Foghatják a fejüket az egyedülálló magyarok: brutális új támogatást kaphatnak a fiatal házasok

Orbán Viktor múlt pénteki rádióinterjújában többek között arról beszélt, hogy a 35 évnél fiatalabbak számára havonta 150 ezer forintig lakhatási támogatást nyújtana a kormány. Az éves szinten maximum 1,8 millió forintos támogatást egyaránt lehetne lakbérre és meglévő lakáshitel törlesztésére is fordítani. Bár az elképzelésről csak ennyit árult el a miniszterelnök, érdemes utána számolni, hogy utóbbi esetben mekkora segítségről is van szó valójában. Merthogy valójában nem csak arról van szó, hogy az adós megspórol havonta 150 ezer forintot, hanem arról is, hogy az így megspórolt pénzt időről időre előtörlesztheti a hitelébe. A hitel idő előtti visszafizetésével pedig ugyancsak rengeteg pénzt spórolhatnak meg az adósok, hiszen kevesebb ideig és kisebb összegű tartozáson ketyeg a hitelkamat. Mennyit spórolhatunk? Tételezzük fel, hogy 20 millió forint piaci jelzáloghitelt veszünk fel 15 évre jelenleg átlagosnak számító 6,55%-os kamatláb mellett. Egy ekkora hitelnek 174 772 forint lenne a havi törlesztőrészlete, amivel 15 év leforgása alatt alapesetben 31 458 873 forintot fizetnénk vissza a hitelező banknak (fontos hangsúlyozni, hogy kamatlábról és nem teljes hiteldíjról beszélünk, tehát a valóságban a hitelhez kapcsolódó járulékos költségek miatt valamivel még ennél is többet kellene visszafizetnünk). Összesen tehát 11 458 873 forintot fizetnénk ki kamatként akkor, ha a 15 éves futamidő alatt szigorúan csak a havi törlesztőket fizetnénk. A teljes cikk a Pénzcentrumon olvasható. Címlapkép: Getty Images