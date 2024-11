Megdöbbentő adatok láttak napvilágot: ennyi munkanélküli van most Magyarországon

Októberben a KSH által közölt egyhavi munkanélküliségi ráta 4,5%-os volt, ami megegyezik az általunk várt 4,5%-os értékkel. A Bloomberg konszenzusa ugyancsak 4,5%-ra számított; néhány elemző várt ennél alacsonyabb értéket, magasabbat senki. A 15-74 év közötti munkanépes korú népesség körében a foglalkoztatottak száma 4 millió 698,5 ezer fő volt októberben, ami szinte hajszálra megegyezik a szeptemberi adattal. Ugyanakkor mindez éves összehasonlításban több, mint 26 ezer fős csökkenés. A munkanélküliek száma egy év alatt több, mint 14 ezerrel emelkedett – közölte az MBH Bank.

A gazdaságilag aktívak száma is visszaesett, 12,5 ezer fővel, 4 millió 918 ezerre, egy év leforgása alatt. Ugyanakkor a népesség fogyása miatt az aktivitási ráta 68,2%- ra emelkedett. A háromhavi adatokban az egyhavihoz képest jobban látszik az adatok romlása, de ez elsősorban a gyenge szeptemberi hónapnak köszönhető.

A 2024. augusztus–októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 703 ezer fő volt, ami több, mint 13 ezer fővel múlja alul az egy évvel korábbi értéket, míg a július-szeptemberi időszakban még lényegében nem volt csökkenés egy évre visszatekintve.

A munkanélküliek száma közel 16 ezer fővel nőtt egy év alatt (meghaladva a 225 ezer főt) de az előző adatfelvételhez képest az egy évre visszatekintő növekedés mérséklődött a munkanélküliek számában. Az aktivitási ráta egy év alatt a háromhavi mozgóátlagot tekintve továbbra is emelkedni tudott, 68,0%-ról 68,3%-ra. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásai alapján október végén a regisztrált álláskeresők száma 226 ezer fő volt, ami megegyezett az egy évvel korábbi értékkel. Az adat mérséklődést mutat, mivel szeptemberben még 228 ezer főt tartott nyilván álláskeresőként az NFSZ.

Kilátások

Bár a munkaerőpiaci adatokon látszik a gazdaság gyengélkedése, a szeptemberben látott, markáns negatív meglepetés nem folytatódott. Örömteli, hogy az egyhavi adatok alapján az aktivitási ráta ismét nőni tudott, és az is, hogy a regisztrált álláskeresők száma picit mérséklődött. A következő hónapokban az lesz a nagy kérdés, hogy a szezonalitás mennyire fog érvényesülni, hiszen a téli hónapokban általában némileg emelkedni szokott a munkanélküliségi ráta, ugyanakkor az ősz eleji, markáns gyengülés felborította a szokásos mintát.

Nem lenne meglepő a következő hónapokban a munkaerőpiac további hűlése, tekintettel a rossz konjunkturális helyzetre, azonban szerencsére egyelőre jelentős leépítési hullám nem látszik a nemzetgazdaság egészében.

Jövőre várakozásaink szerint magára találhat a gazdaság, a külső kereslet is picivel jobban alakulhat, mint idén, a belső kereslet is erősödhet, javulhatnak a kilátások. Ezt némi késéssel követheti a munkaerőpiac is. Ennek megfelelően jövőre átlagosan kismértékben csökkenhet a munkanélküliségi ráta 2024 egészéhez képest, 2025. év végére 4% alá bukhat a munkanélküliségi ráta.

