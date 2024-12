Airfryer vagy okosóra, te milyen ajándékra vágysz? Íme, 2024 legmenőbb karácsonyi kütyüi

A Pénzcentrum cikke nyomán most megmutatjuk, hogy az Euronics, MediaMarkt, Alza szakértői milyen karácsonyi legekre számítanak, és azt is, milyen évre készülhetünk 2025-ben

Az ünnepi szezon közeledtével az elektronikai áruházak polcain és online kínálataiban már most körvonalazódnak az idei év legnagyobb slágertermékei. Bár a tavalyi év abszolút sztárjai, például az airfryerek, továbbra is népszerűek, a piaci túlkínálat és az újdonság varázsának halványulása némileg visszavetette a keresletet. Ezzel szemben a játékkonzolok világában izgalmas fordulatokat hozott 2024: a PlayStation 5 Pro megjelenése új lendületet adott a piacnak, míg az Xbox láthatóan küzd a vásárlókért - írta cikkében a Pénzcentrum.

A lap karácsony előtt két héttel az Euronics, a MediaMarkt és az Alza szakértőit kérdezte, hogy milyen trendek határozzák most leginkább az elektronikai piacot. Mik lesznek a legkeresettebb elektronikai termékek: hogyan szerepelnek most az airfryerek, robotgépek, játékkonzolok? És természetesen megkérdezték azt is, milyen évre készülnek a vállalatok 2025-ben, és mit fog ez jelenteni a vásárlók számára.

Az ünnepi szezon slágertermékei között a háztartási és szórakoztató elektronikai eszközök egyaránt kiemelkednek. Az Euronics tájékoztatása szerint a háztartási kisgépek területén továbbra is rendkívül népszerűek az airfryerek, kézi- és robotporszívók, valamint a női és férfi szépségápolási termékek. Az IT-szektorban az új Sony PS5 Pro változata, illetve az olcsóbb gamer kiegészítők vonzzák a vásárlókat, míg a telekommunikáció terén az okosórák és a TWS fülhallgatók számítanak kedvelt ajándékoknak. Bár az airfryerek népszerűsége enyhe csökkenést mutat a túlkínálat miatt, továbbra is nagy kereslet van a középkategóriás és prémium modellek iránt, különösen a nagyobb kapacitású változatokra.

A robotgépek iránti kereslet különösen decemberben ugrik meg, hiszen az év végi süteménykészítéshez sokan választanak ilyen eszközt. A szakértők kiemelték, hogy a megfelelő modell kiválasztásánál fontos figyelembe venni a használati gyakoriságot és a kívánt funkciókat. A konzolpiacon a Sony PS5 dominanciája szembetűnő, miközben az Xbox értékesítése csökkenő trendet mutat. A digitális PS5 modellek árcsökkentése szintén hozzájárult a népszerűségükhöz. A következő évekre az iparágban a mesterséges intelligencia integrációját és a fenntarthatóság előtérbe helyezését prognosztizálják.

A MediaMarkt szakértői szerint idén is a telefonok, szépségápolási és konyhai háztartási gépek, televíziók, valamint játékkonzolok lesznek a legnépszerűbb karácsonyi ajándékok. A PS5 Pro megjelenése új lendületet adott a konzolpiacnak, a Black Friday ajánlatok pedig rekordeladásokat generáltak. A televíziók piacán tovább nő az érdeklődés a nagyobb képernyőméretű modellek, különösen a prémium kategóriájú készülékek iránt. Az airfryerek iránti kereslet itt is csökkenő dinamikát mutat, mivel az árérzékeny vásárlók az alacsonyabb árkategóriájú modelleket részesítik előnyben.

Az Alza kínálatában szintén a PlayStation 5 és a szépségápolási eszközök, például elektromos fogkefék és IPL epilátorok bizonyulnak a legkeresettebbeknek. A konyhai gépek közül a forrólevegős sütők és robotgépek vezetik az eladási listákat. A vásárlók értékelik ezeknél a termékeknél az esztétikai megjelenést és az energiahatékonyságot is, mivel ezek a készülékek a mindennapok szerves részét képezik. Az audioeszközök piacán a vezeték nélküli hangszórók és soundbarok emelkednek ki, a televízióknál pedig az 55 és 65 hüvelykes modellek a legkelendőbbek.

Az ünnepi szezonban a technológiai és konyhai eszközök továbbra is meghatározóak maradnak, a következő évekre pedig az innováció és a fenntarthatóság jelentik a fejlődés irányát. A mesterséges intelligencia alkalmazása az elektronikai termékekben új lehetőségeket teremt, miközben az árérzékeny vásárlók igényei is egyre nagyobb szerepet kapnak a piaci trendek alakításában.

