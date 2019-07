Lehull a lepel: ezzel a trükkel turbózzák a növényeket a kertészetek

A környezettudatosság terjedésével egyre többen alakítanak ki otthonukban házi komposztálásra alkalmas tárolókat. Köztudott, hogy a falevelek, a fű és egyéb növényi származékok lebomlanak, és később tápanyagokban gazdag földként újra felhasználhatóak. Kevesen tudják, de rengeteg minden komposztálható a kerti növényi hulladékon kívül. Korábban már össze is gyűjtöttük azokat a terméket, amit nyugodt szívvel a komposztálónkba dobhatunk.

Ha már megvan a jó minőségű komposztunk, azt egy magasabb szintre is emelhetjük, hogy még hatékonyabb szert kapjunk a végén. Hogy mi is az így kapott szer neve és miként használhatjuk fel? Mutatjuk!

Növényvédő- és tápláló csodaszer: komposzt-tea

A csodaszer természetessége abban rejlik, hogy az általunk készített növényi komposztból könnyen előállítható. Ha a megfelelő anyagokat komposztáltuk, akkor az oldatunk is jó minőségű lesz. A komposzt tea talajtrágyaként és levelek permetezésére is egyaránt alkalmazható. Segíthet növényeinknek a növekedésében, fejlődésében és meg is védheti őket a különböző betegségektől.

Mire lesz hozzá szükség?

A komposztálás - bár végtelenül egyszerűnek tűnik - rendelkezik néhány ökölszabállyal, amelyeket nem árt észben tartani. Ha eddig még nem vágtál bele, mindenképp érdemes elolvasnod a tippjeinket a sikeres induláshoz.

Ha már megvan a megfelelő minőségű és mennyiségű komposztod, akkor belevághatsz a tea elkészítésébe. Ehhez szükséged lesz egy nagy hordóra vagy egy olyan tartályra, ami akár több liter folyadékot is elbír. De kis mennyiséghez elég lehet egy vödör is. Kell még egy hosszú bot, amivel a kavargatás műveletét tudod elintézni, ami a levegőztetéshez szükséges - a profik legtöbbször akváriumi levegőztetőt használnak, de enélkül is jó oldat készíthető. Valamint az elkészült komposzt-tea leszűréséhez kell egy szűrő vagy egy nem használt harisnya, hogy át tudjuk rajta engedni a levet.

Hogyan készítsük el otthon a DIY komposzt?

Ha egyszerűen akarjuk leírni a folyamatot, akkor a következő lépéseket kell követni:

Adjunk annyi vizet a komposzthoz, amennyi teljesen ellepi. A szakemberek azt tanácsolják, hogy kerüljük a csapvizet, mivel az abban található klór minden baktériumok elpusztít. A tea készítése során viszont szükségünk van bizonyos jótékony baktériumokra. Ha nem áll rendelkezésünkre esővíz, akkor a kiengedett csapvizet pár napig pihentessük, hogy kicsapódjon belőle a klór. Ezután ez is használható lesz.

Ha ezzel megvagyunk, rendszeresen kevergessük az így készült keveréket, hogy folyamatosan levegőztetve legyen - ellenkező esetben csak azt érjük el, hogy büdös szagot áraszt majd a keverékünk.

Fontos, hogy legyünk türelmesek és várjuk ki azt a pár napot, amíg a komposztból kioldódnak a hatóanyagok. Ez általában 3-4 nap.

Miután letelt a várakozási idő, egyszerűen le kell szűrnünk az elkészült komposzt-teát és már használhatjuk is.

Hogyan és mire alkalmazhatjuk?

Alkalmazása attól függ, hogy milyen fázisban jár a növényünk. Például a növekedésben tud segíteni a komposzt-tea, ebben az esetben érdemes a fiatal hajtás földjét kezelni vele. A felnőtt virágok esetében inkább a levelekre érdemes permetezni, így sokkal hatékonyabb, ráadásul távol tartja a károkozókat és megvédi a növényeket a betegségektől is.

Számos más jó hatása is van a komposzt-teának:

Gazdagabb lesz a talaj tápanyagtartalma.

Szebb és dúsabb lesz tőle a lombozat.

Használata után több és jobb minőségű termés várható.

(forrás: homecompostingmadeeasy.com, gardenmyths.com)