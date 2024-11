Drága mulatság lett az ilyen jogsi: mégis, kinek van erre pénze?

A gazdaságnak és az iparnak már talán nincs is olyan ágazata, ahol ne használnának valamiféle erő- vagy munkagépet. Korábban ezek kezeléséhez elég volt a megfelelő igazolvány megléte, 2022 óta törvény írja elő, hogy az ilyen típusú járművek vezetése is jogosítványhoz kötött. Ez pedig azt jelenti, hogy a traktorok, kombájnok és önjáró permetezőgépek közúti közlekedése során is rendelkeznie kell ezek vezetőjének az ezek vezetősére feljogosító okmánnyal. De mennyibe is kerül egy ilyen jogosítvány megszerzése napjainkban? Az Agrárszektor ennek járt utána.

A mezőgazdaság napjainkban nem létezhet különféle speciális járművek nélkül, legyen szó a különféle általános talajműveletek és a vetés során használt traktorokról, a növényvédelem önjáró permetezőgépeiről, vagy éppen a betakarítás gépeiről, kombájnokról. Ezek vezetéséhez, kezeléséhez azonban különleges képzettségre, és az ennek meglétét igazoló dokumentumra van szükség. A traktor (mezőgazdasági vontató) vagy más lassú jármű (amelynek közúton a legnagyobb megengedett sebessége 25 km/óra lehet, ide értve a kombájnok és permetezőgépek többségét) vezetése során az embernek legalább egy B kategóriás (nemzetközi) jogosítvánnyal rendelkeznie kell. Drága mulatság a jogosítványszerzés Magyarországon? Ha azonban valaki a mezőgazdasági vontatóhoz egy vagy több pótkocsit akar csatlakoztatni, akkor bizony már egyéb okmányokra is szüksége lesz: B kategóriás jogosítvánnyal ugyanis vezethető mezőgazdasági jármű egy pótkocsival, valamint lassú jármű egy pótkocsival felszerelve, ám ilyenkor mindig figyelni kell arra, hogy ez csak könnyű pótkocsi lehet. Tavasszal, illetve a betakarítások idején ugynakkor gyakran lehet látni az utakon olyan mezőgazdasági vontatókat, amelyek mögé egy vagy két nehéz pótkocsit csatlakoztattak. Ezek szabályszerű vezetéséhez azonban már a kombinált nemzetközi CE kategóriájú jogosítványra van szükség, vagy a nemzeti T, azaz Traktor kategóriájú jogosítvány meglétére. A B kategóriás jogosítványok azonban egyre drágábbak: az autós iskolák oldalait böngészve általában 350-400 ezer forint közötti árakat lehet találni, feltéve, hogy a jogosítványt megszerezni kívánó személy elsőre leteszi valamennyi vizsgáját, és nincs szüksége pótórákra. Ez napjainkban azonban egyre kevésbé állja meg a helyét, ezért nem túlzás azt állítani, hogy inkább közelít a félmillió forinthoz egy ilyen jogosítvány ára, illetve nem egy esetben meg is haladja azt. Létezik olcsóbb és gyorsabb megoldás? Szerencsére azoknak azonban, akik mezőgazdasági járműveket és más lassú járműveket akarnak vezetni, más lehetőségek is rendelkezésükre állnak. Ezek közül a legelterjedtebb a T, avagy Traktor kategóriájú jogosítvány, amelyet nemcsak könnyebb, de olcsóbb is megszerezni, mint a B kategóriás általános jogosítványt. Opció továbbá a C kategóriás teherautó jogosítvány, illetve az E kategóriás, nehéz pótkocsis jogosítvány megszerzése is, ám ezekhez vagy egy B, vagy egy C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezni kell, amelyeknek egyéb komoly kritériumai is vannak, nem beszélve ezek anyagi vonzatáról. Ezzel szemben egy T kategóriás jogosítvány megszerzéséhez jóval kevesebb feltételnek kell eleget tennie az embernek: A képzés elkezdésekor betöltött 15,5 életév, de a gyakorlati vizsgához már a betöltött 16 életév szükséges.

Írni-olvasni tudás. (Korábban minimum alapfokú iskolai végzettség meglétéhez kötötték, melyet az említett vagy magasabb iskolai végzettséget tanúsító okmánnyal kellett igazolni. Ez azonban 2023. októberében megváltozott.)

Írásbeli nyilatkozat, amely alapján az ember a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. Mit vezethetünk ezzel a papírral? A T kategóriás jogosítvány úgynevezett nemzeti kategória, amellyel mezőgazdasági vontatót és két nehéz pótkocsit, lassú járművet és pótkocsit lehet vezetni. A jogszabály értelmezésében mezőgazdasági vontató a mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 40 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes. Ezzel szemben a lassú jármű olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes. Emellett vezethető még vele kerti traktor és állati erővel vont jármű is. Mennyi idő? Mennyibe kerül és milyen képzést érdemes még figyelembe venni? Erről többet az Agrárszektor cikkében olvashatunk, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images