Csodaszép cserjék: ezeket ültesd el és hónapokra virágba borul a kerted

A lombhullató cserje gyönyörű, narancsos virágokat növeszt, amelyek csokorban nőnek az ágakon. Különlegessége, hogy bár a bimbók már novemberben megjelennek a növényen, csak késő tavasszal, májusban kezdenek el kinyílni. A cserje maga közel két méter magasra is megnő, de ehhez arra van szükség, hogy jó vízáteresztő talajba ültessük. Nem szereti a napos helyet, sokkal jobban kedveli a félárnyékos részeket. Ha azt szeretnénk elérni, hogy szépen fejlődjön, és sok virágot hozzon, akkor figyelni kell arra is, hogy rendszeresen juttassunk a földjébe számára megfelelő tápanyagot.

Kedvelt szoliter növény, ami azt jelenti, hogy akkor mutat a legjobban, ha körülötte nem található más bokor, fa vagy virág, mivel önmagában is a kert legszebb "dísze" lehet. Magassága két vagy három méter lehet, nem nő magasabbra, viszont szélessége akár három méter is lehet. Ha ezt a növényt válasszuk, figyeljünk arra, hogy legyen elég helye, mivel terebélyes cserjéről van szó. Lombhullató bokor, ami nagyon kedveli a nedves, árnyékos helyeket, de nehezen viseli a közvetlen napfényt – a tűző nap könnyen megperzseli leveleit. Nem tűri jól a szárazságot, ezért rendszeres öntözést igényel. Kedvelt dísze a kerteknek, mivel egészen május végéig nyílnak illatos, fehér virágai.

A hólyagvessző egy könnyen nevelhető növény, ápolásához nincs szükség nagy erőfeszítésre. Az illatos, fehér virágok tavasz végén, nyár elején nyílnak. A közepes méretű, gyorsan növő, szívós természetű cserjét sokan sövényként is alkalmazzák, mivel rendkívül jól megállja a helyét ebben a szerepben is. Fagytűrő, nem igényel nagy gondozást sem, nagyon jól alkalmazkodik a környezet adta adottságokhoz. Kedveli az árnyékos, de a napos helyeket is, mint ahogy a tápanyagban dús földet is.

Rózsalonc

A rózsalonc közkedvelt növény, főleg azért, mert a városok klímáját is nagyon jól elviseli. A virágait tekintve rózsaszín és a piros minden árnyalatában pompáznak. A szirombontás májustól egészen júniusig tart, de előfordulhat, hogy augusztusban is tart egy utóvirágzást. Jól mutatnak a kertben egyedül, szoliterként is, de ültethetjük őket csoportosan, sövényszerűen is. Maga a cserje nem nő túl magasra, gyakran a két métert se érik el a növények. Igényeit tekintve a napos, félárnyékos helyet is kedveli, talaj terén viszont nem válogatós, bármilyen talajban szépen növekedik.