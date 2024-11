Trendivé teszi a szárazvirágokat ez a magyar kereskedés: mutatjuk, hogy csinálják

A Magyar Szárazvirág Kft-t felkeresve, Magyar Kristóffal, a cég értékesítési menedzserével, harmadik generációs képviselőjével beszélgettünk a szektor változó trendjeiről, a Covid okozta gazdasági hatásokról, az éghajlatváltozás kihívásairól, és arról, hogyan érinti a generációváltás egy családi vállalkozás működését. Szó esett arról is, hogy az innováció miként válik kulcsfontosságúvá egy szűk és specifikus piacon.

HelloVidék: Hogyan változtak a száraz virágpiac trendjei az elmúlt években? Milyen kihívásokkal kell szembenézni?

Nyilvánvalóan egy kicsit nehezebben tudok erről nyilatkozni, hiszen még viszonylag új vagyok a cégnél; kicsivel több mint egy éve, másfél éve kezdtem el itt dolgozni. Ugyanakkor, mivel családi vállalkozásról van szó, már egészen kis koromtól kezdve jelentős része volt az életemnek. Ami a cég helyzetével kapcsolatban fontos, hogy megéreztük a Covid hatásait, hiszen nem alapvető szükségleteket – például élelmiszert – értékesítünk. Ez különösen érezhető volt a járvány első egy-két évében, amikor a gazdasági helyzet nagy kihívást jelentett. Azóta a helyzet valamelyest normalizálódott, de bízunk benne, hogy a jövőben gazdasági növekedés következik, és elindulhatunk egy pozitívabb irányba. Az online jelenlét nálunk is egyre nagyobb szerepet kapott az utóbbi időben. Már régóta adott a lehetőség a vásárlóink számára, hogy online adják le rendeléseiket, kiválasszák a szállítási módot, és akár a fizetést is intézzék ezen a felületen. Ennek ellenére sokan továbbra is a személyes vásárlást részesítik előnyben, és a mai napig ragaszkodnak ehhez a formához. Ha kicsit általánosabban fogalmazok, az is komoly kihívást jelent a vállalat számára, hogy a piacunk erősen elöregedő. Például a szárazvirágok és a kegyeleti díszek, amelyek a legnagyobb szezonunkat jelentik – főként november elseje környékén –, a nagyszüleim generációjának még sokkal fontosabbak voltak. Az én generációm számára azonban a temetőbe járás és a kegyeleti díszek jelentősége már lényegesen csökkent. Ez egyértelmű kihívás számunkra: hogyan tudjuk megfiatalítani a célközönségünket, és olyan termékeket, szolgáltatásokat kínálni, amelyek az újabb generációk számára is vonzóak lehetnek. Alapvetően a B2B szegmensre összpontosítunk, de fontos megjegyezni, hogy a mi B2B vásárlóink végül a végfelhasználóknak értékesítik tovább a termékeket. Ahhoz, hogy nekünk erős B2B partnereink legyenek, elengedhetetlen, hogy ők is rendelkezzenek stabil B2C vásárlói körrel. Bár a saját üzletük működtetése és a piacuk kiépítése elsősorban az ő feladatuk, ez természetesen a mi érdekünk is, hiszen az ő sikerük közvetlenül hatással van a mi üzleti eredményeinkre.

HelloVidék: Milyen változásokat tapasztalnak a piacon?

Az idei év érdekessége a saját vásárlóink körében észlelhető jelentős változás. Korábbi évekhez képest idén a karácsonyi szezon kiemelkedőbb lett, azaz a karácsonyi időszak iránti kereslet érezhetően nagyobb és korábban indult, mint amit eddig tapasztaltunk. Ez számunkra egyértelműen újdonság. Nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a vásárlói szokások megváltoztak, hiszen mi magunk is folyamatosan frissítjük és bővítjük a termékkínálatunkat. Elképzelhető, hogy azért tapasztalunk jelentősebb forgalmat, mert most jobban sikerült előre jelezni a trendeket és a vevők igényeit, így pontosabban reagáltunk a piac elvárásaira. Bár nem tudjuk kizárólag a vásárlói szokásváltozásoknak tulajdonítani ezt az eredményt, az biztos, hogy van egy érzékelhető elmozdulás.

