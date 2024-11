Itt a hobbikertészek nagy őszi dilemmája: ásni vagy nem ásni? A kerted sorsa múlhat rajta!

Ha hihetünk az időjárás-előrejelzéseknek, akkor hétvégére ideális idő ígérkezik a kerti munkákhoz: ha eddig nem tettük meg, érdemes lehet most felásni a hobbikertet is. A talajforgatásnak azonban komoly hátrányai is lehetnek: ássunk vagy ne ássunk, ez itt a kérdés!

A honnikertészek is tudják, hogy az október-november az őszi talajforgatás legalkalmasabb időszaka. Ilyenkor a talaj felszínén lévő szerves anyagokat az alsóbb rétegekbe forgathatjuk, így a tápanyagok közelebb kerülnek a gyökerekhez. A csapadék, fagy és szél hatására a talaj szerkezete lazábbá, morzsalékossá válik tavaszra, ami kedvez a növények fejlődésének. Az ásással a tömörödött, kemény felső réteget felcseréljük a jobb szerkezetű alsó réteggel, így javítva a talaj minőségét. A talaj forgatásával gyomtalanítunk is, és a földbe visszaforgatva természetes komposzttal látjuk el azt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a talajforgatásnak hátrányai is lehetnek! Ahogy Kósa Dániel kertészmérnök a HelloVidéknek elmondta, a talajforgatás, más néven ásás fő célja a talaj levegőztetése, a gyomok és kártevők irtása, valamint a tápanyagok fokozott elérhetősége – de erről részletesebben az Agrárszektoron is olvashatsz. A gyakorlatnak azonban komoly hátrányai is lehetnek. Az egyik legnegatívabb hatása, hogy az ásás a föld fizikai struktúráját gyengíti, ami erózióhoz vezethet: A szél, a víz és a tömörödés hatására a termékeny felső réteg eltűnik, ami végül a terméshozam csökkenéséhez vezethet. Ez sokkal inkább a nagyobb szántóföldekre jellemző, nem feltétlen vonatkoztatható a kiskerti ásás elsődleges hátrányai közé - tette hozzá a szakember. Másrészt a talajforgatás másik nagy hátrány a talaj biológiai sokszínűségének csökkenése. A földben élő mikrobák és más élőlények közvetlenül függenek ugyanis a talaj fizikai állapotától: A gyakori forgatás megöli vagy jelentősen csökkenti ezeknek az élőlényeknek a számát, ami a talaj ökoszisztémájának megbomlásához vezet. A biológiai sokféleség csökkenése hatással van a növényi táplálkozásra, mivel a mikrobák nélkül a tápanyagok nem tudnak megfelelően rendelkezésre állni. Kósa Dániel még hozzátette, a talajforgatás során a talaj tápanyagai – például a nitrogén, foszfor és kálium – jelentős mértékben kioldódnak, különösen, ha a földterületünk nedves. Az ilyen mértékű tápanyag-vesztés pedig szintén könnyen a terméshozam csökkenéséhez vezethet. A talajban tárolt szén-dioxid is kioldódik a talajforgatás során A szántás közvetve a klímaváltozás hatásait is erősíti, ugyanis a forgatás során a talajban tárolt szén-dioxid a levegőbe kerül, ahogy a szakember fogalmazott: Bármilyen meglepő lehet, de mezőgazdaság a globális üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős forrása is, és a talajforgatás ennek a problémának a súlyosbítója. A talajforgatás csökkentésével pedig a gazdálkodók hozzájárulhatnak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. A forgatás során a talaj víz- és tápanyagtartalma is csökkenhet, mivel a struktúra megbomlásával a víz elvezetődik. A gyengült talajvíz-megtartó képesség a száraz időszakokban komoly problémákat okozhat. Azért bőven vannak előnyei is az ásásnak Kósa Dániel ugyanakkor hangsúlyozta, a talajforgatásnak számos haszna és előnye is ismert: hagyományos értelemben védi a növényeket a gyomoktól és kártevőktől. A forgatás képes arra, hogy a gyomok gyökereit eltávolítsa, ezzel elősegítve a kultúrnövények növekedését. A gyomirtási technikák komplexitása miatt sok kerttulajdonos még mindig ezt a módszert választja a hatékonysága miatt. További előnyei: Tápanyag-ellátottság: A talajforgatás segíthet a tápanyagok egyenletes eloszlásában a talajban. A gépek és a szerszámok által végzett forgatás során a tápanyagok egyenletesebb eloszlása garantálhatja, hogy a növények jobban fejlődnek. Azonban fontos megjegyezni, hogy ez a módszer nem feltétlenül fenntartható.

