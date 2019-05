Na ezért érdemes magaságyásban veteményezni: még a legkisebb kertekben is

Úgy tűnhet, hogy az emelt ágyásoknak csak nagy kertekben van helye, valamint nagy szakértelem szükséges hozzájuk. A tévhitekkel ellentétben bármilyen kertben készíthetünk emelt ágyást, csak az arányokra kell figyelnünk, na meg arra, hogy mennyi hely adott a projekt kivitelezésére.

Az emelt ágyások előnyei

Több dolog miatt is érdemes kísérletezni a magaságyakkal. Amikor kertünk talajának silány minősége van, inkább sziklás, köves esetleg túlzottan nedves földdel rendelkezik, akkor ajánlott legalább egy magaságyat elkészíteni. Ez tesztnek tökéletes lehet: ki lehet tapasztalni rajta, hogy milyen virágok kedvelik ezt a környezetet, mennyi víz és föld szükséges bele stb. A széles keretbe helyezett ágyás egyik előnye, hogy olyan földdel tudd megtölteni, amit mondjuk, te magad állítasz össze, az elültetésre váró növény igényei szerint.

Az is kedvező lehet a növények számára, hogy tavasszal könnyebben felmelegszik az óriási ládákban a talaj, ettől gyorsabban nőnek meg a virágok is. Persze ehhez érdemes tudni azt, hogy miket érdemes magaságyásokba ültetni. A legtöbben gyümölcsöt vagy zöldségt nevelenek a magasított ágyásokban, mint például paradicsom, paprika, eper, áfonya, málna, saláta, káposzta, újhagyma. De akadnak olyanok is, akik a hétköznapi virágok mellett gyógynövényeket is termesztenek bennük. Ezek közül a legnépszerűbbek kamilla, citromfű, menta, zsálya.

Előnyként emlegetik azt is, hogy mivel az ágyásnak nagyobb fala, kerete van, így könnyebb gondozni a megemelt földterületet. Nem kell hajladozni a földhöz és vissza, akár széken ülve is átgyomlálhatjuk az ágyást. Főleg azok, akiknek valamilyen derék- vagy hátfájásuk van. Persze a kertészkedés remek testmozgásnak számít, ráadásul nem csak testileg, de mentálisan is jó hatással van ránk, ezekről korábban már írtunk is.

Mire lesz szükséged?

A gyakorlott kertészek általában fát választanak a legszebb magaságyak elkészítéséhez, ezek közül is inkább fenyőt, mivel ez számít a legolcsóbbnak. Persze vannak, akik kőből vagy cementből készítik el megemelt veteményesüket. Az, hogy mit használsz alapanyagnak, csak rajtad múlik és persze azon, hogy mennyit szeretnél rá költeni. A legegyszerűbb, ha elmegyünk a legközelebbi barkácsáruházba és veszünk néhány pallót vagy tetőlécet – a lényeg, hogy a kiválasztott léc legalább ötven miliméter vastagságú és százötven miliméter szélességű legyen. Fontos viszont, hogy semmiképp nem használjunk olyan deszkákat, amik már kezelve voltak valamilyen vegyszerrel, mint péládul a legtöbb raklap, hiszen ezek magukba szívták a vegyszereket, amikben lehet mérgező anyag is. Ez pedig veszélyes lehet azokra zöldségekre, gyümölcsökre, amiket azért termesztünk, hogy el is fogyasszuk őket.

Az ideális ágyás megtervezése

Mielőtt építkezésbe fogunk, meg kell terveznünk, hogyan is fog kinézni a kertünkben a magaságyás. Első körben pont ezért érdemes kijelölni a helyet, ahová szánjuk a veteményest. Ezt követően jöhet a méricskélés, hogy biztosan elférjen a növényágy a tervezett helyre. Az ágyás méreteinek nem szabad túl nagynak lenni: szakértők szerint maximum másfél méter szélesnek és legalább hetven centiméter magasnak kell lennie.

Így építsd meg a magaságyást!

Első lépések

A keret összeállítása után érdemes lekenni a fa külső és belső felületét lenolajjal, ezzel is növelhetjük annak élettartamát. A profik legtöbbször kibélelik a keretet valamilyen fóliával, ezzel is távol tudják tartani a nedvességet a fától, így sokáig használható marad a magaságy. Jöhet a rétegezés

A vakondok és rágcsálók ellen érdemes az ágyás legalsó részére kifeszíteni egy dróthálót - ez megakadályozza, hogy átjussanak a veteményig az állatok. Ezt követheti egy réteg kavicságy, ami a megfelelő vízgazdálkodásban segít majd. Erre jöhet egy durvább réteg,amiben lehetnek fák- vagy bokrok ágai, majd egy kicsit finomabb szint következik, amire a levágott, kigyomlált füvet rétegezzük. Ha ezzel végeztünk, jöhet a gondosan kiválasztott és a megfelelő tápokkal, összekevert föld. Ez lesz az a réteg, amibe ültetni kell a magokat, hagymákat. Amire érdemes figyelni

A magaságy könnyebben kiszárad, így ügyelni kell a rendszeres öntözésre. A föld folyamatosan ülepedni fog, mivel a különböző rétegek között elkezdődik a bomlás.Pont ezért figyelni kell arra is, hogy a legfelső, termőföldes réteget tudjuk pótolni. Emelett kiemelt figyelmet kell fordítani a táplálásra is: komposzttal, trágyával.

Ha még sosem készítettél magaságyást, akkor nézd meg a következő videót, amiből hasznos trükköket leshetsz el.

(via: thespruce.com)