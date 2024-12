Küszöbön áll a lakáskatasztrófa: magyarok milliói laknak túl kicsi, túl szegényes ingatlanban

Az energiaszegénység közel egymillió embert érint itthon: rengeteg magyar nem tudja megfelelően fűteni otthonát, vagy túlfizeti az energiát az otthonaikban található elavult rendszerek miatt. A megoldás kulcsa a tömeges épületenergetikai korszerűsítés lehetne, ám ez sok család számára anyagi okok miatt elérhetetlen álom. A Pénzcentrum cikkében szakértők segítségével bemutatják, hogyan segíthetnek a felújítások, mi a különbség az energiatakarékosság és az energiahatékonyság között, és milyen lépésekkel tehetjük élhetőbbé otthonainkat – még a legszűkösebb anyagi körülmények között is.

Kiderült, hogy Magyarországon nem kevesebb mint 2-3 millió embert érint a lakhatási szegénység valamely formája. Az érintettek rossz körülmények között élnek, nem megfelelő minőségű, méretű otthonokban, illetve sok esetben keresetük sem fedezi a lakás fenntartási költségeit. A túlárazott albérletek és a milliós négyzetméteráron kínált ingatlanok csak tovább erősítik a feszültséget.

Korábban egy felmérésből az is kiderült, hogy minden harmadik magyar fiatalnak valószínűleg esélye sincs arra, hogy valaha is saját ingatlannal rendelkezzen.

Az energiaszegénység a legnagyobb probléma

A lakhatási válság egy komplex probléma, amelynek csupán egyetlen komponense az energiaszegénység - ám valószínűleg ez az a probléma, amivel napi szinten a leghúsbavágóbb módon szembesülhetnek a problémának kitett magyar állampolgárok. Az energiaszegénység olyan állapot, amelyben egy háztartás nem képes megfelelő mértékben biztosítani az alapvető energiaszükségletét – például a fűtést vagy a világítást –, miközben a jövedelme jelentős részét energiafogyasztásra fordítja.

Ez a jelenség nem csupán anyagi problémát jelent, hanem súlyosan érinti az érintettek egészségét, komfortérzetét és életminőségét is. Magyarországon különösen az elöregedett lakásállomány és az alacsony jövedelmű háztartások helyzete súlyosbítja a problémát. Miután a kormány meghirdette új gazdasági fordulatát, a Pénzcentrum attól beszélgetett a szakértőkkel, hogy milyen lépésekkel lehetne valódi változást hozni, eközben képet is kaphattunk a magyar energiaszegénység mértékéről.

A magyar ingatlanállomány több mint fele nem energiahatékony

A tavalyi lakhatási jelentésből kiderül, hogy magyarországi családi házak közel 80%-a tartozik az úgynevezett "GG" vagy annál rosszabb energiaosztályba. Ez azt jelenti, hogy a korszerű (legalább "CC" energiaosztályba tartozó) ingatlanoknál több mint két és fél-háromszor annyi energiát használnak fel. Tehát közel két és fél millió lakóingatlan (társasházi lakás és családi ház), azaz a teljes lakóépület-állomány 56%-a nem energiahatékony. Bár forrás lenne az épületek energetikai korszerűsítésére, a kormány nem fordít elegendő figyelmet erre a kihasználatlan potenciálra.

Az egyik lehetőségük az lenne, hogy úgy tervezik meg a jövőbeni hasonló lakástámogatási kiadásokat, hogy kifejezetten az energiahatékonyságot, tehát az energiafogyasztás csökkentését célozzák. Mindemellett az EU-s források a kibocsátáskereskedelmi rendszer karbonkvóta bevételeivel együtt óriási potenciált biztosítanának az épületfelújítások támogatására és finanszírozására, mégsem használják ezt ki

– fejtette ki Koritár Zsuzsanna, a Habitat for Humanity Magyarország energiahatékonysági szakértője.

Az RRF RePoweEU fejezetében szereplő, kifejezetten lakossági épületfelújítást célzó keret 224 milliárd forint. A tervezet szerint ez 2026 végéig mindössze 20 000 ingatlan energiahatékonysági felújítását fogja fedezni, ami azt jelenti, hogy a beruházások egy része (feltehetően a nagyobbik része) sajnos nem mélyfelújítás lesz.

A KEHOP Plusz 125 milliárd forintos tervezett támogatási kerete 38.000 háztartást céloz meg a 2021-27 közötti költségvetési időszakban. Tehát a támogatott épületenergetikai felújítások tervezett száma összesen nem éri el a százezret. A 2050-es EU-s dekarbonizációs klímacélok eléréséhez viszont évente megközelítőleg 130 000 lakóingatlan mélyfelújítására lenne szükség ahhoz, hogy a még akkor is használatban lévő épületek nulla kibocsátásúvá válhassanak

– tájékoztattak a Habitat szakértői.

A probléma súlyosságát jól mutatja az is, hogy azok közül is sokan bekerülhetnek az energiaszegénység által sújtott lakosok csoportjába, akik egyébként más szempontok alapján egyébként nem is számítanak szegénynek.

Mit jelent ez pontosan?

Leginkább azt, hogy rengeteg a komfort nélküli ingatlan. A Habitat éves lakhatási jelentésének első fejezetéből az derült ki, hogy kb. 90 ezer háztartásban nem volt fürdő/zuhany és/vagy WC, ami jelenleg 232 ezer embert érint. Ezen kívül hat darab olyan megye van, ahol a községek több mint 10%-a nem rendelkezik vezetékes vízzel, ráadásul 475 ezer háztartásban a lakás tetőszerkezete is beázik, falazata/padlója, nedvesedik, esetleg a nyílászárok, vagy a padló enyészetnek indultak, ami közel 1,2 millió főt érint

Nehézség még, hogy az alacsony jövedelműek nagy arányban használnak szilárd tüzelőanyagot a fűtéshez Magyarországon, ami viszont nem tartozik a rezsicsökkentés által támogatott fűtési módszer alá. Sokat segítene a helyzetükön a rendelkezésre álló szociális tűzifa mennyiségének növelése és igazságosabb elosztása a települések között, de még inkább a korszerűtlen tüzelőberendezések lecserélése és átállás egy tisztább és hatékonyabb fűtési módra

– hangsúlyozta Koritár Zsuzsanna.

