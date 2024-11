Nagy a baj, őrült tempóban terjed a madárinfluenza: sorra teszik tiltólistára a magyar baromfit

Számos harmadik ország szigorú korlátozásokat vezetett be a magyar baromfira és baromfitermékekre, mióta 2020 januárjában megjelent a madárinfluenza Magyarországon. Bár négy év telt el, a vírus továbbra is jelen van, sőt 2024-ben különösen agresszív és gyors terjedést mutat. Idén október 1-je óta már több mint 150 kitörést regisztráltak hazánkban, a járvány korábban érintetlen területekre is eljutott, novemberre pedig szinte az egész országot lefedi. Ezek a fejlemények súlyosan érintik az exportot, hiszen a korlátozások mindaddig érvényben maradnak, amíg a harmadik országok hivatalosan fel nem oldják azokat - írta az Agrárszektor.

Ahogy azt Agrárszektor megírta, azóta, hogy kisebb szünet után idén szeptemberben ismét megjelent a magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusa Magyarországon, novemberben már szinte az egész országban jelen van a vírus. Október 1-jétől több mint 150 madárinfluenza-kitörést regisztrált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, ráadásul az elmúlt évekhez képest a mostani jóval nagyobb területi kiterjedésű járvány és a madárinfluenza olyan területeken is megjelent hazánkban, ahol korábban nem. Tiltólistára került sok országban a magyar baromfi Azóta azonban, hogy megjelent a magas patogenitású madárinfluenza vírusa Magyarországon, több harmadik ország is korlátozó intézkedéseket vezetett be a magyar baromfira, illetve baromfitermékekre, és ezek addig érvényben is maradnak, amíg az adott ország nem dönt az ellenkezőjéről. Mindez azért is jelent komoly gondokat hazánknak, illetve az itteni termelőknek is, mert számos piactól jó időre elestünk. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tematikus oldalán minden olyan harmadik ország megtalálható, amely saját hatáskörben döntött az importkorlátozások bevezetéséről. Akadnak olyanok, amelyek hazánk teljes területét "tiltólistára" tették, de sok ország csak azokra a megyékre vezetett be korlátozásokat, ahol a madárinfluenza vírusát azonosították. A tilalmak érintik a baromfihúst, naposcsibét, keltetőtojást, tojásokat és más szárnyasokból készült termékeket, sok esetben az egész országra, más esetekben egyes megyékre kiterjedően. Teljes tilalom Magyarországra:

Dél-Korea, Egyesült Arab Emírségek, Kína, Kuvait, Marokkó, Omán, Peru, Szaúd-Arábia, Szudán, Tajvan és más országok is szigorúan korlátozták az importot, amely a baromfi minden formájára kiterjed, kivéve a megfelelő hőkezeléssel sterilizált termékeket. Specifikus területi korlátozások: Egyes országok, mint az Egyesült Királyság, Japán, Hongkong, Mexikó, Szingapúr és Oroszország, Magyarország bizonyos megyéiből származó baromfitermékeket tiltottak ki. Ezek főként a madárinfluenza által érintett régiókból származnak, például Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar vagy Komárom-Esztergom vármegyékből.

Egyes országok, mint az Egyesült Királyság, Japán, Hongkong, Mexikó, Szingapúr és Oroszország, Magyarország bizonyos megyéiből származó baromfitermékeket tiltottak ki. Ezek főként a madárinfluenza által érintett régiókból származnak, például Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar vagy Komárom-Esztergom vármegyékből. Dél-Korea és Kína az ország teljes területére kiterjedő tilalmat rendelt el. Izrael feloldotta a fagyasztott baromfihús tilalmát, ha az bizonyíthatóan korlátozásmentes üzemekből származik.

az ország teljes területére kiterjedő tilalmat rendelt el. Izrael feloldotta a fagyasztott baromfihús tilalmát, ha az bizonyíthatóan korlátozásmentes üzemekből származik. Fehéroroszország, Oroszország és Ukrajna szelektíven korlátozza bizonyos régiókból érkező termékeket.

USA: Nemcsak Magyarországról, hanem más EU-s országokból is jelentős korlátozások vannak érvényben. A tilalmak komoly gazdasági csapást jelenthetnek a magyar baromfiágazat számára, mivel számos jelentős exportpiac ideiglenesen vagy hosszabb távon zárva van. Az intézkedések különösen érzékenyen érintik a hazai termelőket és feldolgozóipart, akik az év végi időszakban jelentős bevételektől eshetnek el. A helyzet továbbra is alakulhat, a tiltások enyhítése a járványhelyzet és a járványügyi intézkedések eredményességétől függ. A teljes cikk az Agrárszektoron olvasható, ITT! Címlapkép: Getty Images