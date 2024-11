Kivárásra játszik már sok ingatlantulajdonos: vajon mi a céljuk, mire számítanak?

Felpörgő ingatlanpiacot hozott az október és az ingatlanközvetítők várakozásai szerint ez a lendület az elkövetkező másfél évben is kitart majd. Az eladók tehát reménykednek és igyekeznek árat emelni, a vevők viszont az olcsó és általában kisméretű ingatlanokra vadásznak.

Míg a nyári hónapokban rendkívül gyengén teljesített az ingatlanpiac Csepelen és Budapest déli agglomerációjában, sőt ez még szeptemberben is kitartott, addig októberben megmozdultak az érdeklődők és némi élénkülés volt érzékelhető a régióban

- jelezte Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ami érezhetően jól fogy most, azok a kisméretű, olcsó lakások, igaz, ugyanígy az olcsó házakat is nézegetik az érdeklődők. Ez azt jelenti, hogy a XXI. kerületben a 40-43 millió forintos értékhatárig keresik az eladó lakásokat a vevők, hasonlóan Szigetszentmiklóshoz, ahol 40 millió forint a lélektani határ, míg házakat 60 millió forint alatti összegekért szeretnének venni. Azonban a kínálat ebben az árkategóriában rendkívül szerény, inkább a 80-100 milliós kategóriában bővül ki. Mindez annak ellenére így van, hogy az elmúlt fél évben - miközben alig mozdult a piac - még némileg fel is duzzadt a kínálat az ingatlanirodánál.

Az árak persze a nyári gyengélkedés hatására sem csökkentek, sőt a legutóbbi, ingatlanpiac számára pozitív hírek hatására megint minden tulajdonos áremelésen töri a fejét, illetve sokan kivárnak a jövő év elejéig az eladással, hátha addigra még derűsebb képet mutat a gazdaság és az ingatlanpiac

- derült ki Marosvölgyi Gabi szavaiból.

Annyiban persze igazuk lehet ebben a szakértő szerint, hogy az ingatlanközvetítői várakozások is arról szólnak most, hogy a választásokig tartó, elkövetkező másfél évben felpörgő ingatlanpiacra lehet számítani a kormányzati intézkedések hatására, mely a gazdasági növekedés beindítását és a fogyasztás növelését tűzte ki célul, és ami persze az ingatlanpiaci árak emelkedését is magával hozza.

A folytatás ugyanakkor kérdéses, azonban a szakértő várakozásai szerint lehetséges, hogy az eddig túlárazott ingatlanoknak ebben az előttünk álló másfél évben úgymond beérik az ára, és ha tovább nem emel rajta a tulajdonos, akkor a korábban meghatározott áron talán értékesíteni is tudja az ingatlanát.

Egyelőre azonban nem ez a helyzet, tehát akár a 2-3 millió forinttal is túlárazott ingatlanok iránt sincs érdeklődés

- szögezte le Marosvölgyi Gabi, aki szerint ugyanez érvényes minden magasabb értékű ingatlan esetében is. Tehát 60-70 millióért is legfeljebb akkor hajlandóak családi házat venni a vevők, ha az a CSOK+ követelményeinek megfelel.

Ugyanez jellemző egyébként az újépítésű ingatlanok piacára is, hiszen a kivitelezők által meghatározott árakon egyszerűen nincs kereslet ezen a környéken az új házakra vagy lakásokra. Ez jelenleg azt jelenti, hogy még a legolcsóbb szigetszentmiklósi újépítésű ikerházakért is 80-90 millió forintot kérnek, ami egyszerűn kívül esik a vevők lehetőségein.

A hitelfelvételi kedv érezhetően élénkül, ez volt jellemző már idén tavasszal is, de most ősszel is lehetett tapasztalni azt, hogy bátrabban fordulnak a bankokhoz a vevők a 6,5 százalékos kamatok miatt. És habár ez a kamat jövőre tovább csökkenhet a szakértő szerint, ugyanakkor kérdéses, hogy ha 10-15 százalékkal emelkednek az árak, akkor a vevők jobban járnak-e az esetlegesen alacsonyabb kamattal.

Ha valaki hitelfelvétel helyett a kiadó ingatlanok piacán nézne körül, akkor nincs könnyű helyzetben Csepelen, mivel nagyon kevés az albérlet, és ha megjelenik egy-egy kiadó lakás a piacon, arra rendkívül gyorsan lecsapnak a bérlők. Annak ellenére, hogy a bérleti díjak egyre magasabbra kúsznak: tehát például egy szigetszentmiklósi 76 négyzetméteres lakásra 280 ezer forintos havidíjért is van jelentkező, de az 50 négyzetméter körül lakásokat is 160-180 ezer forintért adják ki a tulajdonosok.

Címlapkép: Getty Images

