Bezár Szeged ikonikus cukrászdája: vajon milyen ok állhat a háttérben?

Bezárt Szeged egyik népszerű és közkedvelt cukrászdája, a Palánk Cukrászda. Igaz, csak ideiglenesen. A bejáratra kifüggesztett tájékoztatás szerint az „idényszerű” bezárás 2024. november 1-től 2025. február 28-ig tart, nyitás 2025. március 1-jén lesz. De vajon mi történt?

A Délmagyar próbált utána érdeklődni, miért is zár be ideiglenesen a hírneves szegedi Palánk Cukrászda, de a megadott számon senkit sem értek el.

Egy két évvel ezelőtti közvélemény-kutatásban is szerepelt a hely. A Four Creation Reklámügynökség által ezer fő megkérdezésével végrehajtott Best of Szeged kutatás arra kereste a választ, hogy melyek voltak a 2022-es nyár legkedveltebb vendéglátóhelyei Szegeden. Fagylalt esetében a harmincöt év felettiek körében az olyan, évtizedek óta meglévő, konvencionális helyek voltak a legnépszerűbbek, mint az A Capella vagy a Palánk Cukrászda.

- írta a lap, majd hozzátették, egy, az iparágat jól ismerő vállalkozó, Gyuris László cukrászmester szerint az időszakos bezárásnak egyetlen oka lehet: a költséghatékonyság. Példaként a bejglit hozta fel, amit minőségi termék esetén nem lehet 3000 forintnál olcsóbban adni. A cukrászdák nem tudnak versenyezni a multik ezer forintos készítményeivel, amelyek szerinte fűrészporból és ízesítőből készülnek.

Fotó: google.com