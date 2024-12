Összefogtak a szakemberek: csak így menthető meg hazánk emblematikus pusztai madara

Nyolc, a hazai túzokvédelmi programokban érdekelt szervezet kötött együttműködési megállapodást 2024. november 27-én Kunszentmiklós-Bösztörpusztán, hogy hazánk emblematikus pusztai madara, a túzok jövője továbbra is biztosított legyen.

A sikeres védelmi erőfeszítések ellenére a túzok továbbra is veszélyeztetett a mezőgazdasági élőhelyek intenzív használata, az állomány alakulására negatívan ható ragadozó fajok okozta pusztulások és a hagyományos élőhelyek feldarabolása (pl. elektromos légvezetékek, beépített területek kiterjedésének növekedése) miatt. Ahhoz, hogy a következő évtizedekben is fent lehessen tartani a világállomány szempontjából is jelentős hazai túzokállományt folyamatos védelmi erőfeszítésekre van szükség.

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában (LIFE15/NAT/AT/000834)” projekt 2016. óta segíti a Kárpát-medence túzokállományának védelmét, számos tevékenységében igyekezett hatást gyakorolni a mezőgazdasági földhasználat folyamataira, a ragadozógazdálkodásra és a potenciálisan veszélyes légvezetékek felszámolására. Ezen erőfeszítések során értékes és nélkülözhetetlen együttműködések jöttek létre a természetvédelmi, a mezőgazdasági, a vadgazdálkodási és az áramszolgáltatási szakterületek között. Az érintett ágazatok képviselői megállapodás keretében erősítették meg túzokvédelmi együttműködésük jövőbeli fenntartását a projekt zárórendezvényén, melyet Kunszentmiklós-Bösztörpusztán, a Sztyeppék Háza Oktatóközpontban tartottak 2024. november 27-én.

Az együttműködési megállapodás aláírásával hangsúlyozni kívánjuk az ágazatok közötti együttműködés jelentőségét, mely nélkül sem a most záruló projektünk, sem a jövő fajmegőrzési és élőhelyvédelmi erőfeszítései nem válhatnak teljessé. Őszintén bízunk abban, hogy közös kezdeményezések kidolgozására és jövőbeli közös projektek sikeres végrehajtására irányuló törekvéssel, tudásátadással és információmegosztással a túzok és a mezőgazdasági élőhelyek biológiai sokféleségének megőrzéséhez hosszú távon tudunk tevőlegesen hozzájárulni

- olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményében.

Az együttműködési megállapodás az alábbi szervezetek között köttetett:

Agrárminisztérium

ELMŰ Hálózati Kft. (az E.ON Hungária Csoport képviseletében)

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

MVM Démász Áramhálózati Kft.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Országos Magyar Vadászati Védegylet

Országos Magyar Vadászkamara

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)