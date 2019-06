Tuti tippek a vakondok ellen: így védd meg a kerted a betolakodóktól!

A vakondok tavasszal jelennek meg a kertben először, ugyanis télen téli álmot alszanak. Amikor azonban megjelennek, nincs megállás: a földfelszín alatt végeláthatatlan járatokat túrva kárt tesznek a növények gyökereiben, a vakondtúrások pedig megnehezítik a fűnyírást és nem kölcsönöznek túl szép látványt a kertednek.

Fontos azonban kiemelni, hogy a vakond védett állat, ezért mindenképp olyan módszerrel kell elűznünk a kertünkből, amellyel a testi épségét nem veszélyeztetjük.

Éppen ezért ne használj csapdát és mérgeket! A vakond elűzésére szerencsére számos más módszer létezik, de érdemes kísérletezni a különféle lehetőségekkel, ugyanis a vakond fajtájától függően eltérő az egyes riasztó módszerek hatásossága. Íme, néhány tipp, hogyan veheted fel a harcot a vakonddal szemben!

1. Háziállat

Sem a kutya, sem a macska nem tűri meg a kertben a betolakodót, ezért ha nincs háziállatod, már csak ezért is érdemes beszerezni egyet. Korábban már írtunk róla, hogy a háziállatok nagyon jót tesznek az emberek lelkiállapotának, csökkentik a stresszt, a szorongást, segítenek a depresszión, enyhítik a magányérzetet, sőt testmozgásra és játékosságra is ösztönöznek, ezáltal pedig a gazdik szív- és érrendszeri egészségére is pozitív hatással vannak.

2. Vakondháló

Ez az egyik leghatékonyabb módszer a vakond távoltartására, ezt azonban csak a füvesítés előtt tudjuk alkalmazni. A fűmag elvetése előtt a tervezettnél pár centiméterrel mélyebben ássuk ki a földet, majd erre helyezzük rá a vakondhálót. Ezután a kiásott földdel fedjük be a hálót, majd így ültessük el a füvet. A vakondháló biztosan megakadályozza majd, hogy feltúrja a földet a vakond, az állatot azonban nem veszélyezteti.

3. Elektromos vakondriasztó

A vakond által ásott alagutakban vakondcsapdákat helyezhetünk el, melynek az a lényege, hogy egy impulzusokat kibocsájtó elektromos dobozt kell elásni a földbe. Ez olyan hangot ad ki, ami a vakond számára elrettentő, így nem fog a kerted közelébe menni.

4. Vakondriasztó granulátum

A granulált termékeket a talaj felszínén kézzel vagy csepegtetővel kell eloszlatni. A ricinusolajból és más összetevőkből készült vakondriasztó granulátumok nemkívánatos illatú és ízű környezetet teremtenek a vakondok számára. Ezek a granulátumok nem mérgezik és nem ölik meg az állatokat, hanem inkább arra kényszerítik őket, hogy hagyják el a területet.

5. Ne öntözz túl sokat!

Csak annyit öntözd a kertedet, amennyire szükséges! A nedves talaj több gilisztát és lárvát fog a portádra vonzani, és mivel a vakondok főként ezekkel táplálkoznak, azonnal megjelennek a bőséges svédasztal szimatára.

6. Zajok

Ha zajt teremtesz az udvarodban, akkor az is hatékonyan elriasztja a vakondokat. Jó megoldás lehet egy szélcsengő felszerelése, vagy a rádió bekapcsolása, miközben kertészkedsz. Ezek a hangok annyira felbosszantják a vakondokat, hogy elhagyják a kertedet. Csak arra ügyelj, hogy a szomszédjaidat ne zavard a zenéddel.

7. Vakondriasztó hatású növények

Ez az egyik legtermészetesebb módja annak, hogy megszabadulj a vakondoktól. Az a lényeg, hogy olyan növényeket ültessünk az udvarba, amelyeket a vakondok nem szeretnek, például a kutyatejfélék családjába tartozó ricinust, nárciszt vagy tűzliliomot. Ezekkel a kerted csodálatosan szép és vakondtúrásmentes lesz.

8. Sörösüveg

Ugyan, kinek ne lenne otthon néhány üres sörösüvege, amit azért gyűjtöget, hogy majd egyszer elviszi a szelektív hulladékgyűjtőbe? Ne dobd ki, ugyanis a vakond elleni küzdelemben is segítségedre válhat! A sörösüveg módszer lényege a hangokban rejlik. Ha a hosszú nyakú üveget majdnem a pereméig beássuk a földbe, a légáramlás rezgésbe hozza az üveget, amelynek hangját a vakond nem viseli el. Érdemes több helyre is üveget ásni a kertbe, főleg a túrások közelébe.

9. A jó öreg büdös rongy

Az egyik legrégebb óta használt praktika a gázolajba vagy petróleumba mártott rongy vakondjáratba helyezése. A kellemetlen, büdös szag ugyanis menekülésre készteti a nem kívánatos állatot.

10. Kávézacc

Lefogadjuk, hogy nem gondoltad volna, hogy a kávézacc is segítségedre válhat a vakondok elleni harcban. Csak öntsd bele a lyukba a zaccot, és a vakondok, valószínűleg az illata miatt, nem fognak többet arra látogatni.

