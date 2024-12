Elbontják az életveszélyes Balaton-parti hotelt: most kiderült, mi épülhet helyette Siófokon

Siófokon emblematikus új épület váltja fel a lepukkant szocreál Móló Hotelt. A vadiúj szállodakomplexum minimális energiát fog igényelni, a beruházás részeként az elhanyagolt partszakaszt is felújítják - adja hírül a Magyar Építők.

Az utóbbi időben életveszélyessé vált Móló Hotel helyét egy modern, ötemeletes épület veszi át Siófokon. Ahogy a Magyar Építők cikkében olvasható, a balatoni projekt célja egy modern, fenntartható szállodakomplexum létrehozása, amely a város egyik legfontosabb fejlesztésének számít. Az új, ötemeletes Hotel Apartman szinte nulla energiaigénnyel működik, és különlegessége a két szintes mélygarázs. A tervezést Szily Boldizsár építész irányítja, a kivitelezést pedig az Azúr Szórakoztatóközpont Kft. végzi.

A projekt során az elavult szocreál épület helyét egy esztétikus, praktikus és modern épület foglalja el, amely új korszakot nyit a város kikötőjében.

Az új épület alacsony energiaigénye a fenntartható városfejlesztés iránti elkötelezettséget tükrözi. Emellett a part menti területek is megújulnak: az évek óta elhanyagolt partszakaszt felújítják, és rendezett, sétálásra is alkalmas környezetet alakítanak ki, miközben a közelben lévő büfét is korszerűsítik. A cél egy vonzó és barátságos tér létrehozása, amely minden látogatónak és helyi lakosnak élményt nyújt.

Külön kitértek rá, hogy a fejlesztés kétszintes mélygarázsa a későbbi beruházások számára is iránymutató lehet, amely enyhíti a parkolási nehézségeket is, ami a város számára is egy hozadék.

Zárásként fontosnak tartották kiemelni, hogy a beruházás a szomszédos meteorológiai állomás működését is megkönnyíti, hiszen a partszakasz felújítása számukra is jelentősen javítja annak használhatóságát.

Ezáltal a meteorológiai állomás a jövőben is akadálytalanul folytathatja a szakmai munkáját, segítve a pontos időjárás-előrejelzések készítését

– közölték a beszámolóban.

