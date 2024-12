Hatalmas változás előtt áll a magyar agrárium: mutatjuk, mire számíthatnak 2025-től

Bár Magyarország a drónozás szabályozása terén az Európai Unió élvonalába tartozik, még bőven van hova fejlődni. A 2025-ös év várhatóan a gazdák által régóta várt könnyítéseket hoz majd ezen a téren - hangzott el a Portfolio Agrárszektor 2024 Konferencián. Az ágazat különböző szegmenseit képviselő szakemberek szerint óriási lehetőségek rejlenek mind a monitoring, mind a permetező drónokban, de nagyobb rugalmasságra lenne szükség a jogszabályi keretben. A kerekasztal-beszélgetésen szó esett arról is, hogy hol tart itthon és az EU-ban a drónos növényvédelem, mely kérdésekre adhatnak választ a drónok, és hogy melyek azok a kihívások, amelyekkel a döntéshozóknak és az ágazat szereplőinek mindenképp foglalkozniuk kell.

Ahogy arról az Agrárszektor beszámolt, Ludvigh Károly, az ABZ Innovation Kft. ügyvezetője előadásában elmondta, hogy a vállalkozás négy alappillért szem előtt tartva próbálja megoldani a teljes körű szolgáltatást: ezek a hatékonyság, az oktatás, a minőség és a megbízhatóság. A szakember beszélt arról is, hogy Magyarország a drónozás szabályozásában európai szinten az élen jár, de még mindig jelentősek a korlátozások ezen a téren. A technológia előrébb jár, mint a szabályozási környezet. Ma már lehet műveleti engedéllyel és sztenderd forgatókönyvvel drónokat üzemeltetni, de még vannak olyan akadályok, amelyeknek már nem kellene lenniük - mondta a Ludvigh Károly, hozzátéve, hogy napjainkban jelentős nyomás nehezedik a gazdákra, akiknek magas minőséget kellene előállítaniuk, fenntartható módon és alacsony költségekkel. Az igények folyamatosan nőnek, de a klímaváltozás sem könnyíti meg a termelők dolgát. Ezekre a kihívásokra lehetnek megoldások a drónok. Ezeknek zéró a taposási káruk, olyan területekre is lehet velük hatóanyagot kijuttatni, ahová a nehéz munkagépek - például esőzés miatt - nem mehetnének, ráadásul az üzemeltetési költségeik is a töredékét képzik az erő- és munkagépeknek. A drónok emellett - más eszközökkel ellentétben - kis beruházási költséggel járnak, és optimális felhasználás esetén nagyon gyors megtérüléssel kecsegtetnek.

Azt látjuk, hogy a drónok önmagukban lehetőséget biztosítanak arra, hogy megoldjuk a hidraulikus permetező eljárások nehézségeit és hátrányait, mint például a jelentős veszteségeket okozó egyenetlen cseppméretet

- ismertette Ludvigh Károly.

A permetező drónokról általában elmondható, hogy körülbelül 30-50%-kal csökkenteni tudják a vegyszer-, és 90%-kal a vízfelhasználást a kijuttatás során, emellett nagyjából 80%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással járnak. Az üzemeltetései költségeik a permetezőgépeknél közel 85%-kal alacsonyabbak, és megközelítőleg 12 hónapos megtérüléssel lehet számolni ezek használata esetén. Ludvigh Károly ezeket a számokat hazai és nemzetközi példákkal is illusztrálta, kiemelve, hogy a drónok egyes esetekben - különösen a nehéz terepviszonyok közepette - sokkal gyorsabban dolgoznak, mint a hagyományos megoldások. A szakember végezetül beszélt arról is, hogy ma már a drónok képesek egész táblákra növényvédő szereket kijuttatni, de a foltkezeléseket is gyorsan végre lehet hajtani. Ludvigh Károly hangsúlyozta, hogy a drónok nem kiváltani akarják a hagyományos növényvédelmi megoldásokat, ám azok mellett, azokat támogatva rendkívül nagy segítséget jelenthetnek a gazdáknak a jövőben.

Kevesebb figyelmet kapnak, pedig óriási lehetőségek vannak a monitoring drónokban

Tóthné Lippai Edit, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) alelnöke egyetértett azzal az állítással, hogy Magyarország - a többi uniós tagállamhoz képest - az élen jár a drónos szabályozásban. A Nébih feladata ezekkel a gépekkel kapcsolatban az engedélyezés, a képzési tematika jóváhagyása, valamint a permetező drónok ellenérzése. A Nébih és a hatósági ellenőrzéseket végző szakemberek már használják a monitoring drónokat az agrár-kárenyhítések terén, a kártételek felmérésre.

A gazdák számára is nagyon hasznosak lehetnek ezek a gépek, ugyanakkor az adatfeldolgozás terén még van hova fejlődni

- mondta Tóthné Lippai Edit.

