9 fűszernövény, ami tűző napon is jól érzi magát

Sok növény nem bírja a direkt napfényt, ezeket inkább a félárnyékos helyekre érdemes ültetni, de mit kezdjünk akkor az ablakpárkánnyal, vagy a kert azon részével, ahova egész nap tűz a Nap? A következő fűszernövények termesztésével két legyet üthetünk egy csapásra: kihasználhatjuk a legnaposabb helyeket, és midnig el leszünk látva fűszerekkel - írja a The spruce.

1. Bazsalikom

A bazsalikom az egyik legkönnyebben termeszthető fűszernövény, ráadásul rendkívül sokoldalú is. Attól függően, hogy milyen ételeket részesítünk előnyben, termeszthetünk több féle bazsalikomot is, mint például Genovese-t az olasz konyhához, vagy Thai bazsalikomot (Sweet Thai) az ázsiai ételekhez. A bazsalikomnak direkt napsütésre van szüksége, hogy megfelelően tudjon fejlődni, ennek ellenére nem tűri jól a szárazságot, így rendkívül sokat kell locsolni. A rendszeres, bősége söntözés nem feltétlen elég, komposztált földdel érdemes időnként feljavítani a talaját, hogy a növény elegendő tápanyaghoz jusson. A bazsalikom felső leveleit gyakran érdemes metszeni, és felhasználni, ugyanis így lelassítható a magzási folyamat.

2. Kömény

A köményt a magjaiért termesztik, és általában kenyérsütéshez, vagy kolbászkészítéshez használják. A kömény már akkor is hasznosnak nevezhető, amikor még nincsenek magjai, ugyanis rendkívül sok, a kertre nézve kedvező rovart vonz környezetünkbe. A kömény érdekessége, hogy az első évben csupán lombozatot növeszt, és csak a második évben bújnak elő virágai és magjai. Emiatt érdemes előre tervezni a köménnyel, ha be akarjuk takarítani magjait: körülbelül egy évig és két hónapig tart, mire megjelennek az első magok. A kömény kifejezetten napos helyen érzi jól magát, főleg, ha a talaja gazdag tápanyagokban, és jó vízelvezetésű. A megfelelő növekedés érdekében a köménynél körül még inkább ajánlott a gyomlálás, mint más növényeknél. Amennyiben ezekre odafigyelünk, a köményünk akár közel egy méter magasra is megnőhet.

3. Koriander

A koriander előnye, hogy meleg időjárás esetén, napos helyen rendkívül gyorsan képes megnőni, és magokat hozni. A koriander virágai amellett, hogy ehetőek, rengeteg hasznos rovart vonzanak kertünkbe. A koriandernek nedves, és rendkívül gazdag táptalajra van szüksége a fejlődéshez. Amennyiben sok koriandert szeretnék használni ételeinkhez, érdemes hetente elvetni a magokat, hogy mindig legyen készletünk ebből a finom fűszerből.

4. Kapor

A kapor amellett, hogy rendkívül finom halételekhez, és zöldségsalátákhoz, igen mutatós is, ez főképp sárga, ernyőszerű virágainak köszönhető, melyekből később felhasználhatjuk a magokat ételeink fűszerezéséhez. Fontos, hogy ha kapor termesztésébe fogunk, akkor biztosítsunk neki átlagos mennyiségű vizet, és agyagos talajt, mivel ebben növekszik a legszebben.

5. Levendula

A levendula rendkívül sokoldalú növény, ugyanis sokféleképp felhasználható, általában finom illatú pot-pourrit, teát, vagy fejfájás csillapítót készítenek belőle. Ennek a mediterrán növénynek direkt napfényre és kiváló vízelvezetésű talajra van szüksége a növekedéshez. Arra mindenképp ügyeljünk, hogy ne locsoljuk meg ültetésekor túl sok vízzel. A növények évelők, és a csodálatos levendulaillatot mind a levelek, mind a virágok hordozzák magukban.

6. Citromfű

A citromfüvet nem kell félteni a melegtől, és a napfénytől: fejlődéséhez mindkettő elengedhetetlen. Rengeteg fajtája létezik, a legízletesebbek a nyugat-indiai citromfű félék. Fontos, hogy addig ne ültessük ki a szabadba őket, amíg az éjszakai hőmérséklet 15 Celsius fok felett van. A citromfű – mivel az dzsungelekben őshonos növény – igényli a magas páratartalmat, a sok nedvességet és a tápanyagokban gazdag talajt. Mivel a hazánkban lévő talaj igencsak eltér az őserdőkétől, érdemes nitrogén alapú műtrágyával feljavítani a citromfű földjét.

7. Rozmaring

A rozmaring száraz, napos környezetben fejlődik a legszebben. A növénynek jó vízelvezetésű, átlagos minőségű talajra van szüksége, és csak akkor ajánlott meglocsolni, mikor a földjének felszíne már száraz. A rozmaringnak fenyőszerű aromája van, virágai pedig lilák. Az idős rozmaringok hajlamosak elfásodni, de ettől függetlenül továbbra is hoznak új hajtásokat, ha kicsit visszavágjuk őket tavasszal.

8. Borsikafű

A borsikafüvet sokan használják babos ételek fűszerezéséhez, a növény önmagában használva paprikaszerű ízt ad. A borsikafű évelő növény, és meleg időben csírázik, és érik meg a leggyorsabban. Fontos, hogy ne ültessük túl mélyre a magokat, mivel napfényre van szükségük ahhoz, hogy kicsírázzanak. A növénynek napos hely és homokos talaj dukál, melyben sok szerves anyag megtalálható. Felhasználásához csippentsünk le a növényből, vagy szárítsuk le az egész borsikafű palántát, mikor a virágok elkezdenek kialakulni.

9. Tárkony

A tárkonyt előszeretettel használják csirkés ételekhez, legyen szó levesről, vagy sültről egyaránt. Más fűszernövényektől eltérően a tárkony az enyhén lúgos talajt kedveli, a megfelelő pH tartalom 7.4-7.8 körül mozog. Ezen kívül az is fontos, hogy a talaj jó vízelvezetésű legyen, amennyiben ez nem adott, nagy az esély rá, hogy csak egy évet él meg a növény, és nem bújik ki a következő tavasszal. A tárkonynak viszonylag nagy helyre van szüksége; a növényeket ültessük 45-50 centiméter távolságra egymástól, hogy teljesen ki tudjanak fejlődni, ha ez sikerül, akkor növényünk akár a 60 centiméteres magasságot is elérheti.

Mikor az első évben betakarítjuk a tárkonyt, ügyeljünk arra, hogy csak a növény egyharmadát metsszük le, mivel a tárkony gyökereinek sok energiára van szükségük – melyet a levelekből szereznek a fotoszintézisnek köszönhetően –, hogy a növény eléggé meg tudjon erősödni, és minden évben meg tudjon újulni.