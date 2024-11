Kiderült a nagy tejföl titok: jobban megéri a márkázott tejföl, mint a sajátmárkás változat?

Egy kiló tejfölön akár 1000-1600 forintot is bukhat az a magyar vásárló, aki márkázott terméket választ a boltok sajátmárkás termékei helyett - amik egyébként gyakorlatilag mindenhol ugyanannyiba kerülnek -. Ezek a különbségek óriásiak, a márkázott termékek gyakorlatilag 100-150 százalékkal drágábbak, mint a sajátmárkások, pedig utóbbiak is ugyanúgy magyar tejből készülnek, írta meg a Pénzcentrum.

A lapnak nyilatkozó szakértők szerint sokaknak lehet bomba-biztos tejfölválasztása, viszont akinek nincs, az az egységárak-különbségek láttán akár sokkos állapotba is kerülhet. A végső fogyasztói árakról persze a láncok döntenek, és a szakértők szerint igazából van érthető stratégiai az árazási politika mögött.

Az utóbbi évek könyörtelen inflációs hatása bizony a tejtermékeket is rendesen megrángatták. Több ízben olvashattuk már korábban például a trappista sajt vagy éppen az UHT tejek brutális drágulásáról, és ebbe a listába tartoznak bele a tejfölök is. A 12 százalékos tejfölök például 2023 januárjában érték el csúcsdrágulásuk felső határát, ekkor egy 325-450 grammos tejföl átlagára 660 forint volt. Ez majdnem kétszerese annak, mint amit 2022 januárjában tapasztalhattak a vásárlók (339 forint).

Ugyanebben az időben járt csúcsra a 20 százalékos tejföl átlagára is, itt viszont 2023 elejétől a KSH kilós átlagárral számol a korábbihoz képest, ezért az átlagos egységárakat a korábbi időszak adatival nem tudták bemutatni. 2023 eleje azonban már nem most volt, azóta valamelyest konszolidálódtak a tejföl árak, viszont az elmúlt évek súlyos inflációs válsága nem múlt el nyom nélkül. Sőt, most azt látjuk, hogy idén július óta folyamatosan újra nő a 12 százalékos tejfölök átlagára, akárcsak idén augusztustól a 20 százalékos tejfölöké.

Ilyen árhullámvasút közepette érkezünk el odáig, hogy valósággal gigászi különbségek mutatkoznak a legnagyobb hazai láncok tejföl átlagárai és a márkázott tejfölök között. De nem csak a szokásos, sajátmárkás árelőnyről van szó, itt a különbségek tényleg nagyok. Ha bemegyünk a boltokba, legyen szó akár a Tescóról, Sparról, Lidlről, Pennyről, Auchanról a 450 grammos 12 százalékos sajátmárkás tejfölök átlagára egy kilóra számolva 953 forint, miközben a 20 százalékos kiszerelések 1064-1109 forintba kerülnek.

Ehhez képest a márkázott tejfölök a 12 százalékos darabok esetében 1900 forintos áron kaphatók általában, de a 20 százalékos darabokért már 2500-2600 forintot is elkérnek. Előbbiek egységáron tehát a duplájába, utóbbiak a 2,5-szeresébe kerülnek. Azt lehet tehát mondani, hogy aki gyakorlatilag nem sajátmárkás tejfölt vesz Magyarországon, annak

nagyon durván mélyen a zsebébe kell nyúlnia, és a sokszorosát kifizetnie a sajátmárkás tejfölökhöz képest.

Pedig mint azt hangsúlyoztuk, a legnagyobb hazai láncok tejfölei mind egy szálig magyar tejből készülnek. És persze, a 30-50 vagy akár még nagyobb árelőny a sajátmárkás termékeknél nem meglepő márkázott társaikhoz képest, de a 100-150 százalékos eltérés, gyakorlatilag ugyanabból az alapanyagból azért már nagyon megrázó lehet.

És itt jön a nagy kérdés: vajon megéri többet fizetni egy márkázott tejfölért, vagy a sajátmárkás változat is hasonló minőséget kínál? Az árkülönbségek rejtett okait kutatva próbált a portál választ adni ezekre a kérdésekre is. Erről többet a Pénzcentrum cikkében olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images

