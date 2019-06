Egyszerű trükk: így öntözz nyáron, hogy ne pusztuljanak ki a növényeid

Ahhoz, hogy kertünkben minden növény jól érezze magát, oda kell figyelnünk az öntözésre is. Nem mindegy például, hogy reggel vagy este locsolunk bizonyos fajokat, ahogy az sem, hogy mennyi vizet kapnak „kedvenceink”.

Reggeli vs. esti öntözés

Melyik időpont a legjobb? A válasz az, attól függ. Általánosságban elmondható, hogy bölcs dolog locsolni reggelente, de csak olyan slaggal, ami permetezve is tudja szórni az vizet. Ez lehetővé teszi, hogy a lombozat gyorsan megszáradjon, így nem ragadnak rá a gombákat hordozó spórák.

Persze nem mindenkinek van ideje, hogy reggel 6 órakor nekilásson locsolni. Ha csak este jut időnk öntözésre, ne aggódjunk emiatt, csak arra figyeljünk, hogy a víz közvetlenül a gyökérzónába tudjon szívódni , ahol a növényeknek erre a leginkább szüksége van. Este lassabb a párolgás, több vizet tud felvenni a virág, ráadásul nem is tudnak megperzselődni a levelek - az esőcseppek nagyító hatása miatt.

Ládában nevelt növények

Korábban már írtunk arról, miért előnyös magaságyásban veteményezni, akkor kifejtettük azt is, hogy a magaságyásba és ládába ültetett növények könnyebben kiszáradhatnak, hiszen el vannak szeparálva a földtől. Pont emiatt, kétszer érdemes őket locsolni egy nap: reggel, amikor még kel fel a nap és este, amikor nyugszik. A tűző napon semmiképp se próbálkozzunk, ezzel csak megégetjük a növényeinket.

Veteményes

A palántáknak rendszeres locsolásra van szükésgük a fejlődéshez, így reggel és este is érdemes őket öntözni. A már idősebb növényeknek elég napi egy, bőséges locsolás is. Érdemes figyelni arra, amit csak kevesen tudnak: nem minden növény viseli jól a kútból vagy csapból kiengedett hideg vizet. Van olyan növény, amit kicsit sokkol a hirtelen jött hideg zuhany. Ilyen növény péládul a padlizsán vagy a paprika is. A legcélszerűbb állot vízzel locsolni, mivel ez jót tesz a növényeknek. Ehhez érdemes hordókat vagy dézsákat beszerezni. Engedhetünk bele mi magunk is vizet, de gyűjthetünk a csatornából lefolyó esővizet is - mind a kettő tökéletes megoldás. Amikor öntözünk, ne a szórófejes módszert alkalmazzuk, a locsoló vagy slag csövéről vegyük le a szórófejet és a sima csövet használva, közvetlenül a tövekhez öntsük a vizet.

Évelő és egynyári növények

A legtöbb egynyári növény jól bírja a napfényt, ezért legtöbbször balkonládákba ültetik őket. Ha az erkélyünkön vagy teraszunkon tartjuk ezeket a növényeket, mindig figyeljünk arra, hogy rendszeresen locsoljuk meg őket, de ne álljon alattuk a víz. Mivel tápanyagdús földet kedvelik, ha zárt cserépben, ládában neveljük őket, gondoskodjunk a tápoldatozásrók is, legalább hetente egyszer. Öntözésüket reggel a korai órákban vagy délután végezzük, ha lement a nap - a nyári forróságban akár a hét minden napján meglocsoljhatjuk őket.

Az évelő növények jól viselik a szárazságot, ezért érdemes őket ritkábban öntözni, de akkor nagy mennyiséggel. A legtöbb esetben az határozza meg a vízpótlást, hogy milyen a növényfajta igénye. Azokat, amik jól tűrik a szárazabb napokat is, elég hetente egyszer, vagy havonta 2-3 alkalommal öntözni.

Fák és cserjék

Virágzás idején még nem igényelnek túl sok öntözést, de a termések megjelenésével megnő a vízigényük. Miután elkezd beérni a fa vagy bokor termése, lecsökken ismét az öntözésre való igénye, ismét kevesebb vízzel is beérik. Fontos ezt észben tartani, mivel a termésnövekedés során nagyon nagy szüksége van a növénynek a megfelelő mennyiségű vízre mivel, ha nem kap elég folyadékot, a termések nagy része le fog hullani. Ezzel szemben az sem jó, ha túl van locsolva a növény, mivel ilyenkor vagy lassabb lesz az érés folyamata vagy a már meglévők elkezdenek sérülni, repedni.

(via: thespruce.com)