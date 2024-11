Itt a nagy pofon: sok gazda kénytelen búcsút inteni ennek a növénynek – súlyos veszteségek a láthatáron!

Ki gondolná, de a cukorrépa a szántóföldi növénytermesztésben a legnagyobb befektetést, szakmai tudást és hozzáértést igénylő növény, amelynek az elmúlt években erősen ingadozó volt a jövedelmezősége - írta az Agrárszektor.

Míg 2022-ben, de főleg 2023-ban a jövedelmezőbb növények közé tartozott, az idei év termesztési, időjárási és piaci nehézségei miatt elvesztette ezt a jobb pozíciót - erről Dorogi Árpád, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének (CTOSZ) elnöke beszélt az Agrárszektornak, aki azt is elmondta, hogy a cukorrépa termesztése jelenleg a területhez kötött támogatások nélkül már megszűnt volna.

Az adatokról annyit, hogy míg 2024-es évben a magyar termelők mintegy 16,17 ezer hektáron termesztettek cukorrépát. Ugyanakkor a szakember azt is elmondta, hogy a betakarítás jelenleg 6702 hektárnál tart, vagyis körülbelül a teljes vetésterület egyharmadánál vannak. Összesen 856 ezer tonnás termést várnak, a tervezett termésbecslés 56 tonna/hektár. Mostanáig 315 ezer tonnányi tiszta répát már át is vettek, ebből 900 tonna megy exportra, a többi hazai feldolgozásra fog kerülni. Dorogi Árpád azt is elárulta, hogy

a termés cukortartalma 14,2%-os, ami minden idők egyik legalacsonyabb cukortartalma.

Ez pedig gyengébb minőséget és alacsonyabb egységárat jelent, ráadásul a cukor ára is csökkenőben van, ami kedvezőtlen a feldolgozók és a termelők számára is.

A szakember azt is hozzátette, hogy kedvező körülmények között az egyetlen magyarországi cukorgyár a hazai szükséglet felét is képes lenne biztosítani, az idei év azonban nem volt ideális, így a következő időszakban nagyobb importra lesz szükség az egyébként csökkenő fogyasztás kielégítésére.

