Így ápold a növényeid a nyári forróságban: ezek a legfontosabb munkák júliusban

Július sem az a hónap, amikor tétlenül ülhetünk a babérjainkon. Nagyon sok feladat vár a kertészkedőkre, hiszen idén is nagyon változatos időjárás alakítja növényeink fejlődését. A hirtelen, hatalmas széllel jött esőzések és az óriási hőséggel telt napok könnyen kárt okozhatnak a kertjeinkben, ha nem gondoskodunk a benne élő virágokról, fákról, cserjékről, zöldségekről és gyümölcsökről.

Hogy mindenképp elvégezd a legfontosabb munkákat és elültesd még azokat a növényeket, amiket augusztusban le tudsz szüretelni, összeírtunk egy listát a kihagyhatatlan lépésekről.

Kevesebb csapadék, több locsolás

A szakemberek szerint a július a legmelegebb hónap, ilyenkor kevesebb csapadék hullik, így jobban kell figyelni az öntözésre. Ez viszont nagy kihívást jelenthet minden kertész számára. A legjobb megoldás, ha a korai órákban locsolunk, hiszen így napközben van ideje párologni a földnek. Az esti öntözés már kevésbé jó megoldás. Vannak olyan növények, amelyek levele, ha egész éjszaka nedvesen marad, a gombásodás hamarabb megjelenik felületükön. Éppen ezért javallott inkább reggel, a hajnali napsütésben megoldani a vízpótlást.

Ahogy a hőmérséklet egyre feljebb kúszik, úgy egy-egy növénynek nagyobb mennyiségű vízre lehet szüksége. A locsolás mellett nagyon jó kiegészítő lehet az is, ha megpróbáljuk nedvesen tartani a talajt - így biztosítva folyamatos nedvességet a növényeknek. Erre kitűnő megoldás a mulcsozás.

Gyomirtás, gereblyézés

Ha többet locsolunk hamarabb nőnek ki a gazok és dudvák a kertben. Érdemes ezeket rendszeresen kigyomlálni, emellett a gereblyézés se maradhat el - ezzel is frissíthetjük a talajt. Ha nagy területünk van, amit befüvesítettünk, ügyeljünk arra, hogy rendszeresen le legyen nyírva a pázsit. A locsolását szintén reggel végezzük, hogy ne égjen ki foltokban a pázsitszőnyegünk.

Az erős napfény a virágoknak sem kedvez

A legtöbb cserepes virágnak hetente egyszer ilyenkor szüksége van locsolásra - vannak olyan példányok is, amelyeket akár kétszer is öntözhetünk egy héten. Amire érdemes odafigyelni, hogy locsoláskor ne közvetlenül a növényre öntsük a vizet, hanem a cserepe alá helyezett tálkába. Innen felszívja a számára elegendő vizet, amit viszont már nem tud elraktározni, azt öntsük ki alóla. Ha sokáig áll vízbe egy növény, könnyebben rohadásnak indul, ráadásul a gyökereitől.

Mivel ilyenkor nagyon erős lehet a napsugárzás, ügyeljünk arra, hogy az ablakban vagy kint a teraszon, erkélyen tartott növények ne érintkezzenek közvetlenül a déli órákban a napfénnyel. Legyenek félárnyékban, hiszen nekem kedvez nekik az erős napsugárzás.

Mit lehet még ilyenkor vetni?

A következő növényeket bátran elvethetjük, ha augusztusban szeretnénk még szüretelni: csemegekukorica, bab, retek, cékla, fehérrépa, sárgarépa, őszi saláta, kelkáposzta és spenót. Érdemes arra gondolni, hogy egy kis területű kert is képes szép mennyiségű termést hozni, csak oda kell figyelni a benne lévő növények gondozására. Na, és nincs is jobb, mint nyár végén, kora ősszel a saját termésünkből falatonzni.

Ne feledkezzünk meg a szüretelésről!

A szüretelést sokan az ősszel azonosítják, pedig nyáron és nyár végén is aktuális tevékenység. A gyümölcsöt termő növényeinket érdemes folyamatosan szemmel tartani és leszedni róluk a már megérett termést. A lehullott gyümölcsöket a fák és bokrok alól fel kell szedni, ha nem tesszük meg, a növényünk könnyebben megbetegszik. Ha nem tudjuk hová tenni a lehullott, megnyomódott gyülölcsöket, akkor érdemes egy kapával beleforgatni a földbe őket. A szüretelés mellett figyeljünk a metszésre is. Most érdemes levégni az elszáradt ágakat, leveleket - ezzel felfrissül majd a növényünk is.