Ezért pusztulnak a konyhádban a fűszernövények: ezt a legtöbben elrontják

Az biztos, a füszernövények nagyon jól mutatnak minden ablakban, polcon vagy szimplán csak a konyhapultra helyezve. Illatuk körbelengi a lakást és ízüktől minden egyszerűnek tűnö étel egy kicsit különlegesebb lehet. Ha arra adjuk a fejünket, hogy kialakítunk egy saját, házi kertet a konyhánkban, egy kicsit tanulmányozni kell a fűszernövények igényeit.

Próbálkozhatunk boltból vásárolt növényekkel, ültetéssel is kísérletezhetünk, de ahhoz, hogy konyhánkban minden fűszernövény szépen növekedjen tudni kell pár dolgot az igényeikről és lakásunk adottságairól is. Ehhez korábban már összegyűjtöttü azokat a fűszernövényeket, amik rendkívül strapabírók és még egy kezdő kertész is könnyen megbirkózik a gondozásukkal.

Most viszont annak jártunk utána, hogy mik azok az alapvető problémák, amivel minden növénygazda találkozik, valamint mi az amit a legtöbb termesztő rendre el is ront. A következő listában adunk pár tanácsot, hogy nevelj tökéletes és mindig termő fűszernövényeket a lakásodban.

Találd meg magadnak azt a napos ablakot, ahol elférnek majd a cserepek, mivel a zöldségeknek legalább 4-6 óra napsütésre van szükségük ahhoz, hogy fejlődni tudjanak. Ennek ellenére vannak olyan fűszernövények, amelyek inkább a félárnyékos helyet kedvelik, így érdemes a kifejledt növényeket ilyen helyen tartani.

Figyelj a megfelelő hőmérsékletre is. Tartsd távol a növényeidet a mesterséges hőtől - tehát ne tedd őket fűtőtest közelébe. Ez azért fontos, mert a radiátorok, konvektorok melegített levegője könnyebben kiszáríthatja a növények levelét. Másik sarkalatos pont az, hogy védd őket a huzattól és a hidegtől is. A huzat miatt könnyen ledobják levelüket a fűszernövények, de akár hervadásmak, fonnyadásnak is eredhetnek a hűvös levegő miatt.

Ne csak a levelét vágd le! Természetesen az ízesítéshez arra van szükségünk, de miután lecsíptünk pár levelet, érdemes levágni a csupasz ágat is, hogy jobban fejlődjön a növényünk. Kicsit olyan ez, mint a rendszeres hajvágás, amitől megerősödik és megnő a hajunk. Ugyan így vannak ezzel a növények is: a metszés segít abban, hogy a növények egészségesek legyenek és gyorsabban növekedjenek. Fontos, hogy, ha egy ágról elfogytak a levelek, akkor azt csak jó minőségű ollóval nyessük le.

Lehet, hogy késztetést érzel arra, hogy naponta meglocsold növényeid, de az öntözés terén a kevesebb, néha több mottót érdemes követni. A nagy vízmennyiségtől könnyen kirohadhatnak a növények. Legtöbbször ez a gyökerektől kezdődik, amit ugye nem látunk. Hogy miért? Ha nem lyukas a csereped alja, nem tud elpárologni a felesleges folyadék, így a sok locsolás miatt csak gyűlik az edény aljában. A növény pedig rohadni kezd. Ha nem tudod eldönteni, szükség van-e locsolásra vagy sem, akkor dugd be az ujjadat a növény földjébe (kb. az első ujjpercedig). Ha nedvességet érzel, nem kell locsolni, ha száraznak ítéled meg, akkor mehet rá egy kis víz.

A fentebb említett rohadás kivédése ellen, érdemes arra figyelni, hogy mindenképp olyan cserépbe ültessük a növényeket, amelyek alján van egy vagy több lyuk. Ez azért fontos, mert az esetleges túlöntözésnél, ki tud folyni a felesleges víz, nem tárolódik a cserépben. Itt kell megemlíteni azt is, hogy azok a növények, amelyeket a nagyobb áruházakból szerzünk be, nagyon könnyen kipusztulhatnak, ha nem figyelünk. Mivel ezeknek a fűszereknek nincs rendes földje, csak egyszerű tőzegbe helyezik őket, ezért fontos, hogy miután hazavittük őket, ültessük át mindet tápanyag dús földbe.

(via: realsimple.com)