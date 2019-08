Így nevelj tököt: most vesd el, hogy ősszel már a sajátodat süthesd!

Nincs ősz tök nélkül. Lényegtelen, hogy sütni-főzni szeretsz belőle, vagy csak dekorációnak használnád fel, van egy jó hírünk: tököt termeszteni nagyon egyszerű, és ha most elkezded, akkor ősszel már a saját növényedben gyönyörködhetsz.

1. Válaszd ki a fajtát!

A sütőtök több száz féle változatban kapható, amelyeknek eltérő a mérete, színe, íze és a textúrája. Döntsd el, hogy melyik tulajdonság neked a legfontosabb, és az alapján válassz magot!

2. Ültesd el a magokat!

A sütőtök nagyon szereti a napos helyet, ezért mindenképp olyan helyre ültesd! A vetőmag csomagolásán leírják, hogy mennyi ideig tart az adott tökfajta teljes kifejlődése, ez nagyjából 100 nap szokott lenni, de típusonként változó. A magokat egész korán, már akár tavasszal is el lehet ültetni, de ha azt szeretnéd, hogy október vége fele érjenek be, akkor éppen most az ideális elvetni. Egyes fajták hatalmas, messze terjedő indákkal rendelkeznek, ezért úgy számolj vele, hogy viszonylag nagy területet igényel egy-egy tök, de természetesen vannak bokrosabb formájú, helytakarékosabb típusok is.

Pro tipp: készíts a kertedben nagyobb, vakondtúrás-szerű halmokat, és ültesd azokra a tököt! A dombok gyorsabban felmelegednek, és jobban vezetik a vizet, valamint az indák is kevesebb helyet foglalnak így, mert a dombok oldalán fognak lekúszni a vízszintes terjeszkedés helyett.

3. Így öntözd és gondozd a növényt!

A legtöbb növény hetente egyszer egy nagyobb, nagyjából 25 milliméteres esővel megegyező öntözést igényel. Figyeld az időjárást, és ahhoz igazítsd a vízmennyiséget. A tök levelei a délutáni melegben elszáradhatnak, még akkor is, ha a talaj még nedves. Ettől a töknek még nem lesz baja, ezért állj ellen a kísértésnek, hogy még többet öntözz. A sok öntözés csak a gyökérrothadáshoz fog hozzájárulni, a levelek pedig este és felhőtakaró mellett újjáélednek. A mulcs sokat segíthet: elősegíti a tök következetesebb vízellátását és legyőzni a gyomokat. Az indákat általában nem kell megmetszeni.

4. Szükség szerint műtrágyázd a talajt!

A sütőtök igényel némi műtrágyát, hogy gyorsan nőjön és ízletes legyen. Egy univerzális növényi kerti műtrágya ideális lesz neki, biztosítja a számára megfelelő tápanyagokat.

5. Gyűjtsd be a tököt!

Néhány hónapos növekedés után akkor válik éretté a tök, amikor a héja megkeményedik és eléri a kívánt árnyalatot. Arra figyelj, hogy még a fagyok előtt gyűjtsd be a termést, mert az károsíthatja a szerkezetét. Vágd el az indát egy metszőollóval, majd élvezd a munkád gyümölcsét – főzéssel, faragással vagy díszítéssel.

Gyakori kérdések és válaszok a sütőtök-termesztésről

Milyen magot vegyek?

Fontos, hogy jó minőségű magot keress a boltban, azzal kevésbé lehet mellényúlni, mintha egy véletlenszerűen talált tökmagot ültetnél el anélkül, hogy bármit is tudnál róla, milyen fajtából származik. Az is jó, hogyha van olyan ismerősöd, aki tököt termeszt, és tőle kérsz néhány magot.

Termeszthetek tököt magaságyásban, konténerben?

Természetesen, és minél nagyobb a tartály, annál jobb. A feladatra legalább egy 60 literes tartályt érdemes befogni. Ügyelj arra, hogy a konténerben a talaj gyorsabban kiszárad, ezért sűrűbben kell locsolni.

Kell valamit tennem a növekvő sütőtök alá?

A növekedési fázisban az a legjobb, ha egy réteg szénát terítesz a fejlődő termés alá. Ez megvédi a növényt a forró nyári napokban, csökkenti a talaj nedvességtartalmának elvesztését, segít kissé lehűteni a talajt és kevésbé lesz sáros a sütőtök.

Hogyan tudom megvédeni a sütőtököt a kártevőktől?

A szezon kezdetén használhatsz növénytakaró hálót, ami megvédi a tököt a kártevőktől. Amint elkezd bimbózni, vedd le a takarót, hogy a méhek hozzájussanak a virágokhoz és beporozhassák a növényt! Ugyanezen okból vigyázz arra, hogy ne használj akármilyen rovarirtót a kertben, mivel a vegyi anyagok árthatnak a nem kártevő rovaroknak is.

