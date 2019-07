Itt a tuti recept: ilyen egyszerűen termeszthetsz otthon mézédes dinnyét!

A dinnye a magyarok legkedvencebb nyári gyümölcse, azonban a termőterület évről-évre csökken. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FrutiVeB) elnöke idén úgy jósolta, hogy 10-15 százalékkal lehet kevesebb termés, mint tavaly. Az előrejelzés szerint idén 160-180 ezer tonna görögdinnyetermés lehet. Az esés hátterében az állhat, hogy az alacsony termelői árak miatt sok gazda hagyott fel az elmúlt években a dinnyetermesztéssel, valamint a munkaerőhiány is nehézségeket okoz a mezőgazdaságban.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara becslése ennél jóval optimistább: a szervezet úgy kalkulál, hogy idén a FruitVeB által jósolt 160-180 ezer tonna helyett 200 ezer tonna dinnye is teremhet a magyar földeken, tehát úgy tűnik, hogy idén sem maradunk dinnye nélkül. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy komoly áremelkedésre számíthatunk, ha magyar dinnyét szeretnénk enni, ugyanis a tavalyi ár duplájába is kerülhet a gyümölcs – főként a kevesebb termés és a már említett munkaerőhiány miatt.

Ha otthon szeretnéd megtermelni a görögdinnyét, akkor van néhány aranyszabály, amit be kell tartanod annak érdekében, hogy gazdag legyen a szüret.

Görögdinnyét termeszteni nem könnyű. Vannak olyan különleges kívánságai, amelyeket meg kell adni neki. Az egyik ilyen a meleg hőmérséklet, ami itt Magyarországon adott – elég, ha csak megnézzük, hogy az idei június volt hazánkban a legmelegebb a történelem során. A csírázási problémák elkerülése érdekében a talajnak legalább 20 fokosnak kell lennie, tehát a fagyok megszűnése után érdemes belevágni.

A görögdinnye sok vizet igényel, és olyan talajban kell nevelni, ami jó vízelvezetéssel és elegendő nitrogénnel rendelkezik. Amennyiben enyhén savas, 6-6,8 pH érték körüli talajba ültetünk, akkor már 3 hónap is elegendő lehet a dinnyének ahhoz, hogy termést hozzon.

A növény könnyen növekszik magról, de rendkívül fontos, hogy adjunk neki egy kezdőlökést. Jó döntés lehet, ha egy kis komposzttal rásegítesz az elején. Ha hamarabb, már tavasszal el szeretnéd kezdeni, akkor érdemes egy üvegházban indítani a csírázást, valamint arra is ügyelni kell, hogy a palánták között körülbelül 60 centiméter legyen.

A görögdinnye nagyon szétterült gyökerekkel rendelkezik, akár 3 méterre is megnőhet a gyökere, ezért nagyon fontos a jó vízelvezetésű talaj. Próbáld a gyökereket öntözni, mert ha a levelek kapnak a bőséges locsolásból, akkor az negatív hatásokkal járhat, például a gombás betegségek valószínűsége is megnövekedhet.

A mulcs segíthet abban, hogy mérsékeljük a talajhőmérsékletet és fenntartsuk a talajnedvességet.

A görögdinnye fajtától függően 70-90 napig érik. Miután elérte a megfelelő méretet, a rothadás megelőzése érdekében tartsuk távol a talajtól – erre jó megoldás lehet az, hogy kartont vagy szalmát helyezünk a talaj és a termés közé. A görögdinnye nem érik tovább, miután leválasztottuk az indáról, ezért nagyon fontos, hogy csak akkor szedjük le, amikor készen áll rá. A szüret 1-2 hétig tart, mivel az összes dinnye nem egyszerre fog beérni. A gyümölcs leszedés után még körülbelül 10 napig áll el.

Onnan tudjuk, hogy már megérett a szedésre, hogy a talajjal érintkező alsó része fehér színűből krémes, sárgás színűvé változik. Ezen kívül az indák állapotából is meg tudjuk állapítani a görögdinnye érettségét. A zöld inda azt jelenti, hogy még mindig növekszik, ha az inda elszáradóban van, akkor már érett, amennyiben pedig teljesen elhalt, akkor túlérett.

Betakarítás után nem maradt más dolgunk, mint élvezni a saját gyümölcsünk mézédes és lédús termését. A nyári kánikulában különösen jó, hogyha sok dinnyét fogyasztunk, mivel sok folyadékot viszünk be így a szervezetünkbe. Nem csak magában, hanem számos módon felhasználható italokban, desszertekben és salátánkban is, de a kisméretű dinnyéket akár fermentálhatjuk is.

