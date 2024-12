Megdőlt a használtautó-piac rekordja: ezekre az elnyűhetetlen autókra vadásznak a magyarok

A DataHouse ma közzétett előzetes adatai szerint novemberben 77 700 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez a szám több mint 11 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőtti szintnél. November végéig a piac forgalma elérte a 842 ezres értéket, ami azt jelenti, hogy idén 11 hónap alatt több adásvétel zajlott le, mint az eddigi rekordévnek számító 2022 teljes időszakában – ekkor 825 ezer autó átírására került sor.

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 28, utóbbiaknak 21 százalék volt az aránya az év eddigi 11 hónapjában. Az alsó középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus, a Volkswagen Golf, és a Skoda Octavia. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa, a Volkswagen Polo és a Skoda Fabia követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felső középkategória a Volkswagen Passattal, a BMW 3-as szériával képviselteti magát, az Audi A4 a harmadik negyedévre már csak 11. helyet tudta elérni.

Jó esélyt látunk arra, hogy éves szinten az adásvételek száma idén eléri a 900 ezres értéket is. Ez látványos kiugrás lesz majd az előző három év 820 ezer körüli szintjéről. Mindehhez négy, egy irányba ható tényezőre is szükség volt. A korábbi jövedelmi veszteség miatt a lakosság egy része új helyett használt autót vásárolt. A kedvezőtlen árfolyamalakulás miatt a használtimport helyett a belföldi kínálat felé tolódott el a kereslet. A kamatcsökkentések nyomán az év során újra felpörgött a hitelezés. Egyre több autó fut a hazai utakon, ami önmagában is élénkíti a piacot

- mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója

A belföldi autópark két fő utánpótlási forrása közül az újautópiac az előző évek igen alacsony szintjéről 10 százalékot tudott növekedni: 2024 első tizenegy hónapjában 109 700 új személyautót adtak el, szemben az előző év hasonló időszakában regisztrált 99 800-as mennyiséggel. Az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 102 500 darab volt, ami csupán 4,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 98 500-as értéket.

