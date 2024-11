Itt a megoldás a lakásválságra?! Meglepő, mennyibe kerül ma egy vidéki mobilház

Az elmúlt években jelentősen megváltozott a mobilházak piaca. Az új, hőszigetelt modulházak egyre népszerűbbek, hiszen rugalmas, energiatakarékos és gyors megoldást kínálnak az otthonteremtésre. Felkerestünk cégeket, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat elterjedésük okairól.

Elsőként a MOBILE HOMES CENTRE osztotta meg velünk, hogy Magyarországon az elmúlt években a használt mobilházak helyét egyre jobban kezdik átvenni az új, teljesen hőszigetelt készházak. Korábban hazánkban a használt angol illetve holland gyártmányú házak nagy népszerűségnek örvendtek elsősorban nyaraló, hétvégi ház használata szempontjából, de nagyon sokszor állandó otthonként is szolgáltak, azok számára, akiknek szűkös anyagi keretük ezt tudta megengedni. Ma már inkább az új, hőszigetelt mobilházak népszerűbbek, igaz anyagilag drágább, de kulcsrakészek és kiszámítható, tervezhető a költségük. Térnyerésük oka lehet még, hogy időközben rengeteg mobilház gyártó cég alakult és tevékenykedik Európa szerte, minőségüket tekintve azonban jelentős eltérésekkel, a fapadostól egészen a csúcskategóriás kivitelezésig.

A hazai piacon egyre jobban keresik a minőségi termékeket, de továbbra is ár érzékenyek a fogyasztók. Úgy tapasztalják, hogy az 57 m2 nagyságú, 2 szobás, házak a legkeresettebbek, 25 -35 millió Ft értékben.

A mobilház több életszakaszban is jó választás lehet. Egyre több fiatal pár gondolkodik első otthonaként mobilházban, de idősebb korban, nyugdíjas években nagyobb házból kisebbe költözés esetén is remek lehetőség közelebb költözni a gyerekekhez, és mégis megtartva a saját otthon nyújtotta kényelmet. Üzleti célokat is jól tud támogatni, pl. fodrász üzlet, kozmetika, virágbolt, szálláshely szolgáltatás. A home office intézményének köszönhetően ma már mobil irodának is jó választás lehet. Így kijelenthető, hogy széles társadalmi rétegeket érhet el a mobilház lehetősége. A mobilházak mellett való döntés legfőbb szempontja a költséghatékonyság, azonban egyre jobban teret kap mint természetközeli lakhatási lehetőség, illetve mint otthonbővítés.

Fontos hangsúlyozni, a mobilházakra is ugyanúgy vonatkozhatnak rá az építési szabályzatban foglaltak. Tehát, mindenképp informálódni szükséges mobilház vásárlás, illetve rendelés előtt arra vonatkozólag, hogy az adott telken milyen építési szabályok vannak érvényben, vagy ha telek vásárlás előtt állunk még, és mobilházban gondolkodunk, nem árt utána nézni, hogy engedélyehető lesz-e a mobilház a szóban forgó telken. Tereprendezéssel és alapozási munkákkal mobilház esetén is számolni kell, valamint közműre csatlakoztathatók, tehát a szükséges víz-csatorna és villany kiállásról is gondoskodni kell. A mobilházakra is azonos előírások vonatkoznak, mint egy téglaépítésű házra. Vagyis, ha valaki lakóépületnek szánja, és életvitelszerűen szeretné használni, mindenképpen meg kell feleljen a Helyi építési szabályzatban foglaltaknak, valamint a lakóépülettel szemben támasztott törvényi előírásoknak. Vannak települések, melyek kimondottan tiltani kezdték a mobilházak elhelyezését, azonban szerencsére vannak már olyan kezdeményezések is, ahol észrevették, hogy ha illeszkedni tud a településképbe nem is rossz megoldás (a kivitelezés nagyon nagy része még a gyártó csarnokában történik, így kíméli az úthálózatot, illetve a jó szomszédi viszonyt) kis alapterületűek, könnyen „elbontható”, tehát a telek eredeti állapota könnyen, és kíméletesen visszaállítható (amennyiben erre igény van).

Az építőiparban tapasztalható drágulás természetesen a mobilházakat sem kerülte el. Mivel minden drágult, alapanyag, energiaárak, szolgáltatás stb., így természetesen ez kihatott a mobilházak árára, ahol elmondható, hogy az elmúlt években (5-6 év) az árak nagyjából 80-100 %-kal emelkedtek használt mobilházak esetén és 80-100 %-kal az új mobilházaknál.

