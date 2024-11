Nem lustálkodnak a magyar gazdák: brutális mennyiségű műtrágyára volt idén szükségük

Az idei év során július és augusztus között 90 százalékkal több műtrágya került a magyar gazdákhoz az egy évvel korábbi azonos időszakban forgalmazott volumenhez képest. A termékkörön belül mészammon-salétromból (MAS) fogyott a legtöbb a megfigyelt időszakban, az egy évvel korábbi azonos időszakhoz mérten pedig 81 százalékkal nőtt a termék iránti kereslet. A növényvédő szerek esetében ugyanakkor a 2024. VII-IX. havi adatok alapján a megfigyelt termékekből 13 százalékkal kevesebbet vásároltak a gazdák, mint egy évvel korábban. A gombaölők értékesített volumene ugyan 40 százalékkal nőtt, ellenben a gyomirtóké 15, illetve a rovarölőké 52 százalékkal csökkent 2023 harmadik negyedévéhez mérten - jelentette az Agrárszektor.

2024 júliusában az egy hónappal korábbihoz képest 5 és félszer több műtrágyát értékesítettek a forgalmazók a megfigyelt termékekből, az elmúlt év júliusához viszonyítva pedig a 11-szeresére nőtt a vizsgált műtrágyák forgalma - derült ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Agrárstatisztikai Információs Rendszerének (ASIR) legfrissebb jelentéséből.

Az idei júliusi műtrágya iránti kereslet az elmúlt évekhez képest kimagasló volt, a korábbi 5 év átlaga ennek a 15%-át érte csak el.

A tárgyhónapban a legkeresettebb műtrágya az előző hónapokhoz hasonlóan a mészammon salétrom (MAS) volt, míg második legnagyobb tételben a Nitrosol, DAM-ot értékesítették. A teljes havi értékesítés 90%-át ennek a két terméknek a forgalma adta. Az előző év júliusához viszonyítva a MAS iránti kereslet 12,5-szeresére nőtt, míg a Nitrosol, DAM-é a 13-szorosára. A végfelhasználók NPK 15-15-15-ből 23-szor többet vásároltak, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor, MAP-ból nagyságrendileg ugyanannyit. A kálisó forgalma is majdnem a négyszerese lett a múlt évi bázisidőszakhoz képest, a karbamidé pedig 11,5-szeresére nőtt. Az ammónium-nitrát (AN) aránya a tárgyhónapban 1:3 volt a karbamidhoz képest, ez az arány 2023 júliusában 1:5 alakult.

Az értékesítési árak a vizsgált hónapban vegyesen mozogtak, az ammónium-nitrát ára csökkent a legnagyobb mértékben, 28%-kal az egy hónappal korábbihoz mérten. A MAS és a Nitrosol, DAM ára 5-6%-kal emelkedett a tárgyhónapban a megnövekedett kereslet hatására. Az értékesítési árak a múlt év júliusához mérten is a legtöbb termék esetében jóval alacsonyabbak voltak, kivéve az NPK 15-15-15-öt, amely 6%-kal, és a karbamidot, amely 3%-kal drágult. A szuperfoszfát ára is nőtt a bázishónaphoz viszonyítva. A legnagyobb mértékben, 28%-kal az AN ára csökkent, a legkisebb, 0,5%-os árcsökkenés a MAS esetében történt.

Augusztusban az egy hónappal korábbihoz képest az ötödére esett vissza a forgalmazók értékesítése a megfigyelt termékekből, a tavalyi év augusztusához viszonyítva pedig 60 százalékkal maradt el a vizsgált műtrágyák forgalma.

A tárgyhónapban továbbra is a mészammon-salétrom (MAS) volt a legkeresettebb műtrágya, míg a második legnagyobb tételben az NPK 15-15-15-öt értékesítették: a teljes havi eladás 70%-át ezen két termék forgalma adta. Az előző év augusztusához viszonyítva a MAS iránti kereslet kevesebb mint az egyharmadára apadt, ezzel szemben az NPK 15-15-15 iránt 40%-kal volt magasabb az igény. A végfelhasználók Nitrosol, DAM-ból és karbamidból fele annyit vásároltak, mint tavaly augusztusban, MAP-ból nagyságrendileg ugyanannyit. A kálisó forgalma negyedével csökkent a múlt évi bázisidőszakhoz képest. Az ammónium-nitrát (AN) aránya a tárgyhónapban 1:5 volt a karbamidhoz képest, ez az arány 2023 augusztusában 1:3 alakult.

Az értékesítési árak a vizsgált hónapban valamelyest emelkedtek, ellenben a Nitrosol, DAM ára nem változott az egy hónappal korábbihoz mérten. A MAS és az AN ára 6%-kal nőtt a tárgyhónapban, míg a többié ennél kisebb mértékben növekedett. Az értékesítési árak a múlt év augusztusához mérten is a legtöbb termék esetében jóval alacsonyabbak voltak, kivéve a MAP-ot, amely 22%-kal lett drágább, illetve az 3,5%-kal megemelkedő árú NPK 15-15-15-öt. A legnagyobb mértékben, 18%-kal a Nitrosol, DAM ára csökkent, a legkisebb, 3%-os árcsökkenés a karbamid esetében történt.

A teljes cikk az Agrárszektoron olvasható.

Címlapkép: Getty Images