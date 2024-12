Hatalmas változás jön az agráriumban: ez minden magyar gazdát érinteni fog

Ahogy arról az Agrárszektor beszámolt, az elmúlt 60 évben mindössze egyetlen olyan év volt, amelyben sem aszály, sem belvíz nem fordult elő Magyarországon, ami kiválóan szemlélteti, hogy ezek a helyzetek milyen nagy terhet rónak a mezőgazdasági termelésre. Idén nyár végéig is csaknem 400 ezer hektáron jelentettek aszálykárokat a termelők, az ehhez kapcsolódó terhek növekedésével párhuzamosan pedig egyre erősödnek azok a hangok is, melyek szerint égetően szükség van Magyarországon az öntözésfejlesztés felgyorsítására és a vízvisszatartás megoldására. Hogy mi várható ezen a területen, arról a Portfolio Agrárszektor 2024 konferencián is egyeztettek a szakértők.

Egy folyamatban levő törvénymódosítás keretében, várhatóan 2025. január 1-jei hatállyal módosul majd az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény, amelyben újdonságként vezetik be az öntözési jog intézményét – hangsúlyozta a Portfolio Agrárszektor 2024 konferencián tartott előadásában Andréka Tamás, az Agrárminisztérium államtitkára. Mint mondta, ha ezidáig valaki öntözéses gazdálkodásra adta a fejét, akkor mind az engedélyezési oldal tekintetében, mind pedig a terület biztosításához szükséges magánjogi kérdések tekintetében számos kihívással nézett szembe. Jön az öntözési jog és a dinamikus vízkészlet-gazdálkodás Korábban ráadásul semmi garancia nem volt arra, hogy az adott földet a bérleti idő lejárta után is művelheti majd a beruházó, ami sokakat elriasztott a hosszú távon megtérülő öntözési beruházásoktól. A várható törvénymódosítás és az öntözési jog bevezetésének egyik legfőbb célja tehát az, hogy könnyítse ezeket a nehézségeket és ezáltal az adott területeken ténylegesen öntözéses gazdálkodásra kerülhessen sor. Az öntözési jog egy olyan dologi jellegű jogosultság lesz, amely szerződéskötéssel és alapítással jön létre. Az eljáró felek egyrészt a földnek a tulajdonosa vagy ha haszonélvezettel terhelt földről van szó, akkor a haszonélvező, ha pedig állami földről van szó, akkor a vagyonkezelő, másrészt pedig az a beruházó (földműves, mezőgazdasági termelőszervezet vagy öntözési közösség) lesz, aki a beruházást fogja eszközölni. A törvény azt is felsorolja, hogy melyek azok a művelési ágak, ahol ilyen jogosultság létrehozható, ami lehet szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, valamint kivett terület is – emelte ki az államtitkár. Hozzátette: a tervezett öntözésfejlesztési beruházást a jog megalapítása után lehet majd elvégezni, a határozott időre alapítható jogosultság pedig egyrészt jogosít majd a létesítmény megvalósítására és üzemeltetésére, másrészt a terület használatára is, méghozzá a megtérülési idővel egybecsengően minimum öt, maximum húsz éves időtartamban. Előadásában Andréka Tamás arra is kitért, hogy a jelenlegi vízkészlet-gazdálkodási rendszer statikus, azaz nincs figyelemmel a vízigények évközbeni változására, és tulajdonképpen abból a hipotézisből indul ki, hogy a víz mennyisége és a minősége egész évben állandó. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki lefoglalta a kvótáját, az a továbbiakban elzárta a többieket a vízhez való hozzáféréstől, akár felhasználta a lefoglalt mennyiséget, akár nem. A tervek szerint az új törvény – a dinamikus vízkészlet-gazdálkodásra való áttérés révén – ezt a helyzetet is feloldja majd. Az új rendszerben ugyanis az illetékes hatóság folyamatosan nyomon követheti majd a lekötött és a ténylegesen felhasznált vízmennyiség arányát, ezen információk alapján pedig újabb vízhasználók számára adhat ki vízjogi engedélyeket. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmeket? Mi a helyzet a hazai vízkészletekkel? Öntözés nélkül a kalocsai fűszerpaprika jövője is megpecsételődne? Erről és még több fontos részletről olvashatunk az Agrárszektor cikkében, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images