A technológiai fejlődés fényében azonban egyre inkább elérhetőek a talajkímélő megoldások. Apropó: miért ősszel jó felásni a kertet, és miért nem tavasszal? Aki tavasszal ás, az ugyan lazítja, levegőzteti a talajt, de sem a kártevő gyérítést, sem az apró morzsás szerkezetet nem éri el. A laza szerkezetű homokos talajnál az ásás kevésbé fontos, a kötött talajoknál annál inkább. Az ásás és a forgatás nélküli termesztés kettősségében ott találhatjuk meg az egyensúlyt, ha ágyásokban termesztünk és nem soros elrendezésben, így ugyanis az ágyásokat a növényeknek megfelelő módszerekkel készíthetjük elő. A gyökérzöldségek ágyásait ássuk fel ősszel, de a többit nem feltétlenül szükséges. Egyedül a gyökérzöldségeknél kiemelten fontos a mélyen lazított talaj, mert ha ezeket kemény talajba vetjük, akkor a gyökerek rövidek, vagy elágazók lesznek így pedig konyhai előkészítésük jelentősen nehezebbé válik, és sokkal több hulladék is keletkezik emiatt majd a tisztításukkor. - írta cikkében az Agrárszektor is. Mivel álljunk neki: ásó vagy kapálógép? Mi a jobb? A kiskert őszi felásásához több eszközt is választhatunk, attól függően, hogy milyen mértékű és típusú munkát szeretnénk végezni. Az ideális ásó, kapálógép és egyéb kerti szerszámok fontos szerepet játszanak abban, hogy a munkát kényelmesen és hatékonyan végezhessük el. Ásó: Az ideális ásó választásánál fontos figyelni a fej formájára és a nyél hosszára. A kertészásó, például a Muta T-nyeles ásó, amelyet a hobbi kertészek kedvelnek, téglalap alakú fejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy nagyobb földdarabokat mozgassunk egyszerre. Ezen kívül sok esetben a Fiskars vagy Truper márkák is kínálnak erős, ergonomikus eszközöket, amik megkönnyítik a talaj forgatását. Az árak online webáruházakban 5 000 Ft és 16 000 Ft között mozognak, az eszközök minőségétől függően. Kapálógép: Ha nagyobb területet szeretnénk gyorsabban megmunkálni, érdemes egy kapálógépet is beszerezni. Az ideális gép könnyen kezelhető, és lehetővé teszi a talaj gyors fellazítását. A gépek ára online webáruházakban 40 000 Ft és 100 000 Ft között mozog, a gép típusától és a teljesítményétől függően. Egy jó minőségű kapálógép például a MTD vagy a Honda márkák közül választható Az ásókat akkor célszerű használni, ha a talaj még nem fagyott meg, és nem túl nedves, mivel ilyenkor a legkönnyebb dolgozni a földdel. Az ásóval a talaj felső rétegeit forgatjuk meg, míg a kapálógép inkább akkor ideális, ha lazítani szeretnénk a földet a gyökerek közelében, vagy ha nagyobb területet kell gyorsan megmunkálni. Mindkét eszköz segíthet abban, hogy a talaj szerkezete javuljon, és könnyebben dolgozhassunk vele tavasszal. Fontos, hogy a talaj túlzott tömörödését elkerüljük, és ha szükséges, trágyázással javítsunk a föld minőségén. 5+1 jó tanács, amire érdemes talajforgatás- ásás közben odafigyelni Ha mégis az ásás mellett döntöttünk, nézzük meg, mire érdemes odafigyelni: Időzítés: Ne hagyjuk, hogy a talaj túl fagyos legyen, vagy olyan mértékben átázzon, hogy a föld teljesen ráragadjon az ásóra és a lábbelinkre. Ilyenkor nemcsak nehézkes a munka, de a talaj szerkezete is sérülhet. A legjobb, ha az őszi ásást még a hideg idő beköszönte előtt elvégezzük Mélység és szakszerűség: Igyekezzünk legalább 15-25 cm mélyen ásni, de vigyázzunk arra, hogy ne törjünk túl nagy darabokat a talajból. A túlzott mély ásás és a nagy rögök megforgatása nem segíti elő a talaj megfelelő lazulását. Rögök kezelése: Az ásás során keletkező rögöket ne próbáljuk simára igazítani. Az időjárás természetes hatásai (eső, fagy) gondoskodnak arról, hogy a talaj tavasszal laza és morzsalékos legyen. A rögök eldolgozása inkább a tavaszi vetés előtt, gereblyézéskor legyen. Fák és cserjék környéke: Fák és cserjék közelében különösen figyeljünk arra, hogy ne sértsük meg a gyökereket. Az ásóval végzett munka könnyen károsíthatja a növények gyökérzetét, ami hátrányosan befolyásolhatja azok fejlődését. Lassú, de alapos munka: Ne siettessük az ásást. Inkább dolgozzunk keveset, de alaposan, figyelve a részletekre, mintsem túlvállaljuk magunkat. A lassú és gondos munka sokkal tartósabb és hatékonyabb lesz, mintha kapkodnánk. Ne feledkezzünk meg a trágyázásról sem! Az őszi ásás ideális alkalom a trágyázás elvégzésére is. A legjobb, ha érett istállótrágyát vagy kiváló minőségű, megfelelő összetételű komposztot használunk, és azt alaposan beforgatjuk a talajba. Így a téli hónapok alatt a szerves anyagok lebomlanak, és tápanyagokat biztosítanak a talajnak. A trágyázás különösen a kötött talajok esetében előnyös, mivel morzsalékosabbá teszi őket, míg a homokos talajokban segít azok összetartásában, javítva ezzel a vízfelvevő és vízmegtartó képességüket. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. 