HelloVidék: Hogyan befolyásolja az időjárás és az éghajlatváltozás a száraz virágtermelést?

Erről apukám sokkal részletesebben tudna beszélni, hiszen ő a termelésünk vezetője, de általánosságban elmondhatom, hogy a kiszámíthatatlanság jelentősen növeli a kockázatot és komoly nehézségeket okoz számunkra. Az éghajlatváltozás, a hőmérséklet emelkedése, valamint a hosszú aszályos időszakok különösen nagy hatással vannak a termelési költségeinkre. Az öntözés iránti igény drasztikusan megnő, ami nemcsak a költségeinket emeli meg, hanem közvetve az eladási árainkat is, hiszen a magasabb költségek mellett nem tudjuk ugyanazon az áron előállítani a termékeinket.

HelloVidék: Mennyivel emelkedtek az alapanyagárak?

Import áruk esetén három fő elem befolyásolja az árakat. Az első a termék beszerzési ára, ez országonként nagyon változó mértékben emelkedik. Van ország, ahol akár 1-2 évig is tartják az árakat, alkalmasint azért, mert előtte emeltek és ez visszavetette a forgalmat. Máshol többé kevésbé egyenletesen, lassan emelkednek és van olyan is, ahol intenzíven emelkedik, lassan kérdés lehet az eladhatóság is. Második a szállítás költsége, ami az utóbbi pár évben, a Covid óta kiszámíthatatlanul és nagy kilengésekkel hullámzik. Mivel a szárazvirág nagy térfogatú, viszonylag alacsony árú termék, jelentősen befolyásolja a fuvarköltség az eladási árat. Harmadik fő befolyásoló tényező az árfolyam, amely nehezen tervezhető. Jellemzően lassan, folyamatosan emelkedik, időnként jelentős kiugrásokkal. Ez a három tényező időnként kioltja egymás hatásait, időnként erősíti, utóbbi sajnos elég jelentős áremelkedéseket jelenthet. A saját termesztésű, hazai alapanyagok előállításában kevesebb a kiszámíthatatlan tényező költség oldalon. Az input anyagok és munkabérek folyamatos emelkedését kell időről időre beépíteni az árainkba. Elhalasztani, késleltetni lehet és kell is időnként ezek áthárítását, de „lenyelni” nem.

HelloVidék: Milyen új technológiákat alkalmaznak a szárazvirág termelésben és feldolgozásban?

Az emberi munkaerő alkalmazása rendkívül költséges, ezért mi is arra törekszünk, hogy minél több folyamatot gépesítsünk. Ez nemcsak a költségek csökkentésében segít, hanem jelentősen fel is gyorsítja a munkavégzést. A szárazvirág-termelés meglehetősen szűk és specifikus piac, amelynek korlátai miatt a rendelkezésre álló technológiai lehetőségek is erősen behatároltak. Ez egyedi igényeket támaszt, így nem lehet egyszerűen átemelni technológiákat más területekről, például a zöldség- vagy gyümölcstermesztésből, de még a gabonatermesztésből sem. A szárazvirág-termelés speciális kihívásokat jelent, amelyekre egyedi megoldásokat kell találni. Már évek óta törekszünk arra, hogy technológiailag fejlesszük a termelésünket. Ennek egyik oka, hogy hazai alapanyagokból nem tudunk mindig annyit előállítani, amennyit a piac igényel. A rövid betakarítási időszak különösen nagy akadály, hiszen, ha ezt hatékonyabban gépesíteni tudnánk, jelentős növekedést érhetnénk el mind a termelés, mind az eladások terén. Emellett a feldolgozás és a festési folyamatok fejlesztésére is folyamatosan törekszünk. Festőüzemünket például új eljárásokkal és kísérletekkel igyekszünk még hatékonyabbá tenni, hogy jobban igazodjunk a piaci trendekhez, miközben a költséghatékonyságot is szem előtt tartjuk.

HelloVidék: Tervezik-e bővíteni a termékpalettát vagy új dolgokat indítani?

