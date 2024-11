Így kereshetsz gyorsan plusz pénzt az ünnepek előtt: top alkalmi melók, vidéken is

Pénzcentrum 2024.11.28. 08:34 Megosztom

Az év végi hajrában egyre többen fordulnak alkalmi vagy részmunkaidős állások felé, hogy enyhítsék a karácsonyi kiadások és a januári hónap anyagi terheit. A kiskereskedelem, logisztika és rendezvényszervezés területén a legnagyobb a kereslet, ahol akár bruttó 2 000–3 500 forintos órabérek is elérhetők, egyes pozíciókban pedig még ennél magasabbak is. A 25 év alatti munkavállalók kedvezményezett helyzetben vannak, mivel számukra a keresetük nettóként realizálódik, így egy háromhetes időszak alatt akár 120 000–210 000 forintot is megkereshetnek - írta cikkében a Pénzcentrum.

A 2024-es gazdasági környezet és az ünnepek előtti időszak komoly kihívást jelent sok magyar számára, mivel az infláció és a reálbérek változása csökkentette a vásárlóerőt. A megnövekedett decemberi kiadások miatt egyre többen keresnek alkalmi vagy részmunkaidős munkákat, hogy plusz jövedelemhez jussanak- írta cikkében a Pénzcenrum. Az év végi alkalmi munkák népszerűek a diákok, nyugdíjasok és főállás mellett dolgozni kívánók körében. Népszerű területek: kiskereskedelem, logisztika, ügyfélszolgálat, karácsonyi vásárok, kitelepülések, futárszolgáltatások és vendéglátás. A Black Friday, Mikulás, karácsony, és újév időszaka pedig különösen megnöveli az alkalmi munkák iránti keresletet. Ugyanakkor a részmunkaidős állások aránya Magyarországon igen alacsony (kb. 5%), szemben a nyugati országok 30-40%-os arányával. Alkalmi munkák általában órabéres alapon működnek (átlagosan bruttó 2 000-3 500 Ft/óra): Egyszerűsített foglalkoztatási formában (EFO) vagy iskolaszövetkezeteken keresztül - közölték a lappal a munkaerőközvetítők szakemberei. Magasabb órabérek érhetők el nehéz fizikai munkák, idegen nyelvet igénylő feladatok vagy ünnepi műszakok esetében. Rugalmas időbeosztás és azonnali kezdési lehetőség vonzó a munkavállalók számára. A teljes cikk a Pénzcentrumon ovasható, ITT! Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!