Retteghetnek a magyar gazdák: fenekestől felforgatja az életüket az EU új szabálya

Alapjaiban formálhatja át a vetőmagágazatot az az európai uniós reformtervezet, amely a korábbiaktól eltérően minden tagország számára egységesen kötelező és direkt végrehajtandó lesz – hangzott el a Portfolio Agrárszektor 2024 konferencián. Az ágazati szereplőknek már most érdemes felkészülniük a közös szabályozás által hozott változásokra, amelyek a vetőmagok szaporítását és felhasználását egyaránt új alapokra helyezik.

Polgár Gábor, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója a Portfolio Agrárszektor 2024 konferencián tartott előadásában arra emlékeztetett, hogy a magyar vetőmagágazatot érintő utolsó jogszabályi változás 2004-ben, Magyarország európai uniós csatlakozásakor volt esedékes.

Az eredeti közös szabályozás alapja egészen régre, még az 1950-es, 1960-as évekre nyúlik vissza, amikor az akkori Európai Gazdasági Közösség kidolgozta azt a szabályrendszert, amely alapján irányelvekben határozzák meg a fontosabb és szabályozandó növényfajok forgalomba hozatali követelményét; ezeket az irányelveket pedig a tagországok saját nemzeti jogrendjüknek megfelelően vagy törvényekben, vagy rendeletekben tovább szabályozzák. Azóta természetesen sokat változott a világ: fejlődtek a vizsgálati lehetőségek, változott a követelményrendszer, bővült a fajkör és folyamatosan módosultak az irányelvek is, az viszont állandó maradt, hogy az irányelvekben részletezett követelményeket a nemzeti jogszabályok külön szabályozzák.

Jelentős változások várhatók a vetőmag-ágazatban

Bár a 2010-es évek elején már megfogalmazódott az igény a változásra, a számos beérkező módosító javaslat miatt a folyamat akkor elakadt. A jelenkor kihívásainak azonban már nehezen felelnek meg a korábbi előírási keretek, így az elmúlt években ismét előtérbe került a szabályozás átalakítása, 2023. július 5-én pedig be is mutatták a növényi és az erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó új európai uniós rendelettervezetet. Ez a következő évben még bizonyosan nem fog megjelenni, érdemes azonban már most részleteiben megismerni, hogy milyen új elemeket, elvárásokat tartalmaz – hangsúlyozta Polgár Gábor.

A legfőbb újdonság az, hogy egy rendeletről van szó, ami azt jelenti, hogy direkt végrehajtandó lesz minden egyes tagországban. Annak előírásait tehát külön törvényben és nemzeti rendeletekben a tagországoknak már nem kell majd szabályozni, ami egy teljesen új szemléletet igényel mind a vetőmagipar oldaláról, mind pedig a felhasználói oldalról.

Fontos kiemelni azt is, hogy korábban külön voltak szabályozva a különböző területek, a tervezett rendeletben azonban összevonásra kerültek a szántóföldi növények, a zöldségnövények, valamint a gyümölcs- és szőlőszaporító anyagok, azaz az előkészítés során teljesen összegyúrták a korábban eltérő szakzsargont és a különféle követelményeket. Lényegében tehát tíz irányelvből és három rendeletből most egy nagy rendelet született. Mindezeken túl a rendelet szorosan illeszkedik az Európai Unióban elindult Zöld Megállapodás célkitűzéseihez, továbbá szerepelnek benne például megőrzendő fajták, heterogén anyagok, szívességi magcsere és génbankok is.