Következőként a 2025-ben már 25 éves könnyűszerkezetes építés technológiát alkalmazó Proép - Technology Kft. válaszaiban kifejtette, hogy Magyarországon a mobilházak és modulházak megítélése között van némi eltérés, amit az érdeklődések során tapasztalnak.

A mobilházak, amelyek kerekeken gurulnak, gyakran külföldről behozottak, és jellemzően nem Magyarországon gyártják őket. Ezek jellemzően használt mobilházak általában kicsik, és nem minden esteben alkalmasak lakóházként történő telepítésre, állandó lakhatásként történő használatra. Ezzel szemben a konténerházak fogalma is némi zavart okoz. Amikor valaki megvásárol egy konténert, azt szigetelni és átalakítani kell, hogy lakható legyen.

A cég 25 éve foglalkozik könnyűszerkezetes házak építésével Északnyugat-Magyarországon, és úgy látják, hogy a modulházak iránti érdeklődés növekszik, különösen a Covid óta.

A modulházak előnye, hogy a cég saját gyártócsarnokában készülnek, (a megrendelő elképzelése, anyagi lehetőségei, és az elvárt műszaki tartalom szerint) majd a helyszínre szállítják őket, ami költséghatékonyabb megoldás, mint a helyszíni építés.

Azonban Magyarországon a települések 70-80%-ában jellemzően nem engedélyezik a lapostetős épületeket, ami korlátozza a modulházak elterjedését. A cég elsődlegesen lapostetős modulházakkal dolgozik, amelyek modern dizájnt képviselnek, és fiatalok vagy generációk különválása esetén ideálisak.

Az engedélyeztetés Magyarországon szintén kihívást jelent. Nemrég Komáromban építették meg az első lakóházként engedélyezett modulházat, amely két modulból állt. Fontos, hogy a modulházak megfeleljenek az energetikai előírásoknak, ami gyakran nehézséget okoz, esetenként –főleg használt modulházak esetén- nem is lehet megfelelni. Ha ezekhez a korábban elkészült épületekhez utólag kell hozzáférni, például javítások vagy bővítések miatt,a munka jelentősen nehezebb lehet. Az épületek előre gyártott paneljei miatt a villanyszerelési vagy csövezési feladatokat gyakran csak a burkolatok megbontásával, látható helyen lehet elvégezni, ami nemcsak időigényesebb, de esztétikai szempontból is kihívást jelenthet.

A cég által telepített modulházainak mind minőségben, mind műszaki tartalomban eltérnek a piacon található kínált modulházak, NMÉ engedély alapján épülnek, lakhatási célra alkalmas készházak. Az épületek mérete és tömege a szállítást és telepítést is jelentősen befolyásolja. Bár ezek az épületek rendkívül esztétikusak lehetnek például hegyoldalban vagy vízparton, a megkereséseink jelentős részét technikai –telek megközelíthetősége- korlátok miatt helyszíni építés keretében próbálják megvalósítani.

A modulházaikat a gyártócsarnokban kulcsrakész állapotig előkészítik, majd speciális szállítóeszközökkel juttatják el a helyszínre.

A folyamat során egy 40 tonnás daru emeli fel a modulokat, amelyeket egy nyerges vontató szállít. Az ilyen szállítás méret- és súlybeli korlátai miatt fontos, hogy a célhelyszín jól megközelíthető legyen ezekkel a nagy gépekkel. A nyerges vontatók általános méretkapacitása nagyjából 13 méter hosszú és 4 méter széles terhek szállítását teszi lehetővé. Ez az a maximális méret, amellyel a közúti szállítás a legtöbb esetben még biztonságosan és szabályosan megoldható.

A Győr környékén található hegyvidékes területeken, valamint olyan helyszíneken, mint Pécsen, a Pilisben vagy a Bükkben, a modulház telepítése jelentős kihívásokba ütközhet. Ezeken a területeken a nyerges vontatók gyakran nem tudják megközelíteni a kívánt helyszínt a szűk utak, meredek emelkedők vagy egyéb terepadottságok miatt. Ebből adódóan a technológia, amely teljesen elkészült moduláris házak szállítására és telepítésére épül, ilyen körülmények között nem alkalmazható hatékonyan. Észak-Nyugat Magyarország területén a cég megpróbálja helyszíni építés keretében megvalósítani az ügyfél elképzeléseit.

