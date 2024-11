Elképesztően izgalmas épületet húzott fel a tokaji sztárborászat: lebegő kelyhek és pazar panoráma – Fotók!

A Sauska új, közel 4000 négyzetméteres borászati központja nemcsak építészeti bravúr, hanem a tokaji táj és a borászat szimbiózisának kiemelkedő példája is. Tervezése több mint egy évtizede indult, most viszont átadták, és most végre körbe is járhatjuk az év legizgalmasabb épületét.

A Sauska új, közel 4000 négyzetméteres borászati központja nemcsak építészeti bravúr, hanem a tokaji táj és a borászat szimbiózisának kiemelkedő példája is. A tervezést a BORD Építész Stúdió készítette Bordás Péter vezetésével, aki a „valószínűtlen érzetét keltő" épületről álmodott. Az épület alapötletét egy grafikai szimbólum, a Padi-hegyhez kötődő manó inspirálta, amelynek szempárját két hatalmas kehely formázza. A tervezés több mint egy évtizede indult. A minőségi borairól ismert Sauska az építészeti minőség terén kiemelkedő BORD stúdióra bízta rá a projektet. A BORD több igen magas színvonalú borászatot tervezett már, hadd emeljem ki a Holdvölgy, az Etyeki Kúria és a Budaprés Cider illetve a Lajvér épületeit. Munkáik egyre expresszívebbek, a Sauska közel 4000 négyzetméteres új épülete pedig egyszerre futurisztikus és a tájat maximálisan tiszteletben tartó mű - írta cikkében az Oktogon. Az épület egyedisége, formabontó karaktere ugyanúgy élményt nyújt, mint a tokaji bor íze Az épület szinte lebeg a tájban, kelyhei a bor érlelésének és a Tokaj-Hegyalja domborzati szépségének metaforái. A vasbetonból és acélból készült kelyhek 56 méteres gömbformákat idéznek, alátámasztásuk ferde pillérekkel történik, amelyek futurisztikus, UFO-szerű látványt keltenek. A belső tér áramló, tágas fogadótereiben borbemutató tárlat, étterem, bár és egy borkóstoló terem kapott helyet, ahol a tokaji borvidék hagyományos és nemzetközi szőlőfajtái egyaránt megismerhetők. Látványos panoráma és élményszerű terek Az épület belső kialakítás is egyedi: a fogadótérből indulva az éttermen keresztül a teraszra lépve fokozatosan tárul fel a Tokaj-hegy látványa. A két kehely különböző szintjei dinamikus kompozíciót alkotnak, míg a hegy gyomrában található érlelő és feldolgozótér a borászat szívét adja. Az épület körül kialakított ösvények és kilátópontok külön programként kínálnak sétalehetőséget a látogatóknak, miközben az épület természetes része a tájnak. Koncepció és fenntarthatóság A Sauska az öt tokaj-hegyaljai dűlőn vegyszermentes szőlőtermesztéssel és fenntartható technológiákkal dolgozik, amelyhez az építészeti megoldások is igazodnak. Az épület egyszerre borászat, turisztikai célpont és gasztronómiai élményközpont, amely a borvidék értékeit ötvözi a modern építészet igényességével. A BORD Stúdió munkáját dicséri az építészeti minőség, amely az amerikai-magyar származású designguru, Adam D. Tihany belsőépítészeti megoldásaival egészült ki. Az új központ Tokaj-Hegyalját méltó módon képviseli a nemzetközi borászati és építészeti színtéren. Az épület – amely nappal a táj részévé, éjjel pedig fényeivel különleges látványelemmé válik – megtestesíti a kortárs építészet élményalapú megközelítését, méltóan a borászat jövőjéhez és a Sauska boraihoz - jegyezte még meg az Oktogon építészeti portál. Címlapkép: Getty Images