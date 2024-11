Durva áremelés élesedik heteken belül: kiszámoltuk, ennyivel drágul a sör, a bor és a benzin

Nincs mese, jövő évtől már keményen lecsapódik az adóemelés az alkoholon, az üzemanyagokon, a regisztrációs adón, a gépjárműadón, és a gépjármű átírási illetékeken. Hogy pontosan mennyivel lesz drágább az életünk, mint mondanak a várható inflációról a szakértők? A Pénzcentrum cikkből kiderül.

4,1 százalékkal emelkedik 2025-től számos adónem, így a szeszesitalok és az üzemanyagok jövedéki adója is, de az autóátíráshoz, fenntartáshoz kapcsolódó költségek is emelkednek - 2026-tól pedig többek között a dohányáruk is becsatlakoznak a sorba. A jövő évtől bevezetett inflációkövető adóemelés jócskán felfelé húzhatja az árindexet, főképp, mert a kereskedők egyéb költségei is emelkedni fognak, elég csak a tervezett béremelésekre gondolni

- nyilatkozta a Pénzcentrumnak az intézkedés kapcsán Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója.

Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője pedig úgy számol összességében 0,1 százalékkal növelheti meg az infációt a januártól élesedő adóemelés. A CIB Bank elemzői ennél magasabb, 0,2 százalékpontos inflációnövekedést valószínűsítenek az intézkedés nyomán, és előrejelzésükben jövő nyárra

3,5 százalékos éves átlagos árnövekedést várnak - azaz ekkora lehet a 2026-os adóemelés mértéke.

Ennyivel drágul a sör, a bor, a pálinka 2025-től

A szeszesitalok esetében a legtöbb esetben hektoliterenként számolják a jövedéki adót, ez alól kivételek a különféle sörök. Itt úgynevezett hektoliterfokonként van megadva a díjtétel, azaz a mennyiség mellett a termék alkoholfoka is meghatározza az adótartamot. Példánkban az egyszerűség kedvéért a kerek, 5%-os alkoholtartalommal számoltunk.

Jelenleg a kisüzemi sörök adótartalma hektoliterfokonként 900 forint, azaz így egy hektoliter sörön 4500 forint az adóteher, a januári emelés után ez 4685 forint lesz. A nagyüzemi sörök esetében 1800 Ft/hlf a tétel, azaz a példánkban szereplő, egy hektoliteren 9000 forint adó van. Januártól ez 9369 forintra emelkedik.

És hogy mit jelent ez az egyszerű fogyasztóra nézve? Egy liter sörre vetítve most a kisüzemin 45 forint az adó, ez emelkedik 47 forintra, a nagyüzemi termékek esetében pedig 90 forintról 94-re emelkedik egy liter adótartalma. A Magyar Sörgyártók Szövetségének adatai szerint 2023-ban 5,4 millió hektoliternyi sör fogyott itthon, de a tendencia csökkenő. A jövőre életbe lépő adóemelés így számításaink szerint pármilliárd forintot hozhat a költségvetésnek pluszban.

Ami a többi italfajtát illeti:

csendesborokon (a.k.a. bor) nincs jövedéki adó,

a habzóbor adótartalma hektoliterenként 18 100 forintról 18 842 forintra emelkedne, azaz kb. hét forinttal drágulhat egy liter.

A "egyéb csendes erjesztett ital" kategóriája elsőre elég megfoghatatlannak tűnik, de ide tartoznak például a különféle kész fröccsök, ciderek, gyümölcsborok is. Itt 10 900 forint per hektoliterről 11 347-re fog emelkedni a jövedéki adó, azaz literenként kb. 4,5 forint lehet a drágulás.

Az "egyéb habzó erjesztett ital" kategóriába eshetnek például a gyümölcspezsgők, vagy a szőlőbor alapú, de szeszezett pezsgők. Itt ugyanaz a helyzet, mint a habzóboroknál.

A nem háztartási mennyiségű pálinkán hektoliterenként 565 840 forint a jövedéki adó, ez emelkedik majd 589 039 forintra, azaz egy liternyi kb. 231 forinttal fog drágulni. Hasonló a helyzet a többi töménynél is.

Ennyivel drágul az üzemanyag januártól

Az üzemanyagok esetében idén januárban is volt egy adóemelés, onnantól kezdve a benzin esetében 152,55 Ft (ha a Brent 50 dollárnál olcsóbb, akkor 157,55 Ft) a gázolajnál pedig 142,9 Ft (ha a Brent 50 dollárnál olcsóbb, akkor 152,9 Ft) literenként az adó mértéke. Azaz, ha minden marad így, és nem omlanak össze az olajárak (a Brent árfolyama jelenleg 70-71 dollár körül mozog, utoljára 2020-ban volt 50 dollár alatt), akkor

a benzin jövedéki adója 6,25 forinttal fog emelkedni 158,8 forintra literenként (ha a Brent-árfolyam 50 dollár alá esne, akkor 164 forint per liter lenne az adó),

a gázolajé pedig 5,86 forinttal 148,76 forintra literenként (ha az olaj árfolyama 50 dollár alá esne, akkor 159,17 forint per liter lenne).

És akkor még nem számoltunk olyan más költségtételekkel, mint az ÁFA, a készletezési díj vagy a különféle árrések, így összességében nem kizárt, hogy az üzemanyagok ára januártól literenként 8-10 forinttal is emelkedhet.

- jegyezte meg a Pénzcentrum.

A teljes cikk a Pénzcentrumon olvasható, ITT!

Címlapkép: Getty Images