Valami furcsa történt a Balatonnal: de mi lehet az oka?

Gyönyörűen tiszta a Balaton vize a somogyi partvidéken. A vízszint hetek óta nem mozdul el a 93, 94 centiméterről - írja a sonline.hu.

Ahogy a portál írja, olyan tiszta a Balaton vize, hogy a partól messze is egészen lelátni a medréig. Gyönyörű a téli Balaton, ilyenkor is rengeteg rendezvény és szolgáltatás várja a turistákat. Vasárnap is kellemes idő fogadta nézelődőket.

A Balatont nem keverte fel sem szél, sem jelentősebb csapadék az elmúlt napokban. A tó átlagos vízállása december 8-án 94 centiméter, ez a magasság már hetek óta stagnál. November utolsó napjaihoz képest egy centimétert emelkedett – a siófoki vízmércéhez viszonyítva, a vizugy.hu adatai szerint. A tó téli vízszint-szabályozási maximuma 110 centiméter. Tulajdonképpen jól jönne egy kis csapadék-utánpótlás a mederbe. A víz vasárnap reggel Siófoknál 3,3 Celsius fokos volt

- írta meg a lap.

Címlapkép: Getty Images