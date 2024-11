Itt a friss jelentés a hazai földekről: a jövő évi termés forog kockán

Mostanra már talán kijelenthetjük, hogy idén az őszi vetések során az időjárás többé-kevésbé a gazdák keze alá dolgozott: az október eleji esők kellőképpen feltöltötték a talajokat, és mindenütt sikerült időben elvégezni a vetési munkákatokat - írta az Agrárszektor. A lap vidéki gazdákat kérdezett az idei őszi vetési munkálatok sikeréről.

Az Agrárközgazdasági Intézet október végén közzétett jelentése szerint az őszi vetésű növények tervezett vetésterülete idén 1,54 millió hektár volt, amelynek október 8-ra már közel felénél (49,8%) elvégezték a talaj-előkészítést. Az őszi gabonafélék vetését 1,34 millió hektárra tervezték a gazdák, ebből 204 ezer hektárra (15,2%) már el is került a vetőmag október elejéig.

Csökkentek a vetésterületek

Az őszi búza vetésterülete 922,4 ezer hektárra csökkent, amelyből mindössze 74,7 ezer hektár volt elvetve október 8-ig. A vetésterület a Dél-Alföld kivételével minden régióban mérséklődött, a legnagyobb visszaesést a Közép-Dunántúlon tapasztalták. Hasonló tendencia jellemzi az őszi árpát is, amelynek vetésterülete szintén csökkent az előző évhez képest.

Azóta az őszi vetési munkák befejeződtek, de a november közepéig tartó csapadékhiányos időszak megnehezítette a friss vetések fejlődését. Bár az október eleji esők az ország nagy részén átnedvesítették a talajt, a délkeleti régióban ez is elmaradt. A gazdák szerint a novemberi száraz, aszályos időjárás kihívások elé állította az őszi kultúrákat, melyek állapotáról most folynak az értékelések.

Az őszi káposztarepce vetését 144 ezer hektárra tervezték, és október 8-ra a munkák közel 90%-a már elkészült. A vetések további sorsa azonban jelentősen függ a csapadékosabb időjárás megérkezésétől.

Megérkezett a várva vár csapadék - minden adott egy optimális téli időszakhoz

Az aszályos ősz miatt időben be tudták fejezni a vetést Fejér megyében, az Enyingi Agrár Zrt.-nél. Erről Rózsa Ádám, a vállalkozás növénytermesztési főágazatvezetője számolt be, aki azt is elárulta, hogy idén ősszel 2300 hektáron vetettek őszi búzát, 300 hektáron őszi árpát, 250 hektáron őszi rozst, 100 hektáron festuloliumot és 140 hektáron tritikálét. A korai vetések (festulolium, rozs és tritikálé) jó állapotban vannak, a búza és az árpa azonban vegyesebb képet mutat: a száraz ősznek köszönhetően ugyanis vontatott volt a kelés. Rózsa Ádám ugyanakkor reméli, hogy a mostani csapadékos idővel javulni fog a kultúrák állapota. Növényvédelem terén egyelőre még minden rendben van - közölte a szakember, hozzátéve, hogy a korai vetésekben a vírusvektorok ellen már végrehajtottak egy rovarölő szeres kezelést, illetve kisebb területen a rágcsálók ellen is védekezniük kellett már.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt.-nél idén ősszel nem foglalkoztak repcével, 2200 hektáron vetettek viszont őszi búzát, őszi árpát, takarmány rozst és őszi durumbúzát. Nagy Miklós, a cég növénytermesztési és üzemeltetési igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a vetést nem akadályozta semmi, körülbelül három héttel ezelőtt sikerült minden munkát rendesen befejezniük. A szakember elmondta, hogy az állományok mostanra 70%-ban ki is keltek, a későbbi vetések alacsonyabb fejlettségi szinten vannak. Nagy Miklós jelezte ugyanakkor, hogy a földekben fogyóban van a nedvesség, de ez remélhetőleg a következő időszakban változni fog. Arra a kérdésre, hogy milyen növényvédelmi beavatkozásokat kellett tenni, a cég növénytermesztési és üzemeltetési igazgatója elmondta, hogy eddig 800 hektáron hajtottak végre őszi gyomirtást, rovarölő szeres kezelésre ugyanakkor nem volt még szükség.

Zala vármegyében a Baki Agrocentrum Kft.-nél is sikerült időben befejezni a vetést - közölte Farkas Ákos, a vállalkozás növényorvosa. A szakember elmondta, hogy korábban volt egy háromhetes csapadékosabb időszak, de utána 1,5 hét alatt mindent el tudtak intézni, a repcét pedig még augusztusban elvetették. A vállalkozásnál 414 hektáron vetettek őszi repcét, 800 hektáron őszi búzát, 80 hektáron őszi árpát, 20 hektáron tavaszi árpát és 70 hektáron őszi borsót. A kultúrák állapotát illetően Farkas Ákos elmondta, hogy a repcét le tudták regulátorozni, ugyanakkor mintegy 200 hektárt felül kellett vetni a heterogén kelés miatt. A korábbi vetésű állományok 8-10, a későbbiek 4-6 leveles fejlettségi szinten vannak, az őszi búza 3 leveles, az árpa 1 leveles fejlettséget mutat, a borsó kelése pedig folyamatban van. A repcénél már több rovarölő szeres kezelést végrehajtottak, és volt egy alap gyomirtás is, a már említett regulátorozás és egy gyökértömegnövelő biostimulátoros kezelés a végén. Az őszi kalászosok 70%-ánál volt alap gyomirtás, ahogy az őszi borsónál és az árpánál is.

Címlapkép: Getty Images