6 hiba, amit mindenki elkövet grillezés közben

A grillezés minden családi vagy baráti összejövetelt feldob, hiszen nagyon egyszerűen és könnyen összedobhatunk finom falatokat, ha tudjuk, hogy kell helyesen használni az eszközöket, miket és hogyan érdemes készíteni. A Real Simple oldal szakértőket kérdezett a témában, akik hat tippet adtak annak érdekében, hogy ne szúrjuk el a nyáresti sütögetéseket.

1. Ha nem tudod, hogy kell, nézz utána

Rengeteg módja van, hogy grillezett ételeket készítsünk, de sokan nem is tudják vagy értik, hogy mit kell csinálni egy grillezővel. Mindegy, hogy milyen típust használunk - szénnel vagy gázzal fűthetőt – mindig olvassuk el a használati útmutatót. Mivel mind a kettő másféle hőt ad, így az ételek elkészítése nem ugyan annyi időbe kerül, másként sülnek meg a húsok és zöldségek is. Olvasd el a leírt tanácsokat, ezzel is magadon segíthetsz!

2. Túl gyakran nyitogatod a fedelet

Sokan ott rontják el, hogy egyfolytában lesik az ételt, hogy elkészült-e már, mivel senki nem akar égett ételt enni. Ne feledd, a grill olyan, mint egy sütő, és minden alkalommal, amikor felnyitod a fedelet, a hő távozik, és a hőmérséklet drámaian csökken. Ahhoz, hogy elérd a megfelelő hőfokot, fontos, hogy a grill tetejét rövid ideig zárva kell tartani.

3. A hús túl korai mozgatása (vagy megfordítása)

Ahogy rátetted a húst a rácsra, hagyd egy kicsit rajta, piszkálás nélkül. A csirkehús, a hamburger pogácsák, a halak – mindegyiknek időre van szüksége a süléshez, karamelizálódáshoz. Ha folyamatosan piszkálod az ételt, annál lassabban fog átsülni és fogyaszthatóvá válni. Ahogy a hús elválik a grill rácsokról, az azt jelenti, hogy készen áll a megfordításra. De addig ne nyomkodd és ne forgasd – hagyd, hogy szép lassan barnuljon és piruljon.

4. Nem boldogulsz a tisztítással? Pedig egyszerű!

Van néhány dolog, ami segíthet gyorsan és fájdalommentesen megtakarítani a grillt. Először használj grillpermetet vagy extra szűz olívaolajat, majd főzés előtt dörzsöld be vele a rácsokat. Ez megakadályozza, hogy a főzés során ráragadjon a hús vagy a zöldség így az elkészült ételed is jobb minőségű lesz. Másodszor, mindig tisztítsd meg sütés után a grillt, ha még nem hűlt le teljesen, használj hozzá kefét. Egy tipp: ha megvárod, hogy lehűljön, akkor sokkal hosszabb ideig fog tartani a tisztítás.

5. Nem vesszed figyelembe a hőmérsékletet

A legtöbb gyomorrontás ilyenkor „születik”, mivel nem vesszük figyelembe a sütéshez szükséges hőmérsékletet. A halak, a sertéshús, a marhahús és a csirke is más-más hőmérsékletet és sütési időt igényel, mint ahogy a zöldségek is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az átlagos sütési időt, akkor sem, ha szemre úgy ítéljük meg, az étel már elkészült. A kezelési útmutatóban mindig ki van jegyzetelve, hogy az adott készüléken mennyi ideig kell sütni egy adott hústípust. Olvasd el, hiszen ez is fajtánként változhat. Attól mert egy korábbi készüléken már grilleztél, nem biztos, hogy a mostani készüléket is ugyan úgy kell használni.

6. Azt feltételezed, hogy minden zöldség egyszerre sül meg

Amikor puhább ételeket, például zöldségeket grillezünk, van néhány dolog, amire nem árt figyelni annak érdekében, hogy pontosan úgy készüljenek el, ahogyan szeretnénk. Amit mindenképp fogadj meg: ne vágd túl kicsi a zöldségeket. A kisméretű darabok vagy a rácsokon átesnek, vagy túl gyorsan sülnek meg. A legfontosabb, ne feledd, nem minden zöldség sül meg ugyanolyan sebességgel. Ha egyszerre szeretnél tálalni zöldségeket, akkor koncentrál arra, hogy hasonló fajtákat próbálj meg egyszerre sütni. Például a burgonyát ne készíts spárgával, mert nagyon különböző főzési idejük van. A brokkoli és a karfiol ugyanakkor a tökéletes párosítás.