Ez nagymértékben attól függ, hogyan közelítjük meg a kérdést, de az biztos, hogy a termékpalettánkat folyamatosan bővítjük. Mindig vannak egy-két szezonra szóló termékek, ami különösen a karácsonyi szezonra jellemző. Szárazvirágokkal és különféle dekorációs termékekkel foglalkozunk, amelyek a szárazvirág- és általában a virágkötészethez kapcsolódnak. Így a kínálatunk állandóan változik és gyarapodik. Igyekszünk megfontoltan bővülni, de fontos, hogy ne essünk abba a csapdába, hogy túlságosan sok irányba indulunk el egyszerre, hiszen ennek könnyen lehetnek hátrányai is.

HelloVidék: Együtt működnek-e mezőgazdasági intézményekkel, ahol van virágkötészet?

Régóta támogatjuk a szárazvirág-kötészeti oktatást, például kedvezményes vásárlási lehetőséggel, hogy a diákok könnyebben hozzáférhessenek a termékeinkhez, és azokkal dolgozhassanak. Emellett nemrégiben kezdtünk szorosabb kapcsolatot építeni a Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskolával, és úgy tűnik, hogy a jövőben még inkább együtt fogunk működni. Az első közös eseményünk egy virágkötészeti verseny volt, de már most is látszik, hogy mindkét fél érdeke egy hosszú távú, gyümölcsöző együttműködés.

HelloVidék: Milyen szolgáltatásokra van igény?

Ez egy nagyon jó kérdés, mivel a B2B és B2C piac egyaránt működik nálunk, így széles vásárlói réteget szolgálunk ki. Ez egyrészt előny, másrészt viszont kihívás is, mert sokszor úgy érezzük, hogy mindenki mindent tőlünk vár. Emiatt az elvárások is rendkívül széles spektrumot ölelnek fel. Mi igyekszünk fókuszálni a szakmai piacra, és ennek megfelelően alakítjuk a stratégiánkat. Az egyik ilyen saját igényünk, hogy bemutatókat szervezzünk, amelyek segítségével megmutathatjuk, hogyan lehet kreatívan dolgozni a szárazvirágokkal. Sokan még mindig sztereotípiákat táplálnak a szárazvirágokkal kapcsolatban, például azt gondolják, hogy azokból nem lehet semmi szép dolgot készíteni. Bár igaz, hogy nem olyan egyszerű velük dolgozni, mint a friss virágokkal, a bemutatóink során azt tapasztaltuk, hogy van igény arra, hogy az emberek lássák, hogyan lehet szépséget létrehozni belőlük. A vásárlóink visszajelzései alapján úgy érezzük, hogy hiánypótló ez a típusú program, és ezért is szeretnénk bővíteni a bemutatók számát. Idén és tavaly összesen négy bemutatót tartottunk, két karácsonyi és két szezonon kívüli eseményt, de jövőre már három-négy bemutatót tervezünk, amelyek nemcsak, hogy a késztermékeket mutatják be, hanem a résztvevők számára lehetőséget adnak arra, hogy a szakmai alapokat is elsajátíthassák. A jövőben bemutatókat és workshopokat is szervezünk, például már februártól.

HelloVidék: Szembesül-e kihívásokkal a családi vállalkozás a generációváltás folyamatában? Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a vezetőváltás zökkenőmentes legyen?

A családi vállalkozásunk története 2000-ben, a Kft. megalapításával vette kezdetét. Ekkor valósult meg az első generációváltás nagymamám és édesapám között. Előtte nagymamám egyéni vállalkozóként működtette a céget, amelyben édesapám és nagynéném is dolgozott. Jelenleg a harmadik generációként én is aktív szerepet vállalok a vállalkozásban, és bátyám is csatlakozni tervez. A generációváltás folyamata jelenleg is zajlik, és szakértői támogatást is igénybe veszünk annak érdekében, hogy a lehető legsikeresebben valósítsuk meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a családi vállalkozások jelentős kihívással szembesülnek a generációváltás során, és mi is tisztában vagyunk a felmerülő nehézségekkel. Azonban mindkét fél elkötelezett a sikeres átmenet mellett, és bízunk abban, hogy a szakmai tudás és a családi összetartás segít nekünk elérni céljainkat.

