Drága fordulat a hazai ingatlanpiacon: erre készülj, ha lakást vagy házat vennél 2025-ben!

2024 mondhatni egy átmeneti év volt, amely előrevetítette az ingatlanpiac további alkalmazkodását a változó gazdasági és társadalmi környezethez. A Pénzcentrum szakértőket kérdezett arról, hogy mire számíthanak 2025-ben: újra eljöhet-e az ingatlanpiaci száguldás, vagy az marad az ideihez hasonló langyosvíz?

2024 a magyarországi ingatlanpiac számára vegyes eredményeket hozott, melyeket a gazdasági és piaci környezet változásai is jelentősen befolyásoltak - írta cikkében a Pénzcentrum. Az év elején a magas infláció és a megemelkedett hitelkamatok visszafogták a lakossági keresletet, különösen a lakáspiacon. Az új lakások építése jelentősen lelassult, mivel az építési költségek tovább emelkedtek, miközben az ingatlanfejlesztők nehezebben tudtak finanszírozáshoz jutni. A befektetési célú ingatlanvásárlások népszerűsége is csökkent, mivel más eszközosztályok, például a kötvények vagy részvények, vonzóbb hozamokat kínáltak.

Az év második felében azonban némi élénkülés volt tapasztalható, amit részben a kedvezőbb gazdasági kilátások és az infláció mérséklődése eredményezett. Az állami támogatások, például a CSOK és az otthonfelújítási támogatás továbbra is segítettek életben tartani az érintettek érdeklődését az ingatlanvásárlások iránt. A bérlakáspiac szintén növekedett, különösen a nagyvárosokban, mivel egyre többen választották a bérlést a vásárlás helyett.

2025-ről egyet lehet biztosan tudni, hogy jobb lesz mint az idei piac

- vélekedett a lap kérdésére Csorba Dániel, a Dandan Realty társalapítója és a Kalmárok podcast házigazdája. Mint kifejtette: szerinte a várt 1000 milliárdos pénzesőnek a töredéke fog az ingatlanpiacon landolni, az állami támogatások biztos, hogy lökni fognak a piacon, de nem akkorát.

Sokan tranzakciószámban 20%-os növekedést várnak, ami 130 000-140 000 körüli adásvételt jelentene, ami konjunktúra idején az általános tranzakciószám, csak a magyar gazdaság pont nem itt tart. Én mérsékelt növekedésre számítok tranzakciószám tekintetében 5-10%-ra, árak tekintetében viszont 20% körüli növekedésre, mivel az új KSH-statisztikák alapján, a 2022-es piachoz képest is gyatra 2023-as idején is nőttek az árak minden megyében és típusban, így 2025-től sem várok mást. Erre erősítenek rá a médiában óránként megjelenő hurráoptimista cikkek. Tökéletesen lehet látni a reflexivitási elméletet működés közben, azaz a piacról alkotott víziók befolyásolják a piacot, aminek folyományaként a víziók beteljesülnek, ebben az esetben megindulnak az árak felfelé

- részletezte Csorba Dániel.

Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese arról beszélt, szerintük szimplán az új lakások számának növekedése nem lesz elegendő a kínálat gyors bővítésére. Hozzátette, kettősség, hogy a vevők a minőségi ingatlanokat keresik, azonban a felújítási kedvük igen alacsony. Az Otthon Centrum szakértői szerint jövőre megindulhat a budapesti piac, ezért az alku mértéke és az eladási idők is csökkenhetnek. Hasonlóak a várakozásai Lipták Zsuzsának, a zenga.hu ügyvezetőjének is, aki a főváros mellett a Pest megyei és a nagyvárosi ingatlanpiac élénkülésére is számít 2025-ben.

Címlapkép: Getty Images