Kis kert, sok termés: így használd ki a legjobban a helyet a kertben!

Ha eddig azért nem vágtál bele a kertészkedésbe, mert úgy gondoltad, hogy túl kicsi a kerted, akkor van egy jó hírünk: akár már 1 négyzetméteres területen is elkezdheted a kis konyhakerted nevelgetését, és ízletes zöldségekkel gazdagíthatod a konyhádat! Természetesen nem mindegy, hogyan gazdálkodsz a hellyel, de ha betartod a tippjeinket, akkor a legkisebb helyről is olyan gazdag termést szüretelhetsz le, mintha kétszer akkora helyen gazdálkodnál. Mutatjuk, mit ültess a termés maximalizálása érdekében!

1 négyzetméternél kisebb terület

Ha nagyon kicsi kerted van, vagy az erkélyen/teraszon szeretnél egy nagyobb balkonládában zöldségeket nevelni, akkor a fűszerek termesztése a neked való. A fűszerek kevés helyet foglalnak, így akár 4-5 féle fűszert is nevelhetsz egy négyzetméteren. Próbálj egynyári növényeket, mint például a bazsalikom, koriander, kapor vagy petrezselyem, majd jöhetnek a hosszabb élettartamú évelő növények, mint például a zsálya, kakukkfű, metélőhagyma, rozmaring, oregano vagy menta.

1 négyzetméteres terület

Egy 1 négyzetméteres területben már van bőven potenciál, itt már nem csupán fűszernövényekre korlátozódik azoknak a növényeknek a csoportja, amelyeket megéri megtermelni. Ha gyorsan, sokszor és sok növényt szeretnél leszedni, akkor a zöld leveles zöldségek, saláták a legalkalmasabbak erre a feladatra. A paradicsom, cukkini és uborka már egyetlen példányból is bőséges termést ad, de ha gyümölcsöt szeretnél termeszteni, akkor 1-1 bokor szedret, málnát és áfonyát ajánlunk. Ha azt gondolod, hogy az áfonya nem terem meg Magyarországon, akkor tévedsz: korábban itt írtunk róla, hogy bár elég kényes növény, vannak bizonyos praktikák, amelyekkel megtermelheted!

3 négyzetméteres terület

Bár egy 3 négyzetméteres terület művelése még nem lát el egy teljes családot élelmiszerrel, egy ekkora kiskertet már sok mindenre fel lehet használni. A legjobban úgy tudod kihasználni a helyet, hogy három részre osztod a területet, az egyiket pedig beveted egynyári és évelő fűszernövényekkel. A maradék területre mehet a saláta, uborka, sárgarépa és paprika, de egy ekkora területen már a burgonya, a retek, a cékla, a fehérrépa is működhet. A felhőkarcolók a helyhiány miatt törtek a magasba – a kis kertek esetén is fontos, hogy a függőleges területet is kihasználjuk. Karózz babot és borsót, így kimaxolhatod a területed!

Via Modern Farmer