Elégedetlenek a magyar munkavállalók: béremelésre várnak, elárulták, mennyit kérnek

A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 49 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével. A munkavállalók többsége ma is azt tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált, noha 59 százalékuk úgy érzi, hogy tavalyhoz képest beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségei.

Immár egy éve ismét emelkedő pályán mozog a reálbér szintje, a Trenkwalder harmadik negyedéves bérelemzése alapján az infláció jelentős visszaesésének a következményeként a fizikai órabérek reálértéke 10 százalékkal növekedett. A cég mostani, a versenyszférában dolgozó 500 munkavállalónak a fizetésével, illetve jelenlegi munkahelyével kapcsolatos attitűdjeit felmérő kutatása azonban azt mutatja, hogy az alkalmazottak a bérek értékének növekedését késleltetve érzékelik már csak azért is, mivel a bérek alakulása a korábbi inflációs hatásokat csak fokozatosan tudja ellensúlyozni. Ráadásul a munkáltatók egy köre a jelenlegi gazdasági helyzetben nem is képes végrehajtani kétszámjegyű százalékos béremelést. Mindezek miatt a munkavállalók 61 százaléka ma is arra számít, hogy idén romlani fog az anyagi biztonsága tavalyhoz képest. Ez gyakorlatilag az egy éve mért értékkel (62%) egyezik meg.

Minden második dolgozó elégedetlen

Jelenleg a válaszadók 49 százaléka elégedetlen az aktuális bérszintjével, ami csaknem megegyezik a tavaly ilyenkor mért aránnyal. Az eltérés az elvárt béremelés mértékében mutatkozik meg: a fizetésüket keveslők 45 százaléka most megelégedne 20 százalékon belüli béremeléssel is, egy éve még csupán 31 százaléknyian állították ezt. A válaszadók további 29 százaléka 20-30 százalék közötti plusz jövedelmet tartana megfelelő mértékűnek.

A túlnyomó többség azonban legkorábban januárban számíthat a következő fizetésemelésre: októberben mindössze a válaszadók 19 százaléka számolt be arról, hogy munkáltatója év közbeni emelt a fizetésén (tavaly, az inflációs környezetben ez az arány még elérte a 28 százalékot). Év végi bónuszt ugyanakkor a válaszadók 44 százaléka vár a munkáltatójától. Háromnegyedük a tavalyihoz hasonló mértékű plusz juttatásra számít, többet 17, míg kevesebbet 9 százalékuk fog várhatóan kapni az előző évhez képest.

Ebben a helyzetben igen magas azok aránya, akik egy munkahelyváltástól remélik anyagi problémájuk megoldását. Jelenleg a válaszadók 52 százaléka tervez egy éven belüli munkahelyváltást, ami 6 százalékponttal magasabb arány a tavaly ilyenkor mért 46 százalékhoz képest.

A váltási küszöb is lejjebb került: ma már 30 százalékkal kedvezőbb alternatív állásajánlatért az összes válaszadó 71 százaléka hagyná ott jelenlegi állását a tavaly októberi 65 százalékkal szemben. 12 százaléknyian pedig már 10 százalékkal magasabb fizetésért is váltanának.

Szembejön a valóság

A gazdasági növekedés elmaradásának hatására ugyanakkor visszaesett a munkáltatók munkaerő iránti kereslete, ennek köszönhetően pedig érezhetően szűkültek a munkavállalók elhelyezkedési lehetőségei is Ezt az érintettek is megtapasztalják: jelenleg a válaszadók 59 százaléka érzi úgy, hogy idén nehezebben lehet egy, a szakmájának megfelelő munkahelyen elhelyezkedni, mint egy évvel korábban. Ez az arány tavaly 53, míg két éve csupán 45 százalék volt.

Bár a munkahelyváltás lehetőségei beszűkültek, a cégek többsége továbbra is kénytelen részt venni a bérversenyben akkor is, ha a jelenlegi piaci környezet ezt alapvetően megnehezíti. Ellenkező esetben különösen a minőségi munkaerő esetében megnőhet a kockázata a fluktuációnak. A szűkülő hazai lehetőségek ismeretében ez makrogazdasági szinten akár a külföldre történő elvándorlók számának további növekedését is eredményezheti

– mutat rá Nógrádi József, a portál kereskedelmi igazgatója.

Címlapkép: Getty Images