Egyes cégek a modulházakat helyszíni összeszereléssel, paneles technológiával készítik, ami egyteljesen más megközelítés, a cég munkamódszerétől. Kifejezetten készházakban gondolkodnak, amelyek gyártócsarnokban, kulcsrakész állapotban készülnek. Például ugyanazokat a prémium nyílászárókat használják, mint a helyszíni építéseknél: hármas üvegezéssel és hat légkamrával. A szigetelés minden esetben az NMÉ engedélyeknek megfelelően készül.

Más cégek fémvázas technológiát alkalmaznak, ahol a szerkezet alapját acélkeret adja, míg a cég kizárólag favázas megoldással dolgozik. Ennek a technológiának minden szükséges engedélye megvan, és lehetőséget biztosít a teljes szigetelési és fűtési rendszer kiépítésére. Az általuk épített modulházakba akár kandallót vagy gázt is be lehet szerelni, a személyre szabott igények szerint.

Az iparág bővülése jól látható: az elmúlt években egyre több magyar cég kezdett modulházakat gyártani. Ez részben annak köszönhető, hogy bármely faipari vállalkozás viszonylag könnyen átállhat erre a gyártási folyamatra. Azonban a növekvő verseny ellenére az árak emelkedtek, mivel az igények növekedésével párhuzamosan a minőségre és garanciákra vonatkozó elvárások is szigorodtak.

A modulházak árai az elmúlt években emelkedtek, részben a Covid, a háború és a gazdasági helyzet miatt. Azonban a mobilházak továbbra is költséghatékony megoldást kínálnak, különösen, ha figyelembe vesszük a gyártási és telepítési költségek csökkentését. Ugyanakkor a gyártás csarnokban történő optimalizálása sok költségtényezőt csökkenthet: például a különböző szakágak nem a helyszínen dolgoznak, így elkerülhető a logisztikai és kivitelezési folyamatok idő- és pénzigényes koordinációja. Ezért a helyszínre már szinte teljesen kész állapotban kerülő modulházak még mindig kedvezőbb árú megoldást kínálnak a hagyományos építkezésekkel szemben.

A mobilházak iránti kereslet növekszik, és egyre több cég foglalkozik ezzel Magyarországon.

A modulházak piacán az árakat alapvetően a minőség, a garanciák szintje és az ügyfelek igényei határozzák meg. Az egyszerűbb, alapvető kényelmi funkciókkal ellátott modellek helyett, amelyek például munkásszállóként is funkcionálhatnának, az ügyfelek egyre gyakrabban választanak teljes értékű lakóházakat. Az ilyen modulházak tervezésénél már szempont a kiváló szigetelés, a magas színvonalú anyaghasználat, és az engedélyeztetési követelményeknek való megfelelés, amely mind növeli az árakat.

A modulházak közműcsatlakozásai általában kompakt és praktikus megoldásokat kínálnak. Az alapcsövezés (víz, villany) egy központi helyen kerül kiépítésre, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfél egyetlen árkot vagy aknát készítsen elő. A modulház helyszínre szállítása és telepítése után a közművek gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók, így akár néhány órával a daruzás után már lakhatóvá válik az épület.

Ez a technológia Nyugat-Európában, különösen Ausztriában és Németországban már elterjedt. Ott a moduláris megoldásokat nemcsak egyedi házak, hanem társasházak építésére is alkalmazzák. Akár két-három szintes épületek is kialakíthatók, ami a folyamat gyorsaságának és hatékonyságának köszönhetően kedvelt választás.

Magyarországon a modulházak népszerűsége még gyerekcipőben jár, részben azért, mert sokantévesen az olcsósággal azonosítják, bár valójában ezek az épületek kedvező ár-érték aránnyal rendelkeznek. A 13x4 méteres mérethatár ugyanakkor befolyásolja a belső tér méretét és aki alakítható életteret, ezért ez a technológia inkább kisebb háztartások vagy nyugdíjas éveikre letisztult életteret kereső emberek számára ideális.

Ez a megoldás a jövőben Magyarországon is egyre népszerűbbé válhat, ahogy a technológia és ahozzá kapcsolódó előnyök – gyors kivitelezés, költséghatékonyság, fenntarthatóság – szélesebb körben ismertté válnak, valamint az engedélyezetési vonal is rugalmasabbá válik.

