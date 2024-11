Lakásfelújítók, figyelem! Brutális pénzosztással indul 2025, hogyan hat ez majd az árakra?

Rengeteg támogatás és egyéb pénzösszeg áramolhat jövőre az otthonfelújításba is: elég csak a munkáshitelre, a vidéki felújítási támogatásra vagy a feltörhető nyugdíjmegtakarításokra gondolni. Sőt, a SZÉP-kártyáról is egy bizonyos összeg erre lesz fordítható, és az állampapírokra kifizetett, mintegy 3000 milliárd forintnyi kamatkötelezettség egy része is megjelenhet az ingatlanpaicon - akár energetikai korszerűsítések formájában is. Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke ennek kapcsán a Pénzcenntrumnak arról beszélt, nem számíthatunk komolyabb drágulásra a kapcsolódó termékek esetében. Az intézkedések akár a napelem-beruházásokat is meglódíthatják, ahol jelenleg a lakossági megrendelések gyakorlatilag teljesen eltűntek. A MANAP Iparági Egyesület elnöke, Szolnoki Ádám viszont arra hívta fel a figyelmet: egyelőre nem tudni, hogy például a nyugdíjmegtakarításokból lehet-e napelemet venni.

Valóságos pénzeső zúdul azokra, akik lakásfelújítást terveznek: egyrészt a nyugdíjmegtakarításokból 2025-ben nem csak vásárolni lehet ingatlant, hanem felújításra is lehet fordítani az összeget. Emellett a SZÉP-kártyán lévő összeg 50 százalékát is felújításra lehet majd fordítani. Érkezik még a vidéki otthonfelújítási program, amely az ötezer főnél kevesebb lakosságszámú településeken lesz majd elérhető. A támogatott beruházás mértéke maximum 6 millió forint lesz, amelynek az 50 százaléka vissza nem térítendő támogatás, a támogatási összeg fele-fele arányban kell költeni munkadíjra és építőanyagra. Van lehetőség kedvezményes hitel igénybevételére is, és a 3 százalékos fix kamatozású konstrukció igénybe vehető az önerő kiváltására is - de nem kötelező felvenni a hitelt. Sőt, jövőre érkezik a fiataloknak a munkáshitel, amely maximum 4 millió forintnyi kamatmentes kölcsönt jelent. Sőt, a 2025-ben kifizetett állampapírkamatokat is megérheti valamilyen energetikai korszerűsítésbe fektetni. Márpedig ebből is rengeteg bevétele lesz jövőre a lakosságnak: ugyanis 2025-ben mintegy 3000 milliárd forintnyi tőke- és kamatkifizetés terheli majd az államkasszát, ebből csak 1800 milliárdot a prémium állampapírokra kell kifizetnie az államnak (sok PMÁP-konstrukció 19 százalék feletti kamatot fog fizetni a 2023-as rekordinfláció nyomán), aminek a java része az első negyedévben esedékes. Bár a szakértők szerint a kifizetések döntő többségét újra befektetik, de rengeteg pénz csatornázódhat át az ingatlanpiacba is. És itt jönnek a képbe az energetikai felújítások: hiszen a legolcsóbb energia az, amit nem fogyasztunk el, a pénzmegtakarítás pedig gyakorlatilag egészen addig hatással van a pénztárcánkra, ameddig el nem adjuk az ingatlant. Drágulást is hoz a pénzeső? Az energiahatékonysági beruházások nagyon kézenfekvőek, többek között azért is mert július óta fut egy állami támogatási rendszer, amelynek lehívási szabályait most egyszerűsíti a kormány. De ennél komplexebb hatás várható, ami kiterjed az összes többi felújítási munkálatra is. Az a tapasztalatunk, hogy aki belevág valamilyen felújítási munka elvégzésébe, az igyekszik összekötni azt az összes többi szükségesnek, vagy lehetségesnek tűnő munkával - mondta a Pénzcentrumnak Juhász Attila, az Újház Zrt. igazgatósági elnöke, és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke. Mint hozzátette: így volt ez az energiahatékonysági támogatás eddigi időszakában is: azok, akik elkezdték, sok más – főleg kapcsolódó tető és kémény felújítás, burkolás, fűtéskorszerűsítés stb. – munkát is el akartak végezni, ha már belevágnak egy homlokzati szigetelésbe, vagy egy nyílászáró cserébe. Ennek azért van jelentősége, mert a magyar építőiparban tevékenykedő KKV-knak kiemelkedően sok munkát jelentenek ezek a megbízások - hívta fel a figyelmet. Arra a kérdésünkre, hogy hozhat-e áremelkedést az építőanyagok piacán a nagymértékű forráskiáramlás, Juhász Attila azt mondta, arra számítanak, hogy Arra számítunk, hogy a kormány 21 pontból álló gazdasági akcióterve, amely számos területen kapcsolódik a lakásépítési és felújítási piachoz, pozitív hatással lehet az építőiparra. Az inflációval arányos, vagy azt minimális mértékben meghaladó építőanyag áremelés bekövetkezhet, de semmiképpen nem emiatt - húzta alá az elnök. Kifejtette: a magyar építőanyag piac és az építőanyag gyártási kapacitás jelenleg bőven a kapacitásai alatti forgalommal üzemel, nem véletlen, hogy a Covid utáni nagy áremelkedés óta jelentős áresés következett be. Az építőanyag árak 2023-ban 5 százalékkal csökkentek, ezen belül a szerkezetépítésben használt anyagok árai 8,

de például a tégláé 14, az épületfáé 19, a habosított szigetelőanyagoké pedig 21 százalékkal mérséklődött. Ehhez képest tudtak az árak még az idén is tovább csökkenni, az Újház kereskedelmi hálózat adatai alapján év eleje óta átlagosan 7 százalékkal. A teljes cikk a Pénzcentrumon olvasható.