a rendszerek időzített árasztással és leeresztéssel működnek. A száraz periódusok lehetőséget biztosítanak a gyökerek oxigénfelvételére, ami hozzájárul a növények egészséges növekedéséhez.

Csepegtető termesztési rendszerek: a csepegtető rendszerben a tápoldat lassan csepeg a növények gyökereihez, folyamatosan nedvesen tartva őket. Két típusa létezik: a visszanyerő rendszer visszavezeti a felesleges vizet, míg a nem visszanyerő változatban a felesleg elfolyik.

Aeroponikai termesztési rendszer: az aeroponika a gyökereket levegőben tartja és vízpárával táplálja, amelyet egy tartályból pumpálnak ki. A vizet és a tápanyagokat egy tartályban tárolják, majd egy fúvókához pumpálják, amely porlasztja az oldatot, és finom köd formájában szétoszlatja. Egyes aeroponikák folyamatosan ködösítik a növény gyökereit, de van olyan rendszer is, mely inkább az apályos és áramlásos rendszerhez hasonlóan működik és bizonyos időközönként permetezik a gyökereket köddel.

Címlapkép: Getty Images