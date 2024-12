Egyetlen könyv is érhet százezreket: lehet, hogy a te polcodon ott lapul egy ilyen kincs?!

Nem egy olyan ritka, egyetlen kiadást megért könyv lapulhat az otthoni könyvespolcokon, amelyek hazánkban komoly gyűjtői és piaci értéket képviselnek. Az ilyen könyvek különlegességük és keresletük révén akár több százezer forintot is érhetnek, amit a könyvpiac továbbra is virágzó állapota is alátámaszt - írta a Pénzcentrum.

Ahogy a Pénzcentrum cikkéből kiderült, a ritkaságuk és a szerzők hírneve növeli az értéküket, különösen, ha egyetlen kiadásuk van. A szerző halála, a mű médiában való említése, vagy népszerűsítése tovább emeli az árat. A keresletet az antik piac szűk, de lelkes olvasóközönsége tartja fenn. A lap rá is akadt egy-egy ritkaságra: Thomas Pynchon: Súlyszivárvány – Ez az egyetlen magyar kiadást megélt mű akár 115 000 Ft-ért is elkelhet.

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei – Bár jelenleg nem kapható, ára 35 000 Ft volt.

Robert Merle: Mesterségem a halál – Aukciós ára jelenleg 20 000 Ft, de ez tovább nőhet.

Soros György: A pénz alkímiája – Ritka példányáért 65 000 Ft-ot kérnek.

Henri Pozzi: A háború visszatér… – Egy dedikált példányért 20 000 Ft az irányár.

Diego de Saavedra Fajardo latin nyelvű könyve – Az ára eléri az 50 000 Ft-ot.

Diego de Saavedra Fajardo latin nyelvű könyve – Az ára eléri az 50 000 Ft-ot.

Douglas R. Hofstadter: Egybefont gondolatok birodalma – Különleges kötete szintén magas árakat ér. Mitől ilyen értékesek ezek a könyvek? A szerző halála vagy a mű különböző médiumokban való népszerűsítése is befolyásolja a könyv értékét. Ha a szerző neve a médiában gyakran felmerül, vagy ha a könyvet sokszor említik a sajtóban, akkor annak értéke is nőhet – nyilatkozta a lapnak Gaszner Tibor, a Psyché Antikvárium vezetője. Azonban nem minden klasszikus vagy népszerű mű kerül újra kiadásra, és egyes esetekben a kiadók nem hajlandóak kockáztatni, például egy 2500 oldalas regény kiadásával, mint amilyen Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember című műve, amely csak egy szűk, de elkötelezett olvasói kört vonzana. – figyelmeztetett a szakértő. A Pénzcentrum teljes cikke itt olvasható!