Vejtey Zsombor, az ABZ Innovation Kft. vezető drónpilótája elmondta, hogy a vállalatnál elsődlegesen az oktatásban és a szolgáltatásban veszt rész, de ő vezeti a szoftverfejlesztő és a tesztpilóta csapatokat is. A szakember beszélt arról is, hogy az ABZ Drone Kft. és az ABZ Innovation Kft. a drónoknál a forgalmazás, a szolgáltatás, az oktatás és a fejlesztés és az egyedi megoldások kidolgozása területeit is lefedi. Vejtey Zsombor is úgy látta, hogy az elmúlt 3 évben óriásit fejlődött a drón iparág, főleg a monitoring drónok terén. A szakember úgy fogalmazott, hogy a fejlődésnek három fő faktora volt, amely közrejátszott abban, hogy a gazdák felismerték, érdemes ezt használniuk.

Az első ilyen tényező az volt, hogy a monitoring drónok modernebbek, egyszerűbben felhasználhatók lettek: kisebbek, kompaktabbak és többféle szenzor állt rendelkezésre hozzájuk. A második faktor a permetező drónok megjelenése volt, ugyanis szükség van a monitoring drónokra a pontos kijuttatási terv megtervezéséhez. A fejlődés harmadik tényezője az adatgyűjtéshez kötődik: ahogy az egyes payload-ok egyre több, egyre pontosabb adatgyűjtésre voltak képesek, úgy jelentek meg az ezeket feldolgozni képes megoldások is.

Sándor Zsolt, a Cloud for Intelligent Airplace Zrt. légiközlekedési szakértője közölte, hogy a vállalkozásuk a drónok vonatkozásában az értékesítésen kívül gyakorlatilag valamennyi platformján jelen van: az oktatástól a műveleti engedélyekig viszik a tevékenységeket, kiegészítve olyan audit-tevékenységekkel, amelyekkel a fenntartókat támogató audit-tevékenységekkel kiegészítve, annak érdekében, hogy a felhasználók a külső és belső szabályozásnak megfelelően végezhessék a munkájukat. A szakember beszélt arról is, hogy a HungaroControlnál már 2015-ben látták, hogy abból probléma lehet, ha a drónokat összeeresztik a hagyományos légi járművekkel, ezért már előre megpróbáltak erre megoldást találni. A szakember szerint a drónipar körülbelül ugyanolyan ütemben fejlődik, mint az elektromos és az önvezető autók. A monitoring drónok a mesterséges intelligenciával megtámogatott döntéshozatali rendszerek számára kifejezetten hasznosak lehetnek, mivel rendkívül gyors adatgyűjtést, feldolgozást és beavatkozást tesznek lehetővé.

A technológia a differenciált kijuttatás irányába indult el, ami tovább tudja növelni a mezőgazdaság hatékonyságát. A monitoring drónokkal mindent is lehet mérni, ami a későbbi beavatkozásokat még precízebbé tudja tenni

- mutatott rá Sándor Zsolt.

Rikk István, a Drone2B értékesítési vezetője elmondta, hogy vállalatuk olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat fejleszt, amelyek több iparágban, így a mezőgazdaságban is integrálhatóak. A szakember beszélt arról is, hogy az innovatív növényvédelmi cégeknél már a 2020-as években elkezdődött a drónos kijuttatások vizsgálata. A dróntechnológia a növényorvosoknak és agronómusoknak lehetőséget ad arra, hogy folyamatosan megfigyeljék a növényállományok egészségi állapotát, és azonnal beavatkozzanak. Rikk István a döntéstámogató rendszerek kiemelt eszközeinek tekinti a monitoring drónokat, ezek ugyanis 1 cm2-es pontosságú képeket tudnak hozni, a műholdképekkel szemben, amelyeknél 1 pixel még 100 m2-nyi területet fed le. A különféle multispektrális kamerák és szenzorok további adatokkal tudnak szolgálni a növényállományok egészségi állapotáról.

Czinege Erik, a Kwizda Agro Hungary Kft. növénytáplálási innovációs menedzsere, elmondása szerint, ugyancsak a koronavírus-járvány előtti években találkozott először a technológiával, és a munkatársaival azonnal meglátták a lehetőséget ezekben a gépekben. Azóta a vállalat kijuttató drónokkal, képzett drónpilótákkal és műveleti engedéllyel is rendelkezik, de szeretnék ezt még szélesebb körben megismertetni a magyar mezőgazdaság szereplőivel. A szakember szerint a dróntechnológia - különösen a monitoring terén - gyorsabban fejlődik, mint a hagyományos mezőgazdasági technológia. A drónok ilyen jellegű felhasználása Magyarországon még alulértékelt, jelenleg inkább csak vadkárbecslésre használják, kevesen nézik velük a tőszámokat, vagy végezne termésbecslést ezekkel a gépekkel - hívta fel rá a figyelmet Czinege Erik.

Hol tart most a szabályozás? Melyik a legjobb megoldás a permetezésre? Mi várható a 2025-ös évben a permetező drónok kapcsán? Erről még többet az Agrárszektor cikkében olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images