8 strapabíró, beltéri zöldség: így varázsolj kertet a konyhádból

Találd meg magadnak azt a napos ablakot, ahol elférnek majd a cserepek, mivel a zöldségeknek legalább 4-6 óra napsütésre van szükségük ahhoz, hogy fejlődni tudjanak. Öntözés terén a kevesebb, néha több mottót érdemes követni, mivel a nagy vízmennyiségtől könnyen kirohadhatnak. Ha nem tudod eldönteni, szükség van-e locsolásra vagy sem, akkor dugd be az ujjadat a növény földjébe (kb. az első ujjpercedig). Ha nedvességet érzel, nem kell locsolni, ha száraznak ítéled meg, akkor mehet rá egy kis víz.

Érdemes arra figyelni, hogy mindenképp olyan cserépbe ültessük a növényeket, amelyek alján van egy vagy több lyuk. Ez azért fontos, mert az esetleges túlöntözésnél, ki tud folyni a felesleges víz, nem tárolódik a cserépben. Ha nem tudna távozni a folyadék, az hamar a gyökerek rohadásához vezetne, mivel hiába szárad ki a cserép tetején a föld, az aljából nagyon lassan távozik a nedvesség. Itt kell megemlíteni azt is, hogy azok a növények, amelyeket a nagyobb áruházakból szerzünk be, nagyon könnyen kipusztulhatnak, ha nem figyelünk. Mivel ezeknek a fűszereknek nincs rendes földje, csak egyszerű tőzegbe helyezik őket, ezért fontos, hogy miután hazavittük a növényeinket, ültessük át őket tápanyag dús földbe.

Azon kívül, hogy tudjuk, mire van szüksége egy növénynek, fel kell mérnünk azt is, hogy melyek azok, amiket mi is gond nélkül nevelhetünk a lakásunkban. Ezért most összegyűjtöttük a legstrapbíróbb fűszernövényeket, amikkel nem fogsz mellé lőni.

újhagyma

Az újhagyma nagyszerű növény a kezdő kertészek számára, mivel könnyen lehet róla gondoskodni, ápolni és kevesebb fényre van szüksége, mint más zöldségeknek. retek

A retek könnyen kezelhető, egyszerű növény. Nincs szüksége nagy fényre, viszont egy nagy cserépre mindenképp, hogy szépen tudjon fejlődni a föld alatt a retek. csírák

A csírák nemcsak hihetetlenül egyszerűek, de még szuper egészségesek is. Tény, hogy a csírákban akár 40-szer több vitamin és tápanyag található, mint más zöldségekben. A legtöbben szendvicsekben és salátákban fogyasztják őket.

fűszernövények

Mindig jól jöhet, ha lakásunkban nevelgetünk néhány fűszernövényt is. Érdemes kipróbálni a magról való ültetést a bazsalikom, rozmaring, koriander, metélőhagyma, kakukkfű, oregánó és petrezselyem esetében is. Nem csak jó illatuk, de rendkívül intenzív ízük lesz, ha megnőnek. Telejsen más, mint szárított társaiknak. spenót

Ha jól bánunk a spenóttal, egész évben falatozhatjuk leveleit. Nagyon nem kedveli a nedves helyeket és földet, kicsi a vízigénye is, szóval nem árt odafigyelni arra, hogy a cserepéből ki tudjon folyni a felesleges víz. paradicsom



A paradicsomnak naponta 8-10 órányi napfényre van szüksége, így érdemes napos helyre tenni a lakásban. Mivel a fény hatására könnyen megnyurgul, olyan helyet válasszunk neki, ahol nem árt semminek, ha esetleg nőni, futni kezdene. eper

Könnyen nevelhető növény, nem igényel túl sok vizet, fontos nála is arra figyelni, hogy el legyen vezetve a cserepéből a felesleges víz.

